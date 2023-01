Naisen kuolema Isossa Omenassa: rikoksesta epäillyt vartijat ovat alle 30-vuotiaita

Kauppakeskuksessa kuoli 35-vuotias nainen. Poliisi uskoo, että naisen kuolinsyystä saadaan tietoa pian.

Poliisi odottaa alustavia tietoja kauppakeskus Isossa Omenassa kuolleen naisen kuolinsyystä lähipäivinä, mahdollisesti jo tänään tai huomenna.

35-vuotias nainen kuoli Espoossa kauppakeskus Isossa Omenassa lauantaina vartijoiden voimankäyttötilanteen jälkeen. Vielä ei tiedetä, oliko kuolemalla yhteyttä vartijoiden voimankäyttöön.

Poliisin mukaan ainoana rikosnimikkeenä tutkinnassa on tällä hetkellä kuolemantuottamus. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jyrki Kallio kertoo, että kaikki rikoksesta epäillyt ovat alle 30-vuotiaita. Poliisi on aiemmin kertonut, rikoksesta epäiltyjä vartijoita on neljä.

Isossa Omenassa kuoli 35-vuotias espoolaisessa kerrostalolähiössä asunut nainen. IS:n tietojen mukaan nainen asui yksin eikä hänellä ollut perhettä. Naisen naapurit luonnehtivat häntä ystävälliseksi, mutta hieman epätavallisesti käyttäytyväksi.

Kallio kertoi IS:lle maanantaina, että vartijat kutsuttiin paikalle, koska naisen oli havaittu häiritsevän Isossa Omenassa asioinutta miestä. Konfliktin takia sivullinen henkilö hälytti vartijat selvittämään tilannetta kauppakeskuksen käytävälle.

Kauppakeskuksessa kuvattujen videoiden perusteella kaksi vartijaa talutti naista ensin kummaltakin puolelta pitkin käytävää, jonka jälkeen he painoivat naisen lattialle. Heidän avukseen tilanteeseen tuli kaksi muuta vartijaa.

IS:n näkemiltä videopätkiltä ei voinut havaita, että nainen olisi tuolloin tehnyt fyysistä vastarintaa, mutta poliisin mukaan hän oli ainakin kiinnioton hetkellä vastustellut vartijoita.

Kuolemantuottamuksesta epäiltyjä vartijoita on kuulusteltu viikonlopun aikana. Tutkinnanjohtaja kertoi maanantaina, että epäillyt neljä vartijaa on saatu kuulusteltua eikä edellytyksiä heidän pidättämiselleen tai vangitsemiselleen ole.