Tänne pamahtaa kolmen päivän lumisade – ”Kolattavaa tulee"

Tämän hetken sääkartat tietävät kertoa, että keskiviikosta lähtien sää lauhtuu koko loppuviikon.

Suomi-neidon oikea kylki – siis neidosta katsottuna – eli maan länsirannikon valtaavat lumisateet, jotka tulevat kestämään peräti kolme päivää.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle kertoo, että jonkinlaista lumisadetta on tullut jo lauantain aikana Pohjanmaan suunnalla.

– Sunnuntaina alkaa sitten länsipainotteisesti tulla lunta toden teolla.

Saarikallen mukaan päiväkohtaisesti lunta voi tulla lännessä 2–10 senttimetriä.

Idässä sen sijaan on poutaista sunnuntaina.

Maanantaina lumisateita tulee myös jonkun verran idässä lukuun ottamatta Pohjois-Karjalaa, jonne lunta ei näillä näkymin ole tulossa.

– Sentti tai pari tulee idässä eli kyllä ne suurimmat määrät tulevat olemaan siellä maan länsiosassa.

– Maan länsiosassa lunta on määrä tulla sunnuntaina, maanantaina sekä tiistaina ennen kuin sää alkaa lauhtumaan.

Vaikka lunta voi tulla paljonkin, ei mitään lumi-infernoa ole silti luvassa.

– Tulee tasaiseen tahtiin, ei mitenkään pyryinä.

– Aika tavanomainen lumisade siis, tosin mielenkiintoista on se, että lunta tulee samalla alueella kolmen päivän ajan.

Siinä missä lännessä voi tulla kymmenenkin senttiä lunta päivässä, voi etelärannikolle odottaa noin 2–5 senttimetriä päivässä.

– Voi tulla merkittävä kertymä usean päivän myötä etenkin länsiosiin.

– Kolattavaa tulee useammalle päivälle.

Tämän hetken sääkartat tietävät kertoa, että keskiviikosta lähtien sää lauhtuu koko loppuviikon.

– Pitää muistaa, että ennuste tarkentuu lähempänä.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi muistuttaa haastavasta ajokelistä.

Saarikallen mukaan keskiviikosta eteenpäin ollaan sekä maan länsi- että eteläosassa plussalla.

– Jopa Etelä-Lapissa voidaan olla vähän nollan yläpuolella.

Se tarkoittaa sitä, että lumisateiden ja lumikertymän jälkeen tulevat loskakelit.

– Esimerkiksi Vaasassa olisi keskiviikosta sunnuntaihin todennäköisesti plussalla, Saarikalle toteaa Pohjanmaan maakuntakeskuksesta, joka tunnettiin vuosina 1855–1917 virallisesti Nikolainkaupunkina.

– Sulaminen on väistämätöntä.

Kannattaa hiihtää ennen keskiviikkoa, jos haluaa hiihtää?

– No joo ainakin jos haluaa hiihtää pakkaslumella. On hyvä muistaa, että kuitenkin idässä ja pohjoisessa on myös ennestään lunta.

Saarikalle muistuttaa myös haastavasta ajokelistä.

– Lumi- ja myöhemmin räntäsade heikentää ajokeliä ja lumikin voi pöllytä sekä tuuli tuiskuttaa, Saarikalle luettelee.

– Malttia siis liikenteessä ainakin sunnuntaina ja maanantaina.

Edessä olevat lumisateet eivät päivystävän meteorologin mukaa ole mitenkään poikkeuksellisia.

– Vähän pitkäkestoisempaa vain.