Kanta-informoinnin päivitys aiheutti tietovuodon Apotissa

Ongelma korjaantunee torstain ja perjantain välisenä yönä.

Uuden Kanta-informoinnin päivityksen vuoksi terveysalan työntekijöiden henkilötunnuksia on päätynyt nähtäville Apotti-järjestelmään.

Ongelma sai alkunsa Kanta-informointipäivityksestä, kertoo Apotin asiakaskokemusjohtaja Ulla Kuukka. Aikaisemmin Uudellamaalla on ollut voimassa erillislaki siitä, että potilaiden tiedot kulkevat kuntien ja Husin välillä. Uusien hyvinvointialueiden ja niihin liittyvän lainsäädännön vuoksi kaikille kansalaisille tulee antaa uusi Kanta-informointi siitä, että potilastietoja voidaan katsoa ja luovuttaa hyvinvointialueiden välillä ilman luovutuslupaa.

Uuden Kanta-informoinnin päivittämisessä on tapahtunut virhe, joka mahdollistaa sen, että informoinnin kirjanneen lääkärin henkilötunnus tallentuu muiden työntekijöiden nähtäville Apotti-järjestelmään.

Kuukan mukaan ongelma huomattiin tiistaina, jolloin asiasta lähetettiin asianmukainen ilmoitus rekisterinpitäjille.

Työntekijöille on lähetetty asiasta tiedote. Jotta henkilötunnuksia on päässyt tarkastelemaan, on työntekijän täytynyt mennä yhteen järjestelmän välilehdistä ja avata Kanta-informointidokumentti. Työntekijöitä on kehotettu olemaan toimimatta näin ongelman aikana ja tarkastelemaan Kanta-asiakirjoja järjestelmän toisesta osiosta.

Ongelma saadaan korjattua torstain ja perjantain välisen yön aikana, Kuukka kertoo.