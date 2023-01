Lumisade sekoittaa liikennettä iltaan asti – ”Tapahtumia on riittänyt”

Pelti on rytissyt ja raskaat ajoneuvot jääneet jumiin mäkisillä tieosuuksilla Helsingin ja Uudenmaan alueella aamupäivällä.

Ajokeli on maanantaina huono lähes koko maassa sankkojen lumisateiden vuoksi. Huonon ajokelin varoitus on voimassa puolille öin saakka. Uudellamaalla varoitetaan erittäin huonosta kelistä.

Tieliikennekeskus Finntrafficin liikenneoperaattori Esa Malinen kertoo lumipyryn vaikuttaneen liikenteen sujuvuuteen Helsingin ja Uudenmaan alueella aamupäivän aikana.

Fintraffic varoitti aiemmin ajokelin olevan paikoin huono lumisateen, jäätävän sateen, lumisten tienpintojen ja pöllyävän lumen takia.

– Tapahtumia on riittänyt. Jonkin verran on tapahtunut peltikolareita ja pyörähtämisiä. Myös raskasta kalustoa on ollut jumissa mäkisillä tieosuuksilla, Malinen luettelee.

– Haasteet jatkuvat varmasti vähintään iltaan asti. Paluuliikenne työpaikoilta on alkamaisillaan ja lumisade näyttää jatkuvan. Toiset tiet on aurattu paremmin kuin toiset, hän jatkaa.

Ongelmia aiheuttavat Malisen mukaan pakkanen, joka liukastaa teitä ja lumen pöllyäminen, joka haittaa näkyvyyttä.

Jos teillä on pakko liikkua maanantain aikana, kehottaa Malinen pitämään ajoetäisyydet kunnossa. Peräänajoja sattuu hänen mukaansa huonolla kelillä helposti.

Vaaranpaikkoja lumipyryssä ovat rampit, liittymät ja kiihdytyskaistat.

– Erityisen tarkkana on oltava kaistanvaihdoissa, Malinen muistuttaa.

Tieliikennekeskus Finntrafficin liikenneoperaattori Esa Malinen kehottaa olemaan tarkkana etenkin kaistoja vaihtaessa.

Myös kaikki auton valot on syytä muistaa pitää päällä päiväsaikaankin, takavalot mukaan lukien. Maltillisista ajonopeuksista tulee pitää kiinni erityisesti huonolla ajokelillä, Malinen muistuttaa.

Lunta tupruttaa maanantain aikana useita senttejä, Ilmatieteen laitokselta kerrottiin STT:lle.

– Lunta tulee paikoin 5–15 senttiä koko maassa. Etelärannikolla voi tulla enemmänkin, mutta kertymää on vaikea arvioida. Lumi on märkää ja painuu, päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoi.