Korona ja muut hengitystieinfektiot näkyvät nyt työpaikoilla rajusti lisääntyneinä sairauspoissaoloina.

Työpaikoilla on nyt liikkeellä koronaa ja influenssaa.

Tavallista ankarampi flunssa-aalto kurittaa suomalaisia työyhteisöjä.

Joulukuussa sairauspoissaolojen määrässä näkyi Terveystalon tilastoissa selvä piikki. Kun vuoden 2022 joulukuuta vertaa joulukuuhun 2019, sairauspoissaoloja oli nyt viime kuussa 42 prosenttia enemmän.

Esimerkiksi vuoden 2021 joulukuuhun vertaaminen ei ole mielekästä, koska tuolloin kontakteja ja sairastumisia karsivat koronarajoitukset.

– Liikkeellä on useampia flunssaviruksia. Lisäksi esiintyy edelleen koronatautia ja kausi-influenssaepidemiakin on jo käynnissä. Virustaudin pitkittyessä se voi aiheuttaa jälkitautina myös bakteeriperäisen tulehduksen ja tämän vuoksi olisikin tärkeä hakeutua tutkimuksiin, jos oireet jatkuvat pitkään, kommentoi Terveystalon kehittämisylilääkäri Maaret Helintö.

Sairauspoissaolojen määrä työpaikoilla nousi viime vuoden tammi–lokakuussa ennätyskorkealle ja työterveyspalvelujen käyttö kasvoi merkittävästi, Mehiläinen kuvailee tiedotteessaan. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat tällä hetkellä hengitystie- ja koronainfektiot.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sitä, mitkä taudit työikäisiä suomalaisia pahiten kiusaavat, on vaikea sanoa. Ylähengitysinfektioita aiheuttavia viruksia on parisataa. Testeillä seulotaan pääasiassa vain covid-19 -koronavirusta tai influenssaa.

– Erityisesti työikäiset harvemmin käyvät testeissä. Pääosa taudeista ei yleensä edes selviä. Laboratoriot ilmoittavat tiettyjä tauteja tartuntatautirekisteriin, kertoo asiantuntijalääkäri Leif Lakoma Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Kansan kielellä koronaa eli covid-19 -virusta on liikkeellä edelleen paljon. Influenssaepidemia on alkanut ryminällä tavallista aiemmin. Tapausmäärät ovat THL:n mukaan jyrkässä nousussa. Kaksi viimeistä influenssakautta on ollut poikkeavia pandemiarajoitusten vuoksi.

– Pääasiassa influenssa A -viruksia meillä on ollut. Aktiivisuus on runsasta koko maassa, Lakoma kuvailee.

THL ei rekisteröi kaikkia flunssatapauksia, mutta pariin viime vuoteen verrattuna räkätauteja leviää nyt taatusti enemmän.

– Se varmasti liittyy siihen, että kontakteja on nyt enemmän, eikä ole pandemiarajoituksia. Eri taudinaiheuttajat ja virukset antavat suojaa joksikin aikaa. Sitten suoja hiipuu ja voi tulla uusi kanta, jolle ei ole suojaa, THL:n asiantuntijalääkäri sanoo.

Kun ihmiset ovat välttäneet kanssakäymistä, on paljon altista väestöä, joka ei ole pariin vuoteen kohdannut kovin paljoa ylähengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia.

– Talvella muutenkin ylähengitystieinfektiot lisääntyvät ja siksi meillä on paljon tapauksia. Se johtuu siitä, että ollaan paljon sisätiloissa läheisesti, päiväkodit ja koulut on auki ja käydään töissä.

Terveystalon kehittämisylilääkäri Maaret Helintö on Lakoman kanssa samoilla linjoilla. Helinnön mukaan työpaikkojen sairauspoissaoloissa näkyy myös paluu korona-ajan poikkeusoloista normaaliin.

– Nyt kun flunssa pitkästä aikaa osuu kohdalle, voi tämä johtaa rajumpiin oireisiin, mikä taas voi aiheuttaa pidemmän poissaolon. Infektioihin liittyvien sairauspoissaolojen kasvu näkyy varmasti kaikkialla, kun koronavuosien aikana on totuttu selkeästi alhaisempaan infektiosairastavuuteen, Helintö pohtii.

Useimpien sairauspossaolojen syy ei päädy rekistereihin.

Influenssa ja covid-19 voivat viedä sairaalahoitoon iäkkäitä ja perussairauksista kärsiviä potilaita. THL päivitti joulun alla ohjeistustaan lieväoireista koronatautia kotona sairastaville: tarkoista vuorokausimääristä on luovuttu ja kontakteja kehotetaan välttämään oireiden ajan. Työikäisten ei ole välttämättä tarpeellista tehdä korona- tai influenssatestiä, joita nykyään myydään apteekeissa myös yhdistelmätesteinä.

– Iäkkäillä tai perussairailla sillä on merkitystä, onko kyse esimerkiksi covid-19:sta tai influenssasta, koska niihin on olemassa lääkehoitoa, jonka tarpeeksi nopeasta aloituksesta voi olla heille hyötyä.

Lapset sairastavat paljolti samoja tauteja kuin aikuisetkin, koska taudit tarttuvat perheen sisällä herkästi. Pikkulapsia vie sairaalahoitoon nyt RS-virus, joka aiheuttaa aikuisille lievemmän flunssan. Alle 1-vuotiailla sama virus aiheuttaa taudin, jonka vuoksi sairaalahoito kuormittuu. Pandemiarajoitukset ovat muuttaneet myös RS-virusepidemioita: yleensä se iskee pahemmin joka toinen vuosi, mutta nyt se näyttää sairastuttavan vauvoja kahtena vuotena peräkkäin.

– RS-virus aiheuttaa sairaalahoitoa ja hengitysvaikeuksia erityisesti alle 1-vuotiaille.

Töihin, kouluun tai päiväkotiin voi palata, kun oireet ovat selvästi helpottaneet, eikä kuumetta ole. THL:n asiantuntijalääkäri muistuttaa, että palatessa on tärkeää pitää huolta käsihygieniasta ja oikeaoppisista yskimistavoista.