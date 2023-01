Mies kaatui, äiti tuli auttamaan – sitten paikalle saapunut nuori nainen pillastui totaalisesti

20-vuotias nainen tuomittiin pahoinpitelystä ja lievästä vahingonteosta.

Lappeenrantalainen nuorukainen oli viime toukokuussa viettämässä 19-vuotissynttäreitään suositussa karaokeravintolassa Valtakadulla, kaupungin keskustassa. Juhliminen oli sen verran perusteellista, että portsari talutti päivänsankarin yöllä ulos ravintolasta.

Nuorukaisen äiti oli mukana seurueessa ja lähti poikansa perään. Hän näki, kuinka poika meni oksentamaan kulman taakse.

Sen jälkeen poika kaatui lyöden takaraivonsa katuun. Äiti meni auttamaan poikaa. Paikalle tuli myös 20-vuotias nainen, joka kysyi, onko poika kunnossa.

Äiti kertoi naiselle, että tämä on hänen poikansa.

Äiti muisteli Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa, kuinka nainen hermostui ilmoituksesta ja rupesi huutamaan hänelle sekä potkimaan poikaa korkokengillä naamaan.

Kun äidiltä kysyttiin potkujen voimakkuudesta, hän vastasi: ”miten nyt nainen potkii”.

Äidin mukaan potkuja oli ”ehkä viisi”. Paikalle tulleet ihmiset yrittivät saada naista lopettamaan potkimisen, mutta hän lopetti vasta kun kuuli, että poliisille oli soitettu.

– Paikalla ollut (pojan) kaveri oli nähnyt, että tyttö potkaisi puhelimen hänen kädestä, puhelin meni rikki. Olin sillä aikaa katsomassa, näkyisikö lähistöllä poliisia, äiti kertoi poliisikuulustelussa.

Ruhjeita silmäkulmaansa ja ohimoonsa saanut poika muistaa, kuinka naisen korkokengät kopisivat tämän juostessa pois paikalta torin suuntaan.

– Minulla on aika hämärät muistikuvat mahdollisesti sen vuoksi, että minua on potkittu päähän. Siihen asti muistan tapahtumat, kun potkiminen alkoi. Tuon jälkeen muistissa on katkoksia, 19-vuotias nuorukainen pohti kuulustelussa.

Aluesyyttäjä Krista Valtonen vaati 20-vuotiaalle varsinaissuomalaiselle naiselle rangaistusta pahoinpitelystä ja lievästä vahingonteosta. Nainen myönsi pahoinpitelyn ja syyttäjän esittämän teonkuvauksen.

Syytteen vahingonteosta nainen kiisti. Hänen mielestään on mahdollista, että nuorukaisen kännykkä oli rikkoutunut muussa tilanteessa illan tai yön aikana.

Käräjäoikeuden mukaan nainen syyllistyi syyttäjän nimeämiin rikoksiin. Oikeus tuomitsi naisen 30 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen, jonka tehosteeksi on määrätty yhden vuoden ja kolmen kuukauden ajaksi valvonta.

Vahingonkorvauksien maksamista ei naiselle ole sälytetty, koska nuorukainen ei niitä vaatinut.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio on lainvoimainen.