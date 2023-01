Legionellabakteeri viihtyy ja lisääntyy lämpimissä vesissä.

Kodin vesijärjestelmän lämpötilan laskemisessa on syytä olla tarkkana, sillä liiallisessa viilentämisessä voi piillä hengenvaara. Lämpötilan laskeminen vaikuttaa nimittäin suoraan riskiin, että legionellabakteerit alkavat lisääntyä. Bakteeri voi aiheuttaa legioonalaistautinakin tunnettua legionelloosia, jonka taudinkuva vaihtelee hyvin lievästä hengenvaaralliseen.

Yle kertoi maanantaina pieksämäkeläisnaisesta, joka sai uimahallissa legionellabakteerin ja sairastui legioonalaistautiin. Tauti oli viedä naisen hengen ja vaati tehohoitoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija Silja Mentula sanoo, että Suomessa kuolee vuosittain muutama ihminen legionellabakteerin aiheuttamaan keuhkokuumeeseen.

– Potilaan taustatekijät määrittelevät, kuinka vakavaksi tauti äityy.

Riskiä vakavaan tautiin kasvattavat muun muassa perussairaudet, korkea ikä ja tupakointi. Lisäksi taudin vakavuus riippuu bakteerikannasta ja siitä, kuinka suuren annoksen bakteeria henkilö on hengittänyt.

Vuonna 2021 Kuopiossa todettiin Suomen oloissa poikkeuksellinen tartuntarypäs, jossa 12 ihmistä sai tartunnan. Tartunnan saaneista yksi kuoli.

Legionelloja esiintyy pieniä määriä makeissa luonnonvesissä ja maaperässä, mutta ne voivat lisääntyä vesijärjestelmissä ja voivat kulkeutua vesiaerosolien mukana hengitysilmaan.

” Tyypillisesti se on suihku.

Bakteeri ei siis leviä vettä juomalla, eikä se tartu ihmisestä toiseen eikä eläimestä ihmiseen. Mentula sanoo, että bakteerin voi saada mistä tahansa laitteesta, jossa vesi seisoo ja lämpenee.

Maailmalla jopa tuulilasinpyyhkijän veden on todettu aiheuttaneen legionelloosia. Suomessa on todettu yksi tapaus, jossa bakteeri oli peräisin uniapnean hoitoon tarkoitetusta laitteesta. Usein lähde on paljon arkisempi.

– Tyypillisesti se on suihku.

Lisäksi tartunnan voi saada pöllyävästä maa-aineksesta, jossa on legionellabakteeria. Suomessa on todettu muutamia kompostista tai mullasta peräisin olevia tartuntoja.

Legionellabakteeri voi lisääntyä, kun veden lämpötila on 20–45 astetta. Siksi THL suosittelee, että lämmin vesi on koko järjestelmässä vähintään 55-asteista. Vesijärjestelmän lämpötilaa ei siis saa energiansäästösyistä laskea liian matalaksi.

– Heti, kun veden lämpötila laskee alle 50 asteen, bakteeri ei enää kuolekaan kuumuuteen vaan se voi säilyä hengissä, Mentula selittää.

Kylmän talousveden eli muun muassa juotavaksi tarkoitetun veden pitäisi sen sijaan olla korkeintaan 20-asteista.

Energiansäästömielessä Mentula suosittelee veden lämpötilan laskemisen sijaan ottamaan nopeampia suihkuja. Jos legionella pääsee lisääntymään putkissa, sitä on hyvin työlästä saada kokonaan pois.

– Ongelma voi kestää vuosia.

Oikean lämpötilan lisäksi tulee huolehtia, että vesipisteitä käytetään säännöllisesti.

Mentula kuitenkin huomauttaa, että kaikissa vesijärjestelmissä bakteeria ei esiinny, vaikka veden lämpötila ei olisikaan suositusten mukainen. Kotona legionellan esiintymisen todennäköisyyttä voi selvittää mittaamalla, kuinka kuumaa vettä hanasta saa tulemaan. Jos suositukset eivät täyty, asiasta kannattaa ilmoittaa taloyhtiölle. Jos vesi on seissyt putkissa pitkään, vettä on ensisijaisen tärkeää valuttaa runsaasti ennen veden käyttämistä.

– Suihkulähteet, ilmankostuttimet ja muut vettä säilövät laitteet pitää desinfioida säännöllisesti.

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan vuonna 2022 Suomessa todettiin 46 legionelloositapausta. Vuonna 2021 tapauksia oli 34 ja vuonna 2020 24. Vuosina 2018 ja 2019 tapauksia havaittiin 24 ja 44. Vuosittainen määrä on luultavasti suurempi, koska Mentulan mukaan Suomessa hoidetaan vuosittain potilaita ilman tarkkaa diagnoosia taudinaiheuttajasta. Ruotsissa ja Norjassa, joissa olosuhteet ovat samanlaiset kuin Suomessa, tautitapauksia havaitaan vuosittain moninkertaisesti enemmän.

– Niissä tautia testataan aktiivisemmin kuin Suomessa.

Legionellabakteerin aiheuttama keuhkokuume ei eroa oireiltaan muista keuhkokuumeista. Siksi sitä pitää osata etsiä diagnoosin saamiseksi.

– Sitä ei epäillä ensimmäisenä, jos ei ole siihen viittaavaa taustatietoa.

Siksi Mentula suositteleekin kertomaan hoitavalle lääkärille, jos epäilee, että keuhkokuume voisi johtua legionellabakteerista.