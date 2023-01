Lisä­tietoa huippu­kokki Antti Lukkarin kuolemasta – yli­lääkäri: ”Taudin kuolleisuus on suurta”

Vain 29-vuotiaana menehtyneen huippukokki Antti Lukkarin verenmyrkytyksen aiheutti ilmeisesti suolistobakteeri E. coli. Asiaa avasi Instagramissa Lukkarisen tyttöystävä.

Suomalainen huippukokki Antti Lukkari, 29, oli lomamatkalla Filippiineillä, kun hän menehtyi verenmyrkytykseen.

Lukkarin tyttöystävä kertoo Instagramissa, että pariskunta hakeutui kiireesti päivystykseen, kun Lukkari oli vakavasti kuivunut, kuumetta oli 39 astetta, hän oksenteli ja oli täysin sekavassa tilassa.

– Lääkärit saivat myöhemmin selville, että hänellä oli kolme kantaa ruokaperäisiä bakteereja, joista yksi oli E. coli. Se oli levinnyt nopeasti hänen vereensä ja aiheuttanut septisen sokin, tyttöystävä kuvailee Instagramissa.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen päättelee uusien tietojen perusteella, että nuoren miehen kuolema on johtunut bakteerimyrkkyä tuottaneen E. coli -suolistobakteerin aiheuttamasta tilasta.

– Tällaisia E. coli -kantoja kutsutaan meillä usein EHEC-kannoiksi ja niiden toksiini voi laukaista kuvatun kaltaisen tilanteen, jossa verihiutaleiden määrä laskee, tulee nopeasti munuaisten toiminnan vajaus sekä vaikea sokkitila, Järvinen kuvailee.

Tyttöystävän mukaan sairaalassa Lukkarin verenpaine laski vaarallisen matalalle ja kaikki hänen elimensä alkoivat sammua.

– Taustalla on useimmiten huonosti kypsennetyn lihan syöminen tai ruoan kontaminoituminen kyseisellä bakteerilla. Tällaiseksi vaikeaksi sokkitilanteeksi edenneen taudin hoito on vaativaa ja kuolleisuus on suurta, ylilääkäri sanoo.

Järvisen mukaan Lukkari vaikuttaa saaneen Filippiineillä korkeatasoista ja asianmukaista hoitoa. Tila vaatii plasman vaihtoa ja dialyysihoitoa, jotka molemmat Lukkarilla aloitettiin.

Vastaavanlaisia bakteereita todetaan infektioylilääkärin mukaan myös Suomessa tuotantoeläimillä, mutta harvemmin ihmisillä. Vain pienelle osalle suolitulehduksen saaneista syntyy yhtä vaikea tila kuin nuorelle huippukokille.

– Keittiössä ruoanvalmistuksessa hygienian kanssa tulisi olla tarkkana ja raa’an tuotteen käsittelyssä käytettyjen välineiden tai pintojen ei tulisi olla kosketuksissa tarjoiltavan valmiin ruoan kanssa, Järvinen summaa.