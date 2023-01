Monet paikallisista kantavat huolta houkuttelevan idean toteuttamisesta käytännössä.

Inkoolaiset sulattelevat jättiuutista.

Norjalainen Blastr Green Steel kertoo aikovansa perustaa Inkooseen massiivisen terästehtaan. Investoinnin arvo on noin neljä miljardia euroa. Tehdas työllistäisi 1 200 henkeä.

Inkoon kirkonkylällä uutinen herättää ensikuulemalta riemun tunteita. Uudet työpaikat tuovat kuntaan lisää veronmaksajia ja palveluita.

– Ei voi parempaa toivoa, tulee uusia työpaikkoja. Paikkahan on sovelias, siellä on ollut voimalaitos ennenkin, Tommyksi esittäytyvä inkoolainen iloitsee.

Terästehdas tulee Inkoon syväsataman alueelle. Teollisuusalueella on tyhjäksi jäänyt tontti, jossa toimi aiemmin Fortumin hiilivoimala.

Terästehdasta on kaavailtu Inkoon syväsataman alueelle.

Voimala on purettu maan tasalle. Sen viimeinen savupiippu räjäytettiin kaksi vuotta sitten.

Lea Laitinen-Ålander iloitsee, että kuntaan syntyy uusia työpaikkoja ja tulee lisää asukkaita.

– Terästehdas tuo eloa kylään. Inkoossa on hyvä palvelut jo entuudestaan, mutta varmaankin tulee lisää kauppoja ja palveluita.

Yksi kysymysmerkki terästehtaan tulolle on rahoitus. Laitinen-Ålander on seurannut uutisista, että epäselvää on, mistä norjalainen yhtiö saa rahoituksen miljardi-investoinnilleen.

Lea Laitinen-Ålander iloitsee, että kuntaan syntyy uusia työpaikkoja ja tulee lisää asukkaita.

Maija Albrecht ja Hanna Pietiläinen sanovat, että tunnelmat ovat kaksijakoisia.

Investointi on myönteinen uutinen, mutta heistä tärkeää olisi tehdä kunnolliset ympäristötutkimukset ja miettiä teollisuuslaitoksen vaikutuksia.

– Tuohan on aivan mielettömän suuri asia. Se ei ole vain 1 200 työpaikkaa, vaan vaikuttaa kaikkeen, kuten kouluun ja terveyskeskukseen, Maija Albrecht sanoo.

Hänen mielestään kaikki ratkaisut pitäisi miettiä tarkkaan etukäteen niin, että kasvu on hallittua eikä tule ongelmia.

Maija Albrecht ja Hanna Pietiläinen pelkäävät, että nyt tehdään hätiköityjä ratkaisuja.

Tietojen mukaan uusi tehdas käyttää seitsemän prosenttia koko maan sähkökapasiteetista. Määrä kuulostaa Maija Albrechtin (vasemmalla) mielestä hurjalta ja hän ihmettelee, mistä kaikki sähkö saadaan. Hanna Pietiläinen muistuttaa, että Inkoon Barösundista piti sulkea tuulivoimala valitusten vuoksi. Asukkaat valittivat, että tuulivoimalasta tuli liikaa melua.

Esitetty aikataulu kuulostaa heidän mielestään mahdottomalta, jos perusteelliset ympäristöselvitykset aiotaan tehdä. Suunnitelmien mukaan tehdas käynnistää tuotannon vuoden 2026 lopussa.

Uutta terästehdasta norjalaiset ovat markkinoineet vihreänä terästehtaana. Vihreä tehdas pyrkii eroon fossiilisista raaka-aineista. Raudanvalmistuksessa tehdas käyttää vetypelkistystä, missä puolestaan tarvitaan paljon sähköä.

Vihreä siirtymä on Albrechtin mielestä tärkeä avaus, mutta hän jäi uutisia lukiessaan miettimään, miten se käytännössä toimisi.

– Millä tavalla uusi tehdas vähentää hiilidioksidipäästöjä, mistä ne ovat pois?

Tietojen mukaan uusi tehdas käyttää seitsemän prosenttia koko maan sähkökapasiteetista. Määrä kuulostaa Albrechtin mielestä hurjalta ja hän ihmettelee, mistä kaikki sähkö saadaan.

Aikaisemmin tontilla sijaitsi Fortumin hiilivoimala.

Hanna Pietiläinen muistuttaa, että Inkoon Barösundista piti sulkea tuulivoimala valitusten vuoksi. Asukkaat valittivat, että tuulivoimalasta tuli liikaa melua.

Kirkonkylällä asuva Pirkko Nikander miettii, aiheuttaako terästehdas meteliä ja hälyä ympäristössä.

– Täällä kirkonkylällä tehdas ei tunnu eikä näy, mutta miten se vaikuttaa Inkoon sataman ympäristöön.

Tehdas on tulossa Inkoon syväsataman alueelle, joka sijaitsee vajaan kymmenen kilometrin päässä kirkonkylältä.

Norjalaiset aikovat rakentaa terästehtaan Fortumin puretun hiilivoimalan tontille.

Nikanderin mielestä on hyvä, että tyhjälle teollisuustontille tulee käyttöä. Siellä on louhittua maastoa, on syväväylä satamaan, valmiit voimalajohdot.

– Satamaan voisi vetää vaikka rautatieyhteyden, jos sellaista tarvitaan.

Pirkko Nikanderin mielestä on hyvä, että tyhjälle teollisuustontille tulee käyttöä.

Antti Honkanen pitää terästehtaan saamista erittäin hyvänä uutisena. Väkiluku kasvaa ja kuntaan tulee lisää elinvoimaa, työpaikkoja ja ihmisiä.

Hankkeessa Honkasta epäilyttää rahoitus. Norjalainen yritys on vasta perustettu ja lisäksi se käyttää uudenlaista tekniikkaa.

– Ettei siitä vain tulisi samanlaista ankkaa kuin Terrafamesta. Ovat suuret unelmat, mutta sitten tulee jotain mokia. Se on vähän liian hyvä ollakseen totta.