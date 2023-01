Kolmen kuukauden sääennusteen mukaan lopputalvi on Suomessa keskimääräistä lämpimämpi.

Suomen ylle on asettunut korkeapaine, jonka vuoksi koko maassa on kireää pakkasta vielä perjantaina. Pilvisyydestä riippuen pakkasta on kymmenestä kahteenkymmentä astetta. Selkeillä alueilla on kylmintä.

Pilvipeite rakoilee tällä hetkellä etelärannikolla. Selkeää on myös Keski-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjoisessa selkeillä alueilla on pakkasta yli kaksikymmentä astetta. Etelä- ja Keski-Suomessa on runsas pilvipeite, jonka vuoksi pakkasta on kymmenkunta astetta vähemmän.

Lauantaina lännessä alkaa pilvistyä ja länsirannikolle leviää lumisateita. Illalla lumisateita leviää myös sisämaahan.

– Tuuli voimistuu ja pakkanen heikkenee, kuvailee Forecan meteorologi Ilkka Alanko lauantaina säässä tapahtuvaa muutosta.

Etelä- ja Länsi-Suomessa on seitsemästä kymmeneen astetta pakkasta. Idässä ja pohjoisessa selkeillä paikoilla elohopea painuu parikymmentä pykälää nollan alapuolelle.

– Idässä ja pohjoisessa on pilvisyydestä riippuen suuria alueellisia lämpötilaeroja, Alanko huomauttaa.

Lauantain jälkeen eteläinen ilmavirtaus voimistuu ja korkeapaine siirtyy Suomen itäpuolelle. Samalla lumisateita leviää ja pakkaset heikkenevät koko maassa. Ensi viikon puolivälissä Etelä- ja Keski-Suomessa on jo suojasäätä.

– Etelästä virtaa lauhempaa ilmaa. Idässä ja pohjoisessa on heikkoa pakkasta ensi viikolla. Siellä lumet pysyvät ja ehkä lisääntyvät.

Jo lauantaina Länsi-Suomessa kaakkoistuuli voimistuu. Vaikka pakkanen heikkenee, tuuli lisää sen purevuutta.

– Ensi viikon sää näyttää monena päivänä tuuliselta. Se voi olla puuskissa navakkaakin. Lumisateita kulkee melkein joka päivä etelästä pohjoiseen.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n kolmen kuukauden sääennusteen mukaan helmi–huhtikuu on Suomessa keskimääräistä lämpimämpi, Foreca kertoo sivuillaan.

– Se pitänee paikkansa. Eteläinen ilmavirtaus jatkuu ainakin tammikuun puoleenväliin. Voi olla, että jossain vaiheessa virtaus voi taas kääntyä, Alanko pohtii.

Lopputalven ennusteen mukaan keskilämpötila olisi helmi–huhtikuussa 1–2 astetta keskimääräistä korkeampi. Suomen vaihtelevassa talvisäässä kylmät pakkaspäivät ovat mahdollisia myös lopputalvella, Foreca huomauttaa.

– Ensi viikon ennusteessa näkyy suojaa tai nollakeliä Oulun korkeudelle asti. Lapissa on heikkoa pakkasta, Alanko kuvailee.