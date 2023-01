16-vuotias Rasmus Takaluoma käveli ravintolasta ulos kaksi kuukautta sitten – sen jälkeen hän katosi jälkiä jättämättä

Poliisi kertoo saaneensa Rasmus Takaluoman katoamiseen liittyen jopa noin 450 vihjettä, joista yksikään ei ole johtanut läpimurtoon tutkinnassa.

16-vuotias Rasmus Takaluoma on ollut kateissa jo kaksi kuukautta. Poika oli ollut katoamisiltanaan ravintola Lapuahovissa, jonne hän oli päässyt sisään alaikäisyydestään huolimatta, ravintolan omistajan mukaan väärennetyillä papereilla.

Katoamista edeltävistä tapahtumista tiedetään, että Takaluoma lähti perjantaina 11.11. kaverinsa kanssa todennäköisesti Alajärvelle. Kun hänestä ei kuulunut mitään, vanhemmat tekivät hänestä katoamisilmoituksen sunnuntai-iltana 13.11. Etsinnöissä saatiin selville, että Takaluoma oli ollut hotelli-ravintola Lapuahovissa lauantaina 12.11.

Poika katosi 12. marraskuuta noin kello 1 sen jälkeen, kun hänet poistettiin toisen asiakkaan lyömisen takia ravintolasta. Kärhämän toinen osapuoli oli vapaalla ollut poliisi.

Takaluoma tallentui valvontakameraan, kun hän oli poistumassa ravintolasta. Tämän jälkeen hänestä ei ole nähty jälkeäkään. Valvontakameranauhan perusteella Takaluoma lähti kotiinsa päin.

Rikoskomisario Harri Teivaanmäki kertoo, että poliisi on saanut kadonneesta noin 450 vihjettä, joista yksikään ei kuitenkaan ole johtanut läpimurtoon.

Poliisi ei epäile katoamiseen liittyvän rikosta, mutta mitään vaihtoehtoa ei ole tässä vaiheessa suljettu pois.

Teivaanmäki uskoo, että jos Takaluoma olisi kadonnut vapaaehtoisesti, poliisi olisi jo saanut asiasta jonkin vihjeen. Takaluoma ei ole katoamisen jälkeen käyttänyt pankkikorttiaan, eikä hänestä ole saatu yhtäkään varmaa havaintoa ravintolasta poistumisen jälkeen.

Aiemmin Takaluomaa etsittiin maastosta katoamispaikan ja kotinsa lähistöltä. Lisäksi poliisi on etsinyt kadonnutta Lapuan keskustan läpi virtaavasta Lapuanjoesta, kun joki ei ollut vielä jäässä.

Enää poliisi ei ole maastoetsintöjä tehnyt, koska se ei ole löytänyt yhtäkään vihjettä, jonka perusteella etsintöjä voisi kohdistaa tiettyyn paikkaan. Takaluoma ei ole tiettävästi jättänyt jälkeensä esimerkiksi mitään itselleen kuulunutta esinettä tai vaatetta. Poliisi ei ole saanut myöskään sellaista tietoa, että Takaluoma olisi kertonut jollekin jotakin sellaista, joka auttaisi kohdentamaan etsintöjä.

Ravintolassa tapahtunutta kärhämää tutkitaan valtakunnansyyttäjän toimistossa, koska toinen osapuoli on poliisi. Tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Jonna Ryynänen kertoo, että rikosnimikkeenä on edelleen pahoinpitely, ja epäiltyjä on kaksi.

Ryynänen sanoo, että esitutkinta on kesken, joten rikostutkintaan johtaneita tapahtumia ei voi tässä vaiheessa kommentoida tarkemmin. Kuulustelut ovat olleet tauolla lomien vuoksi, mutta niitä päästään toivottavasti jatkamaan pian.

Viimeisessä tiedossa olevassa valvontakamerakuvassa Takaluoma loittonee Lapuahovilta kadun yli kohti välikköä, josta on kulku parkkipaikalle.

Pojan äiti on julkisuudessa kertonut epäilevänsä, että Takaluoma olisi noussut johonkin autoon. Rikoskomisario Teivaanmäki sanoo, ettei tämänkään teorian tueksi ole ainakaan toistaiseksi löytynyt todisteita.