Suvi Kerttulan kolumni: Prinssi Harrylla on haava, mutta tällä tavalla se ei parane

– Olisi kannattanut pitää teos pöytälaatikossa 20 vuotta, lukea se kerran vuodessa ja poistaa kaikki huonot kohdat, toimittaja Suvi Kerttula kirjoittaa prinssi Harryn paljastuskirjasta.

Kun laittaa netin hakukoneeseen sanan ”paljastaa”, saa yli kymmenen miljoonaa osumaa.

Paljastukset kiinnostavat.

Cicciolina paljasti rintansa eduskunnassa.

Verbi ”paljastaa” tuo esiin asioita, joiden ei toivota tulevan julki.

Tällä viikolla olemme seuranneet kotimaansa Iso-Britannian jättäneen prinssi Harryn paljastuksia. Sussexin herttua on kuningas Charles III:n ja prinsessa Dianan poika.

Prinssi Harrylta ilmestyi tiistaina englanniksi muistelmateos Spare (Varamies). Tammikuun 19. päivä suomeksi ilmestyvässä kirjassa Varamies Harry sivaltaa jälleen omaa kuninkaallista perhettään. Kirjan mukaan yksi perheenjäsen käy käsiksi, toinen on yksityisasioiden vuotaja, kolmas janoaa positiivista huomiota mediassa ja on vaarallinen.

Kirjan likaisimpia tarinoita en viitsi toistaa. Harvoin kukaan kirjoittaa näin rumasti perheestään. Voi Harry. Kaikkea en olisi halunnut tietää.

Suomessa on osuva sanonta: Likapyykki pestään kotona. Julkisuus ei ole oikea paikka purkaa pahaa oloa. Sitä varten ovat ystävät, perhe ja terapeutit.

” Kuka näistä paljastuksista hyötyy?

Kuka näistä paljastuksista hyötyy?

Prinssi Harry saa kirjasta miljoonia. Silti hän valittaa mediasta, vaikka saa suuren osan tuloistaan sen kautta. Rahaa hän ei enää tarvitse. Sitä riittää jo aiempien Netflix-sarjan paljastusten tiimoilta ja muista tulolähteistä.

Harry on perustellut kirjan julkaisua sillä, että 38 vuoden ajan hänen tarinaansa ovat kertoneet muut tarkoituksellisesti vääristellen. Nyt hän kertoo itse. Kohukirja on jo teilattu. Joidenkin mielestä Harrysta on tullut vitsi.

Millainen tulevaisuus prinssi Harrylla on kuninkaallisessa perheessä? ITV:n haastattelija Tom Bradby sanoi prinssi Harrylle, ettei tämä ole polttanut siltoja vaan käyttänyt liekinheitintä. Prinssi vastasi, ettei hän ole varma, miten rehellisyys on siltojen polttamista.

Siinä tapauksessa olisi riittänyt, että Harry olisi puhunut suunsa puhtaaksi vain perheen kesken. Kirjan julkaiseminen on prinssiltä vallankäyttöä. Olisi kannattanut pitää teos pöytälaatikossa 20 vuotta, lukea se kerran vuodessa ja poistaa kaikki huonot kohdat. Ja miettiä 20 vuoden jälkeen, onko vielä tarve puhua.

Kaikesta huokuu, että prinssillä on iso haava, mutta tällä tavalla se ei parane. Päinvastoin.

Paljastuksillaan prinssi Harry tekee hallaa koko instituutiolle, kuninkaalliselle perheelle. Kuningashuoneeseen on kuulunut salaisuuden verho. Lumous. Siksi he ovat olleet kiinnostavia. Salaisuus on paljastuksen vastakohta. Kuninkaallisia seurataan loiston ja saavuttamattomuuden takia eikä kaunaisten perheriitojen vuoksi.

Eniten prinssi Harry tulee kärsimään paljastuksistaan itse. Omaa lapsuudenperhettä ei voi vaihtaa, eikä mistään saa uutta biologista isää tai veljeä.

Prinssi Harry on vielä niin nuori, että hän ei ehkä ymmärrä, että olosuhteet voivat muuttua.

Voi tulla päivä, jolloin hän tarvitsee lapsuudenperhettään kipeästi. Mutta tarvitsevatko he enää Harrya?