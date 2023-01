Lits, läts – säässä täyskäännös: jopa tulvat mahdollisia

Tulevat päivät ovat merkittävästi lämpimämpiä kuin tammikuussa yleensä.

Talvipakkaset vaihtuvat nyt lätisevään loskaan.

Muutos alkaa Etelä-Suomessa jo tiistai-iltana, ja torstaihin mennessä lämmin ilma kaappaa syleilyynsä lähes koko maan Länsi-Lappia lukuun ottamatta. Siellä mitataan Forecan meteorologin Joonas Koskelan mukaan pakkaslukemia vielä loppuviikostakin.

Luvassa on myös jonkin verran vesi- ja räntäsateita, Koskela ennustaa. Lämpötilat ovat Lapissa nollan molemmin puolin, Etelä-Suomessa lämpötila pysyy plussan puolella yötä päivää, Lounais-Suomessa lämpöä voi olla jopa neljä astetta.

Keskiviikko on Koskelan mukaan paitsi lämmin, myös hyvin tuulinen. Voimakas etelätuuli voi länsirannikolla yltää puuskissa jopa myrskylukemiin.

Tämä ei kuulosta kovin tavanomaiselta tammikuun säältä?

– Miten sen kukakin tulkitsee. Vaihtelut kuuluvat Suomen säähän, mutta nyt on selvästi keskimääräistä lämpimämpää, Koskela sanoo.

Forecan vuonna 2021 koostaman tilaston mukaan tammikuun keskilämpötila on vuosina 1991–2020 ollut Helsingissä –3,1 astetta ja Rovaniemellä –10,3 astetta. Vuorokauden ylin keskimääräinen lämpötila ei vuosina 1991–2020 ole koskaan ylittänyt nollaa astetta.

Lumi sulaa Etelä-Suomessa tällä viikolla. Paljonko, se jää nähtäväksi.

Tammikuun lämpöennätys on mitattu 6. tammikuuta 1973, jolloin loppiaista vietettiin 10,3 lämpöasteessa Maarianhaminan Jomalassa.

Vuoden 1973 lukemiin tuskin tullaan nyt yltämään, mutta kaukana ovat yhtä lailla vuoden 1999 tammisäät. Kittilän Pokassa mitattiin 28. tammikuuta 1999 Suomen virallinen kaikkien aikojen pakkasennätys: –51,5 astetta.

Märkää, harmaata ja loskaista, Koskela kuvailee loppuviikon säätä. Viikon päästä, ensi viikon alussa, sääkartoilla näkyy mahdollisuus hetkelliseen kylmään tuulahdukseen, kiitos maan etelä- ja keskiosien yli pyyhkäisevän matalapaineen, mutta sekin jäänee väliaikaiseksi.

– Ihan ennusteen lopussa näkyy uusi lauha etelänvirtaus. Todennäköisesti sää jatkuu hyvin vaihtelevana, Koskela ennustaa.

Lämmin ja sateinen sää tietää kyytiä myös lumikertymälle, joka on maan etelä- ja keski-osissa noin 10–30 senttimetrin paikkeilla. Sitä, kuinka vähiin lumimäärät käyvät, ei Koskela kuitenkaan lähde arvailemaan.

– Ensin, kun lauhtuu, lumi painuu kasaan vähän. Sen jälkeen lämpötila pysyy tiistai-illasta viikonvaihteeseen asti lähestulkoon yötä päivää plussalla. Etelässä voi olla, ettei mennä edes nollaan asteeseen. Lumella on viikko aikaa sulaa.

Koko Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, on keskiviikkona voimassa varoitus huonosta ajokelistä, ja maan etelä- ja keskiosissa lisäksi huonosta jalankulkusäästä, koska jalkakäytävillä oleva lumi tamppautuu liukkaaksi. Uudenmaan maakunnassa ajokeli on keskiviikkona erittäin huono. Merialueilla on lisäksi voimassa varoitukset voimakkaasta tuulesta.

Jo tiistaina huono ajokeli aiheutti useita onnettomuuksia ja vaaratilanteita eteläisessä Suomessa, mutta isoilta henkilövahingoilta onneksi säästyttiin. Esimerkiksi Ykköstiellä Uudellamaalla sattui puoli kahdeksan aikaan tiistaiaamuna kaksi onnettomuutta.

Ensimmäinen tapahtui Lohjalla, jossa Pitkämäen tunneli jouduttiin sulkemaan onnettomuuden takia noin tunniksi. Toisessa onnettomuudessa neljä autoa ajoi Espoossa ketjukolarin.

Myös Pirkanmaalla Tampereen seudulla on sattunut useita liikenneonnettomuuksia muun muassa Läntisellä kehätiellä eli Kolmostiellä. Esimerkiksi noin kello 11:n aikaan tiellä kolaroi kaksi henkilöautoa ja kuorma-auto.

Loppuviikosta varoitukset vähenevät tämänhetkisen ennusteen mukaan asteittain, ja ne painottuvat etelärannikolle ja Itä-Suomeen. Perjantaista eteenpäin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on voimassa tulvavaroitus.