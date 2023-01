Nämä ovat Suomen suosituimmat koirarodut – mutta arvaatko oikein suosituimmat koirien nimet?

Suomessa rekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 48 629 koiraa. Suosituin rotu oli jälleen labradorinnoutaja.

Kennelliittoon rekisteröityjen koirien määrä tasaantui vuonna 2022 koronavuosien kasvun jälkeen. Koirarotujen suosiossa ei ollut suuria muutoksia.

Vuonna 2022 Kennelliittoon rekisteröitiin yhteensä 48 629 koiraa, kun rekisteröintejä vuonna 2021 oli 52 743. Rekisteröintien määrä laski 7,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2021.

Koronavuosina 2020 ja 2021 rekisteröintien määrä kasvoi vuodesta 2019 kaikkiaan lähes 17 prosentilla. Nyt rekisteröintien määrä jäi jo alle ensimmäisen koronavuoden 2020, jolloin rekisteröitiin 48 932 koiraa.

– Rekisteröintien määrä on laskussa ja lähestyy pidemmän aikavälin keskiarvoa ennen koronavuosia, vaikka on edelleen melko korkea, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Koirien suuri suosio ei ole Kennelliiton näkökulmasta vain hyvä asia.

– Koiran hankinta tarkoittaa pitkäaikaista sitoutumista ja hankinnan on aina oltava tarkkaan harkittu päätös. On otettava huomioon koiran asema myös koronan jälkeisessä ajassa osana jokapäiväistä arkielämää, hän muistuttaa.

Nämä ovat suosituimmat rodut

Labradorinnoutaja on valloittanut suomalaisten sydämet. Se on ollut vuodesta 2009 alkaen Suomen suosituin koirarotu ja piti pintansa ykköspaikalla myös vuonna 2022.

Labradorinnoutajia rekisteröitiin viime vuonna 2 583. Seuraavaksi eniten rekisteröitiin shetlanninlammaskoiria ja kolmanneksi eniten suomenlapinkoiria.

Suomen 10 suosituinta koirarotua vuonna 2022 Labradorinnoutaja on ollut Suomen suosituin koirarotu jo yli 10 vuotta putkeen. 1. labradorinnoutaja 2 583 2. shetlanninlammaskoira 1 279 3. suomenlapinkoira 1 251 4. kultainennoutaja 1 250 5. saksanpaimenkoira 1 226 6. jämtlanninpystykorva 1 199 7. jackrussellinterrieri 961 8. suomenajokoira 932 9. kääpiösnautseri 888 10. mäyräkoira, karkeakarvainen 845 Lähde: Kennelliitto

Kaikkien näiden rotujen rekisteröintien kokonaismäärät laskivat kuitenkin vuodesta 2021. Vain kuusi rotua ylsi viime vuonna yli tuhannen koiran rekisteröintimäärään.

Esa Kukkonen on huolissaan siitä, miten kotimaiset koirarodut pitävät pintansa tulevaisuudessa, sillä suomenajokoiran, suomenpystykorvan ja karjalankarhukoiran rekisteröinnit tippuivat viime vuonna huomattavasti enemmän kuin mitä yleinen trendi oli.

Viime vuonna Kennelliittoon rekisteröitiin koiria yhteensä 317 koirarodusta tai rotumuunnoksesta. Useissa roduissa rekisteröintimäärät ovat hyvin pieniä, vain muutamia koiria.

Vuoden 2022 rekisteröintitilastot voivat elää vielä jonkin verran tämän vuoden aikana muun muassa tuontikoirien kirjausten ja rekisterisiirtojen myötä.

Rekisteröityjen rotukoirien suosio vankkaa

Suomessa rekisteröityjen rotukoirien suosio on perinteisesti ollut vankka. Tilastokeskus on arvioinut koirien määräksi Suomessa vuonna 2018 noin 700 000. Näistä arviolta kolme neljästä on rekisteröity Kennelliittoon. Tilastokeskuksen arvio perustuu vuoden 2016 kuluttajatutkimustietoihin.

Taloustutkimuksen marraskuussa 2021 julkaiseman tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä koiran hankintaa harkitsevasta haluaa hankkia rekisteröidyn rotukoiran suomalaiselta koirankasvattajalta.

Suomenlapinkoiria rekisteröitiin vuonna 2022 kolmanneksi eniten.

Vastaajien arvioissa korostuivat suomalaisen koirankasvatuksen valtteina luotettavuus, vastuullisuus, turvallisuus ja kotimaisuus. Myös sitä, että koirien terveystiedot ovat saatavilla ja koirat tutkittu, pidettiin tärkeä, samoin yhteydenpidon helppoutta sekä kasvattajien neuvoja ja tukea myös pidemmän aikaa.

Nämä olivat suosituimmat koirien nimet

Kennelliitto julkisti tiedotteessaan myös viime vuoden suosituimmat koirien nimet. Tiedot perustuvat Kennelliiton Omakoira-mobiilisovelluksen tietoihin. Sinne on tallennettu yli 50 000 koiran kutsumanimi.

Vuoden 2022 kolme suosituinta kutsumanimeä olivat Hertta, Luna ja Martta. Kärkikymmenikköön mahtuivat myös Hilla Helmi, Nova, Kerttu, Elsa, Onni ja Sulo.