Yksityinen turvallisuusala on ollut viime aikoina runsaasti negatiivisesti esillä julkisuudessa.

Yksityinen turvallisuusala on esiintynyt viime runsaasti julkisuudesta, kun on tullut esiin tapauksia, joissa vartijat ja järjestyksenvalvojat ovat saattaneet syyllistyä rikoksiin.

Maanantain Ylen A-studiossa aiheesta keskustelivat poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta, Securitaksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen ja turvallisuusalan kouluttaja Jari Stolt Luksia-ammattikoulusta. Etäyhteydellä lähetykseen osallistui Avarn Securityn toimitusjohtaja Niclas Sacklén.

Viikonloppuna uutisoitiin laajasti tapauksesta, jossa IS:n tietojen mukaan kuoli vartijoiden kiinniottama 35-vuotias espoolaisnainen.

Lue lisää: Vartijoiden kiinniottama henkilö kuoli Isossa Omenassa – silminnäkijät kertovat, kuinka naista elvytettiin

Securitaksen Mikkonen korosti, että vasta poliisin tutkimuksessa saadaan tieto siitä, mitä Isossa Omenassa todella tapahtui.

– Uskomme, että tutkimus tuottaa tuloksen.

Heikinheimo sanoo, että yksityiselle turvallisuusalalle on annettu Suomessa merkittäviä valtuuksia. Hänen mukaansa keskeistä toiminnassa on luottamus toimijoita kohtaan.

– Luottamus on perustellusta syystä nyt järkkynyt. Tärkeää on, että asia tutkitaan perusteellisesti, Heikinheimo sanoi.

Luksia-ammattikoulun turvallisuusalan opettaja Jari Stolt arvioi, että Securitaksen vartijat toimivat tilanteessa oikein ja koulutuksen mukaan.

Lue lisää: Näin asiantuntijat arvioivat Ison Omenan kiinniotto­tilannetta

– Niiden kuvien ja videoiden perusteella, joita olen nähnyt, järjestyksenvalvojat ovat toimineet voimankäyttökoulutuksessa opetettujen tekniikoiden perusteella. On hirveän vaikea spekuloida, mitä tilanteessa on tapahtunut, todennäköisesti sairaskohtaus tai muu terveydellinen kriisi siellä on tapahtunut.

Avarnin toimitusjohtaja Nicklas Sacklén osallistui lähetykseen etäyhteydellä. Ainakin yhdeksää Avarnin työntekijää epäillään eriasteisista väkivaltarikoksista. Sacklen kertoi, että sisäisen selvityksen lisäksi Avarn teettää myös ulkopuolisen selvityksen.

Lue lisää: Avarn Security -vyyhti: Poliisi etsii useita epäiltyjen rikosten uhreja – julkaisi 5 tapauksen listan

Lue lisää: HS: Nuori mies huutaa tuskissaan järjestyksen­valvojien alla – karmiva tapahtuma tallentui videolle

– Olen järkyttynyt esiin tulleista väärinkäytöksistä ja rikoksista ja pyydän vilpittömästi anteeksi.

– Vaikka meillä on nollatoleranssi kaikkea epäedullista käytöstä kohtaan, emme ole näköjään täysin onnistuneet tämän periaatteen jalkauttamisessa.

Lue lisää: IS selvitti: Avarn Securityn esimiehiksi ylenneitä syytetty pahoinpitelyistä – yksikään tapaus ei ole johtanut tuomioon

Lähetyksessä Securitaksen Mikkoselta kysyttiin, onko mahdollista, että samaa kuin Avarnissa tapahtuu myös Securitaksessa.

– En helposti usko, mutta yksittäiset tapaukset ovat mahdollisia.

Lue lisää: Securitas aloittaa sisäisen selvityksen Ison Omenan kuoleman­tapauksesta

Vartijoiden voimankäytön koulutus on minimissään kuuden tunnin mittainen. Lähetyksessä Stoltilta kysyttiin, saavatko yksityisen turva-alan toimijat riittävästi voimankäyttökoulutusta, hän vastaa lyhyesti.

– Ei, yksinkertaisesti ei, Stolt sanoo.

Securitaksen Mikkonen on samaa mieltä Stoltin kanssa, mutta korostaa, että vartijat saavat voimankäytön peruskoulutuksen lisäksi muutakin koulutusta.

– Se kuusi tuntia on perusteet, mutta välinekohtaista koulutusta tulee lisää. Tietenkin voidaan kyseenalaistaa, onko se riittävä.

Myös Heikinheimo sanoo, että vartijoiden voimankäytön koulutus on ”varsin lyhyt” poliisin koulutukseen verrattuna. Sisäministeriö on pyytänyt Poliisihallitukselta selvityksen yksityisen turvallisuusalan tilasta.