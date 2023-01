Viimeisten kuukausien aikana ihmiset ovat alkaneet enenevissä määrin kysyä apua eläinsuojelu­yhdistyksiltä eläinlääkäri­maksuista selviämiseen tai eläinten uudelleen­sijoittamiseen.

Rahapula on ajanut ihmisiä luopumaan lemmikeistään.

Elinkustannusten ja sähkön hinnan nousu näkyvät suomalaisten kukkaroilla niin, ettei monilla ole enää varaa pitää huolta lemmikistään – etenkään silloin, jos karvainen kaveri sattuu sairastumaan.

– Yhdistyksellämme on perusperiaate, että emme maksa kenenkään laskuja. Mutta autamme, jos lemmikistä pitää luopua. Meille on tullut etsimään kotia koiria, joista ei ole kerrottu, että niillä on sairaus, kuvailee SEY:n eläinsuojeluneuvoja Minna Pellinen Pohjois-Savosta.

Suomen eläinsuojeluyhdistyksen mukaan sen jäsenyhdistyksille ja muille vapaaehtoisille on tullut kuluneen syksyn ja talven aikana enenevissä määrin pyyntöjä lemmikinomistajilta, jotka ovat joutuneet lykkäämään välttämättömiä hankintoja ja eläinlääkärikäyntejä huonon taloustilanteen vuoksi.

– Korkeat eläinlääkärikustannukset voivat kaataa yksittäisen perheen koko talouden. Ihmisten avuntarve on iso, ja se kasvaa koko ajan, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Kati White tiedotteessa.

Ilmiöstä ensimmäisenä uutisoineen Ylen mukaan ongelmaa pahentaa pula eläinlääkäreistä.

Suomen eläinsuojeluyhdistyksen edustaja Minna Haataja-Koskinen arvioi, että ympäri Suomen on tällä hetkellä tavallista enemmän kaneja vailla kotia. Kuvan kani saa rokotusta eläinlääkärissä.

Lemmikkien omistajat saattavat kertoa eläinsuojeluyhdistykselle luopuvansa eläimestä, koska lapselle on tullut allergia. Todellinen syy voi kuitenkin olla kallista hoitoa vaativa vakava sairaus.

– Tällaisia tapauksia on koirien kohdalla tullut vastaan useampi. Kissoista luovutaan enemmän jonkun elämänmuutoksen vuoksi. Toki kissoillakin on idiopaattista kystiittiä ja ne tekevät tarpeita sisällä vääriin paikkoihin, jolloin niistä yritetään päästä eroon, vaikka se on täysin hoidettavissa oleva sairaus, eläinsuojeluneuvoja Pellinen kuvailee.

Ilmiö on näkynyt Pohjois-Savossa jo parin vuoden ajan. Leikkaamattomat kissat ja isot pentueet lisäävät eläinsuojeluyhdistyksen kontolle välitettävien kissojen määrää. Pellisen mukaan toisilla ei ole varaa leikkauttaa kissojaan ja toiset eivät halua, koska ajattelevat, ettei leikattu kissa ole hyvä hiirikissa. Tällaisissa tapauksissa yksittäinen ihminen yrittää tyypillisesti luopua 10–20 kissasta pennut mukaan lukien.

– Jos se menee siitä yli, moni saattaa jo pitää nolona sitä, että tilanne on karannut käsistä. Mutta totta kai silloinkin autetaan, jos vain ihmiset ottavat yhteyttä, Pellinen miettii.

Lemmikinomistajien talousvaikeuksia pahentavat korkeat eläinlääkärimaksut: pelkästään kissan lopettaminen voi maksaa sata euroa, Pellinen huomauttaa. Mikään vakuutus ei korvaa hammashoidon kuluja ja yhden hampaan poisto voi maksaa useita satasia.

– Tämä ongelma on näkynyt jo parin vuoden ajan, mutta luulen, että ei ole vielä huippua nähtykään.

Lemmikinomistajien talousvaikeuksia pahentavat korkeat eläinlääkärimaksut.

Pellinen kehottaa lemmikinomistajaa laittamaan säästötilille vaikka kympin kuussa eläimen hoitokustannuksiin. Tällä hetkellä moni joutuu lainaamaan rahaa hoitokustannuksiin läheisiltä tai naapureilta. Toisilla on mennyt jo luottotiedot, eivätkä he saa rahaa lemmikin hoitotarpeisiin mistään.

– Oikeasti pelottaa ajatella, miten paljon tuolla on lemmikkejä, joiden kuolemaa vain odotetaan, Pellinen sanoo.

Viime aikoina Pohjois-Savon alueen eläinsuojeluyhdistykselle on tullut uutta kotia etsimään entistä enemmän ja entistä sairaampia eläimiä. Taistelukoiraroduista luovutaan myös tavallista herkemmin, kun kivannäköisen koiran kanssa ei pärjätäkään, Pellinen kuvailee.

Myös Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistykseen on tullut viime aikoina aiempaa enemmän avunpyyntöjä eläinlääkärikuluihin, eläimen lopetuskuluihin tai uuden kodin etsintään.

– Sitä on vaikea sanoa, liittyvätkö avunpyynnöt rahatilanteeseen vai koronan jälkeiseen tilanteeseen, kun on ollut enemmän lemmikkejä etsimässä uusia koteja. Korona-aikana ihmiset ottivat tosi paljon kaneja, kissoja ja koiria, kun olivat kotona, kuvailee Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen edustaja Minna Haataja-Koskinen.

Haataja-Koskinen arvioi, että ympäri Suomen on tällä hetkellä tavallista enemmän kaneja vailla kotia.

– Syksyn ja talven aikana on näkynyt ihmisten huono rahatilanne ja avunpyyntöjä on tullut normaalia enemmän, Haataja-Koskinen sanoo.

Keski-Suomen alueella on lemmikkien sijaiskodeista pulaa, joten yhdistyksessä pyritään ensisijaisesti auttamaan niin, että ihmiset voivat heidän foorumeillaan ilmoitella uutta kotia tarvitsevista lemmikkieläimistä.

– Kissat eniten vaihtavat lukumääräisesti kotia. Mutta kanit ovat uusi koronan jälkeen tullut ilmiö.

Eläinlääkäri antaa kissalle rokotusta.

Kun elinkustannukset kasvavat, Haataja-Koskinen pelkää, että osa voi jättää viemättä hoitoa tarvitsevan eläimen eläinlääkärille.

– Ymmärrettävästi ensisijaisesti ruokaa on saatava pöytään, vaikka toki moni laittaa eläimen oman hyvinvointinsa edelle. Tilanne on tosi kurja.

Myös Helsingin eläinsuojeluyhdistyksessä avunpyynnöt ovat viimeisten parin kuukauden aikana lisääntyneet. Apua pyydetään eläinlääkärimaksuista selviytymiseen tai lemmikkien uudelleensijoitukseen, kun niitä ei ole mahdollisuutta enää pitää.

– Näitä kyselyitä tulee toki aina aika ajoin, mutta etenkin joulukuussa saimme niitä erityisen paljon, yhdistyksestä viestitetään.