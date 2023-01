Tutkija väittää: Suomessa on merkkejä sota­psykoosista – näin siihen on hänen mukaansa päädytty

Oulun yliopiston dosentti, sotahistorian tutkija Jussi Jalonen sanoo, että puhe venäläissotilaiden epäinhimillistämisestä on oire sodasta käydyn yhteiskunnallisen keskustelun rappeutumisesta.

Oulun yliopiston dosentti, sotahistorian tutkija Jussi Jalonen kirjoitti maanantaina Twitterissä, että Suomessa on merkkejä sotapsykoosista.

Jalonen viittasi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Jussi Halla-ahon (ps) Facebook-kirjoitukseen, jossa sanottiin, että venäläissotilaiden demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on välttämätöntä.

Halla-aho kirjoitti, että sota loppuu vasta, kun venäläisiä sotilaita on tapettu niin paljon, että sodan jatkaminen muuttuu Venäjälle mahdottomaksi.

– Jos venäläisten sotilaiden tappaminen tässä tilanteessa on oikein ja välttämätöntä, myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä. Demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä, Halla-aho kirjoitti.

Halla-aho kommentoi kirjoituksellaan keskustelua ukrainalaisen Signmyrocket-palvelun ympärillä. Palvelussa voi tehdä lahjoituksen, joka menee kerääjän mukaan Ukrainan armeijan tukemiseen.

Vastineeksi ukrainalaissotilaat kirjoittavat aseeseen tai ampumatarvikkeeseen lahjoittajan haluaman viestin ja lähettävät siitä kuvan lahjoittajalle.

Halla-aho kritisoi Helsingin Sanomien artikkelia, joka käsitteli moraalikysymyksiä palvelun ympärillä. Hän kertoi myös itse ostaneensa viestin tykistöammuksen kylkeen.

Lue lisää: Myös Jussi Halla-aho lähettää terveisiä venäläissotilaille ammusten kyljissä – ”Ukrainalaisia tulee auttaa tappamaan heitä”

Jalosen mukaan Halla-ahon kirjoituksessa ei ollut enää kyse vain ammusten signeeraamisesta.

– Se oli melko yhdentekevä asia verrattuna muuhun, mitä hän sanoi, Jalonen sanoo.

Puheet venäläissotilaiden epäinhimillistämisestä ovat Jalosen mukaan oire sodasta käydyn yhteiskunnallisen keskustelun rappeutumisesta.

– Eräät kommentoijat tuntuvat olevan siinä pisteessä, jossa voidaan puhua sotapsykoosista. Ei ole mitenkään yllättävää, että rappeutumiseen liittyy myös tällainen kehotus siihen, että vihollisen epäinhimillistäminen on jopa jollain tavalla välttämätöntä.

Jalosen mukaan on päivänselvää, että sodassa on kyse vihollisen surmaamisesta ja tuhoamisesta.

– Mutta tie siihen ei kulje sen kautta, että alamme eläimellistää vihollisen sotilaita tai paadutamme itsemme ja nimeämme perusteluksi sen, että tällä tavalla suojelemme omaa mielenterveyttämme.

Jalonen viittaa Halla-ahon kirjoitukseen, jossa sanottiin, että jos venäläisiä sotilaita ajatellaan arvokkaina ihmisinä ja heitä silti tapetaan, sillä olisi vahingollisemmat seuraukset sekä ukrainalaisten ja länsimaalaisten mielenterveyteen kuin demonisoinnilla.

Oulun yliopiston dosentti, sotahistorian tutkija Jussi Jalonen.

Keskustelun rappeutumisesta voi Jalosen mukaan seurata sotaväsymys.

– Kun omatekoiset komissaarit ja propagandistit alkavat julistaa suu vaahdossa, niin jossain määrin täydellä pakalla pelaavat ihmiset ovat hiljaa tai poistuvat näyttämöltä.

Sodan ajan mielikuvia tulisi Jalosen mukaan epäinhimillistämisen sijaan pitää yllä korostamalla solidaarisuutta ja valmiutta tehdä uhrauksia.

– Kyseessä on laiton hyökkäyssota itsenäistä eurooppalaista maata vastaan. Se oikeastaan määrittää arvot, joita puolustamme: on pidettävä kiinni kansainvälisestä oikeudesta ja demokratiasta. Kun sotaa käydään nimenomaan ihmisyyden puolesta, on mielestäni outoa puhua siitä, että epäinhimillistäminen olisi jollain tavalla välttämätöntä.

Rappeutuminen on Jalosen mukaan viimeinen vaihe siinä, miten suomalaisten tunnemaisema on Venäjän hyökkäyssodan aikana muotoutunut.

Suhtautumisessa hyökkäykseen voidaan hänen mukaansa hahmottaa kuusi eri vaihetta: epäusko, päättäväisyys, riemu, turhautuneisuus, pilkanteko ja rappio.

– Tuntuu siltä, että olemme kulkeneet koko vuoristoradan läpi, Jalonen sanoo.

Kun Venäjä helmikuussa eskaloi sodan Ukrainassa ja aloitti laajamittaisen hyökkäyksen, Suomessa vallitsi Jalosen mukaan valtiojohtoa myöten epäusko.

– Vääjäämätön shokki ja pelko sotilaallisesta katastrofista, hän kuvailee.

Epäuskon kuitenkin syrjäytti päättäväisyys, kun ihmiset alkoivat ymmärtää, että vastarinta on mahdollista. Solidaarisuus sekä halu tukea Ukrainaa alkoivat tuottaa tulosta, ja poliittisia päätöksiä tehtiin rivakasti.

Uutiset Ukrainan sotamenestyksestä johtivat Jalosen mukaan riemuun, jossa usko parempaan tulevaisuuteen alkoi näkyä ja ihmiset alkoivat uskoa siihen, että Venäjä on voitettavissa.

– Sekä riemu että päättäväisyys edustavat vaiheita, joissa sota tuo esiin parhaan piirteen ihmisissä ja kansalaisyhteiskunnassa, Jalonen sanoo.

Riemu vaihtui kuitenkin turhautuneisuuteen, kun sota ei ratkennutkaan niin nopeasti kuin toivottiin. Sen sijaan tuli pitkä asemasotavaihe ja erilaisia pattitilanteita.

– Myös suomalaisten oma keskeinen tavoite eli Nato-prosessi ajautui umpikujaan.

Viidennessä vaiheessa turhautuneisuus purkautui propagandistiseen pilkantekoon, Jalonen sanoo.

– Ristiriitaiset tunnereaktiot alkoivat purkautua joillakin tahoilla niin, että omia tuntemuksia yritettiin lepytellä rypemällä sota-ajalle ominaisessa propagandistisessa huumorissa, mikä sai vauhtia sosiaalisesta mediasta.

– Tästä siirryttiin vaiheeseen kuusi eli suoranainen rappio joillain tahoilla.

Jalosen mukaan rappeutumiseen liittyy esimerkiksi vainoharhaisuutta, joka voi kohdistua vähemmistöön tai syytöksinä oman maan kansalaisia kohtaan.

– Kaikki alkavat letkautella toisilleen, että se ja se taho on putinisti.

Jalosen mukaan on myös oireellista, että kommentteja sodasta arvioidaan vain tarkoituksenmukaisuuden valossa.

– Ainoat kysymykset, jotka esitetään, ovat ne tavanomaiset, onko tämä syöttö Putinin lapaan, tarjoaako tämä propaganda-aseen Kremlille? Harvemmin kysytään, miten tämä vaikuttaa oman yhteiskuntamme yleiseen ilmapiiriin.

– Enemmistö tavallisista kansalaisista onneksi kuitenkin suhtautuu asioihin vakaumuksellisesti ja asiallisesti, Jalonen sanoo.