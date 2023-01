Ulla Appelsinin kommentti: Hiipiikö Harryn ja Meghanin asenne Suomeen?

Prinssi Harryn ja hänen puolisonsa Meghanin elämä on äärimmäisen kaukana tavallisesta suomalaisesta arjesta, mutta onko parin käyttäytymismallissa jotain, josta on Suomessakin viitteitä, kysyy Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin.

Dokumentteja, lukemattomia haastatteluja, kohukirja...prinssi Harry ja hänen puolisonsa Meghan ovat purkaneet tuntojaan julkisuudessa nyt kuukausien ajan. Viime päivinä prinssin uusia haastatteluja on tullut lähes liukuhihnalla.

Paljastukset ovat herättäneet ihmetystä, mutta pariskunnalla on myös ymmärtäjänsä. Moni ajattelee, että amerikkalaisen yksinhuoltajaäidin tyttärenä ei Meghanin välttämättä ollut helppo sopeutua tuhatvuotisen brittimonarkian rutiineihin.

Harryn lapsuus puolestaan oli osin hyvin traaginen: hän menetti äitinsä järkyttävässä onnettomuudessa ja joutui pienenä todistamaan myös vanhempiensa erittäin riitaisaa ja julkista eroa (toki sama kohtalo oli myös Harryn veljellä Williamilla).

Pariskunnan lukemattomia kohupaljastuksia kiinnostavampaa on kuitenkin haastatteluista ja tv-dokumenteista läpitunkeva ajattelumalli. Syntyy vahvasti mielikuva siitä, että omassa itsessä ei oikein osata nähdä mitään vikaa.

Syy on muualla. Muiden toiminnassa, muiden käytöksessä, muiden sanoissa tai vaihtoehtoisesti sanomatta jättämisissä. Joku muu on toiminut väärin. Jonkun muun pitäisi muuttua tai pyytää anteeksi. Kaiken keskiössä on – minä.

Ylellistä ja monin tavoin etuoikeutettua elämää viettänyt prinssi ja hänen miljonäärinäyttelijäpuolisonsa ovat tietenkin ääriesimerkki, eikä heidän elämällään voisi olla vähemmän yhtymäkohtia tavallisten ihmisten arkeen.

Mutta onko taustalla sittenkin kokonainen ilmiö? Ovatko Harry ja Meghan tulleet antaneeksi kasvot sellaiselle ajattelumallille, jossa vika nähdään aina muissa?

Sellainen ei ole nykyaikana harvinaista, ei myöskään Suomessa.

Ainakin koulumaailmassa tästä on jo viitteitä. Hiljattain esimerkiksi ulvilalainen liikunnanopettaja käynnisti ison keskustelun, kun hän kertoi, millaisia kommentteja ja vihaviestejä opettajat saavat vanhemmilta.

Vanhempien palautteissa toistuu opettajan mukaan se, että syytä pyritään vierittämään omien lasten sijaan aina opettajan tai lapsen luokkatovereiden niskoille ja vaatimukset ovat kohtuuttomia.

IS:n selvityksessä lukuisat opetusalan ammattilaiset toistivat samaa viestiä. Vanhempien käytös on pahimmillaan tätä: valituksia, haukkumista, epärealistisia vaatimuksia, viesteillä pommittamista.

Opettajat korostavat, että tässä näkyy selvä muutos. Nykyvanhemmat vaikeuttavat opetustyötä ja koulun arkea huomattavasti aiempaa enemmän.

Eräskin yli 20 vuotta opettajana ollut kertoi, että viime vuosien aikana vanhempien käytös koulua ja opettajia kohtaan on vähitellen muuttunut negatiiviseen suuntaan. "Jos lapsesta pitää ottaa yhteyttä kotiin oppilaan hölmöilyn takia, saattaa vanhemman vastaus olla vähättelevä, aggressiivinen ja syyttävä", opettaja kuvaili.

Moni opettaja korostaa, että enemmistön kanssa ei ole mitään ongelmia. Mutta sitten on se vähemmistö, jolla on vain vaatimuksia ja jolle ei ole ongelma riitauttaa pieniäkin asioita, jos ne eivät suju halutulla tavalla.

"Yksi juristi-isä oli haastamassa minua oikeuteen jokaisen todistuksen jälkeen, koska ei ollut tyytyväinen lapsensa arvosanoihin opettamassani aineessa.”

Samantyyppistä viestiä kuuluu myös harrastuksista ja valmentajilta. On vanhempia, joiden on mahdotonta hyväksyä, ettei oma lapsi olekaan tähti joukkueessa. On vanhempia, jotka syyttävät vain muita. Nämä asenteet siirtyvät sitten vanhemmista myös lapsiin.

Kaukana tuntuvat olevan ne ajat, jolloin vallalla oli se ajatusmaailma, jota oma mummoni edusti. Kun hän vei lapsiaan kouluun, hän kertoi erikseen painottaneensa opettajalle, että näitä saa sitten kasvattaa.

Mummoni toteamukseen sisältyi vahva ja toista aikuista kunnioittava ajatus: hän luotti opettajiin ammattilaisina ja uskoi lapsensa näiden käsiin.

Ja juuri se tuntuu olevan vähenemässä: luottamus toiseen. Monessa muussakin ammattikunnassa kuin opettajalaitoksessa saatetaan tunnistaa ilmiö, jossa moitteet kovenevat ja epäluulo lisääntyy.

Ruokkiiko aikamme jollain lailla itsekeskeistä ajattelua? Mistä minäkeskeisyys hiipii? Mitkä ovat sen seuraukset?

Harry ja Meghan ovat loputtomilla syytöksillään ja paljastuksillaan tienanneet tähtitieteellisiä summia. Esimerkiksi Netflix-sarjasta parin väitetään tehneen sadan miljoonan dollarin sopimuksen, ja Harryn kirjadiilin kerrotaan olevan kymmenien miljoonien eurojen arvoinen.

Suomessa ei tietenkään ole mitään vastaavaa. Mutta on meilläkin merkkejä siitä, että pikkuasioista valittamalla voi saada taloudellistakin hyötyä.

Esimerkki. Viime vuonna Pohjois-Pohjanmaalla toimiva päiväkoti osallistui seurakunnan järjestämään pääsiäispolkuun. Pääsiäispolulla käsiteltiin Raamatussa kerrottuja pääsiäiseen liittyviä asioita.

Päiväkoti ei järjestänyt tapahtuman ajaksi vaihtoehtoista uskonnotonta toimintaa, jolloin päiväkodissa olleen lapsen uskonnoton perhe valitti asiasta yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Pääsiäispolulla ei ollut mitään varsinaista uskonnon harjoittamista – ei rukoilua, sakramentteja tai muuta vastaavaa –vaan pelkästään kerrottiin Raamatun tapahtumista.

Sen voisi ajatella suomalaisessa, vahvasti luterilaisuudelle aikoinaan rakennetussa yhteiskunnassa kuuluvan jopa jonkinlaiseen yleissivistykseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kuitenkin katsoi, että päiväkoti syyllistyi välilliseen syrjintään – ja siksi vanhemmille maksettiin 1 500 euron korvaus.

Jokainen perhe saa tietenkin vapaasti valita, mihin uskoo tai uskooko mihinkään. Mutta maalaisjärjellä voisi ajatella, että pikkulapsen pikainen piipahdus pääsiäispolulla – kun pääsiäisellä taitaa kumminkin olla jotain tekemistä kristinuskon ja Raamatun kanssa – ei traumatisoi ketään, saati käännytä päiväkoti-ikäistä lasta uskoon.

Viranomainen oli toista mieltä ja päätyi jopa palkitsemaan valittamisen kohtuullisen isolla rahasummalla (jota voisi verrata vaikka monien rikosten uhrien vähäisiin korvauksiin).

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korosti HS:n haastattelussa, että hänen tehtäviinsä kuuluu sovinnon edistäminen: "Sovintosopimus sisältää yleensä kolme osaa: syrjintään syyllistyneen anteeksipyynnön, sitoumuksen toimia niin ettei samaa pääse enää tapahtumaan sekä rahallisen hyvityksen syrjintää kokeneelle."

Niin. Jotenkin tässä päiväkodin tapauksessa periaate kuulostaa sentyyppiseltä sovinnolta, jollaista myös Harry ja Meghan ajavat. Sovinnolle kyllä – kunhan se tehdään meidän ehdoillamme.

Aika näyttää, miten käy Harryn ja Meghanin suhteiden Britanniaan ja kuningasperheeseen. Mutta meidän suomalaisten olisi ehkä hyvä pysähtyä miettimään, millaista kulttuuria me haluamme edistää.

Sellaista, jossa kyetään asettumaan toisenkin asemaan, jossa kyetään näkemään omatkin virheet ja jossa ei valiteta turhasta? Vai sellaista toimintatapaa, jota joissakin brittilehdissä on Harryn ja Meghanin osalta kuvattu yhdellä sangen osuvalla sanalla: kohtuuton?