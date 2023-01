Kolumni: Lämpö on suuri eriarvoistaja

Tällä hetkellä osa suomalaisista palelee ja köyhtyy, aivan eri tavalla kuin vuosikymmeniin, kirjoittaa Marienka Pakaslahti.

Siinä se vihdoin ylpeänä jöpöttää, harmaat kyljet kiiltäen, alaosastaan yhteellä kiinni vastamuuratussa hormissa. Ajatonta tyyliä viime vuosisadan alkupuoliskolta yhdistettynä tämän hetken kuumimpaan toiminnallisuuteen: lämmön tuottamiseen. Porin Matti, Matti Porista. Uudenveroiseksi entisöity: tuliterä arina ja alkuperäinen nuppiluukku. Verkkokauppapaikka Torista ostettu, Ylöjärven Siivikkalasta Lohjalle haettu.

Ryhdyin etsimään varaavaa pienliettä jo syksyllä. Sähkön hinta nousi taivaallisiin lukemiin, meidän sopimuksessamme yli seitsemänkertaiseksi edellisvuodesta. Omakotitalomme viimevuotisella kulutuksella se tarkoittaisi nelilukuisia summia kuukausittain. Oli aika tehdä listaus asioista, joilla saisimme kulutusta suitsittua.

Ensimmäinen päätös oli, ettemme väännä lämmitystä päälle ennen kuin on aivan pakko. Parisataaneliöisen talon elintila supistui 45 neliöön: olohuone ja keittiö. Tila lämpiää varaavalla takalla, ja lisäksi seinällä hyrisee öisin ilmalämpöpumppu. Suljettujen ovien eteen rullattiin räsymattoja.

” Korkeat klapipinot eivät olekaan romanttisen takkatulen iloloimutukseen niin kuin joku olisi saattanut vuosi sitten ajatella.

Muihin huoneisiin ja kellariin hankittiin lämpömittarit. Mittareiden avulla voi pitää silmällä sisälämpötilaa, ettei patteriputkisto jäädy ja rupea halkeilemaan. Mittarit ovat esimerkiksi suihkuhuoneessa näyttäneet 5–9:ää astetta syksyn kuluessa.

Pakastin tyhjennettiin ja pistoke vedettiin seinästä. Suihkukäyntejä harvennettiin kuten astiapesukoneen ja uuninkin käyttöä. Viikoittaiset pannarit ja pataleivät jätettiin pois. Kellarin työhuoneeseen ryhdyttiin etsimään lämmitysuunia.

1960-luvun omakotitalon alkuperäiset ikkunat hohkaavat kylmää ja vetävät. Siksi lämpimällä puolellakin nukkuessa täytyy käyttää villamyssyä. Kahdet villasukat ovat aina käytössä, yöllä ja päivällä.

Vitsailu kerrostalossa asuvien ystävien kanssa on jatkuvaa: siellä ne käyskentelevät kotona paljain varpain kaukolämmön mahdollistavassa t-paitakelissä ja juovat hedelmäsmoothieita kuten kaukaisilla etelänmailla tehdään.

Vaikka huumori on hirtehistä, mukana on pieni annos kauhua. Lämpö on tällä hetkellä suuri eriarvoistaja.

Minä ja mieheni olemme työssä käyvä aikuistalous, ja lapsemme ovat jo pesästä lentäneitä – selviämme jollain lailla paukkupakkasista. Mutta tällä hetkellä osa suomalaisista palelee ja köyhtyy, aivan eri tavalla kuin vuosikymmeniin.

Osaa suomalaisista sähkökriisi ei taas kosketa kuin otsikkotasolla. Työkaveri katsoi pitkään, kun kerroin lounaspöydässä kodin eristysoperaatiosta. “Olet ensimmäinen, jonka tunnen, jolla on kotona kylmä”, hän sanoi.

Listaukseemme merkitty Porin Matti saatiin vihdoin ostettua, haettua, kannettua (paino 170 kg) ja asennettua vuoden lopulla. Näin saimme kellarista käyttöön lisähuoneen sukulaisten yöpymistilaksi ja pyykin kuivatukseen. 80-senttinen retroliesi lämpiää koivupuubriketeillä, ei savuta mutta hehkuu lämpöä. Kun liesi oli asennettu, keitimme keittolevyllä teetä ihan puhtaasta lämmön ilosta.

Iloa ja lohtua tuo myös klapikellari, joka on vielä tammikuun alussa puoliksi täynnä. Korkeat klapipinot eivät olekaan romanttisen takkatulen iloloimutukseen niin kuin joku olisi saattanut vuosi sitten ajatella. Ne antavat aitoa turvaa: jos oikein huonosti käy, meillä on ainakin polttopuuta. Se on sitä oikeaa valuuttaa.