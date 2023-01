Ison Omenan epäillystä kuolemantuottamuksesta ei vaadita vangitsemisia

Poliisin mukaan vartijat hälytti ostoskeskuksessa asioinut mies, jonka mukaan nainen oli kohdistanut häneen häirintää.

Poliisi ei aio vaatia vartijoita vangittavaksi kauppakeskus Ison Omenan epäillystä kuolemantuottamuksesta Espoossa.

Tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio kertoi maanantaina, että epäillyt neljä vartijaa on saatu kuulusteltua eikä edellytyksiä heidän pidättämiselleen tai vangitsemiselleen ole.

– Heidät kaikki on saatu kuultua, ja sinällään asia on heidän osaltaan saatu selvitettyä. Varmastikin esitutkinnan kuluessa heitä on tarpeen taas kuulla, mutta ei tässä vaiheessa, Kallio kertoi STT:lle.

Lue lisää: Tästä syystä Isossa Omenassa kuollut nainen joutui tekemisiin vartijoiden kanssa

Kallion mukaan epäillyistä kaksi oli kiinni otettuna lauantai-illasta sunnuntain alkuiltaan, kahta ei otettu kiinni ollenkaan.

Vartijoiden kiinni ottama nainen kuoli lauantaina voimankäyttötilanteessa kauppakeskuksen käytävälle.

Silminnäkijöiden mukaan kaksi vartijaa oli taltuttanut naisen maahan ja lopulta yhteensä neljä vartijaa oli ollut tämän päällä. Ison Omenan vartioinnista vastaa Securitas.

Poliisin mukaan nainen oli 35-vuotias ja voimankäyttötilanne kesti noin kymmenen minuuttia. Poliisin mukaan vartijat oli pyytänyt paikalle kauppakeskuksessa asioinut mies.

Mies oli sanonut naisen kohdistaneen häneen jonkinlaista häirintää, Kallio kertoi. Poliisi selvittelee, tunsivatko nainen ja mies toisensa entuudestaan.

Toisin kuin joissain julkisuudessa liikkuneissa tiedoissa oli väitetty, poliisin mukaan nainen ei ollut asioinut kauppakeskuksen myymälöissä eikä mikään niistä liity tapaukseen.

Vartijoiden lisäksi poliisi on kuullut useita todistajia ja hyödyntää tapauksen selvittämisessä kauppakeskuksen valvontatallenteita sekä ihmisten toimittamia videotallenteita. Tutkinta jatkuu todistajien kuulemisilla sekä oikeuslääketieteellisellä kuolemansyyn selvittämisellä.

Lue lisää: Isossa Omenassa kuollut nainen oli 35-vuotias – vartijat pyysi paikalle toinen asiakas

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoi maanantaina, että hän pyysi jo viime viikolla Poliisihallitukselta selvitystä siitä, miten poliisi valvoo turvallisuusalan yritysten ja yksittäisten vartijoiden toimintaa.

Turvallisuusalan työntekijöiden voimankäyttö nousi esille joulukuun lopulla, kun poliisi kertoi tutkivansa useamman järjestyksenvalvojan epäiltyä väkivaltaa pääradan lähettyvillä ja erityisesti pääkaupunkiseudun juna-asemien yhteydessä touko–joulukuussa 2022. Tutkinta kohdistuu Avarn Security -yrityksessä työskennelleisiin henkilöihin.

– Alalla on vakavia ongelmia, joihin on puututtava, Mikkonen kirjoitti Twitterissä.

Mikkosen mukaan jatkotoimet arvioidaan Poliisihallituksen selvityksen pohjalta. Hän mainitsi, että turvallisuusalan koulutusvaatimuksista on päätetty viimeksi vuonna 2016.

– Koulutuksella ja valvonnalla on varmistettava, ettei liiallista voimankäyttöä tai aseman väärinkäyttöä tapahdu.

Lue lisää: Securitas aloittaa sisäisen selvityksen Ison Omenan kuoleman­tapauksesta

Sisäministeriön kansliapäällikön Kirsi Pimiän mukaan on hyvä miettiä, onko yksityisen turvallisuusalan valvonta asiallisella tasolla, onko lainsäädäntö riittävää ja onko järjestyksenvalvojien tai vartijoiden koulutus riittävää.

Sisäministeriö aikoo keskustella muiden ministeriöiden kanssa siitä, pitäisikö turvallisuusalan tilanteesta tehdä erillinen selvitys.

Pimiän mukaan sisäministeriö haluaa saada tilanteesta kokonaiskuvan. Sen pohjalta mietitään, onko tarvetta ryhtyä joihinkin toimiin.

– Tämä on asia, joka herättää suurta huolta kansalaisissa, ja ilman muuta tähän tilanteeseen pitää sillä vakavuudella vastata, Pimiä sanoi STT:lle.