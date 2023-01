Reijo Ruokasen kolumni: Rokotus vie hoitajat pesästä!

Korona ei ole mikään tavallinen flunssa vaan osa potilaista sairastuu todella vakavasti, puolustaa rokottamista Reijo Ruokanen.

Hallitus on päättänyt laajentaa koronatehosterokottamista riskiryhmien ulkopuolelle vastoin THL:n kantaa.

Uudenmaan hyvinvointialueen johtaja Markus Paananen ja Helsingin terveysasemien johtajaylilääkäri Timo Lukkarinen pitävät hallituksen päätöstä vastuuttomana. He ilmaisivat kantansa Helsingin Sanomien yleisönosastokirjoituksessa tiistaina.

Paanasen ja Lukkarisen mukaan rokotusten laajentaminen yksityiselle sektorille pahentaa työvoimapulaa ja ruuhkia julkisella sektorilla, koska rokotuksiin rekrytoidaan uutta väkeä, ja sehän on sitten julkiselta puolelta pois. Toinen mahdollisuus heidän mielestään on se, että rokotukset aiheuttavat yksityisellä puolella muiden tehtävien siirtämistä, ja kohta paukkuvat taas julkisella jonot.

Paanasen ja Lukkarisen ajattelussa on aika monta aukkoa.

Työterveyshuolto on sujuvasti kyennyt suoriutumaan vuosittain influenssarokotuksista ja muista mahdollisista ylimääräisistä tehtävistä ihan omalla porukallaan ilman merkittäviä lisärekrytointeja.

Rokotukset itse asiassa vähentävät työterveyshuollon kiireitä.

Viime vuonna 30 prosenttia Mehiläisen työterveyspalveluista kohdistui hengitystie- ja koronainfektioiden hoitoon ja varsinkin tartuntatautipäivärahatodistusten vaatimiin toimiin.

Tänä vuonna tartuntatautipäivärahaan tarvitaan hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöstä työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Se vähentää työterveyshuollon painetta merkittävästi. Sama vaikutus on rokotuksilla, joiden avulla saadaan tartuntojen määrää merkittävästi alaspäin.

Työnantajille yhtälö on yksinkertainen: jokainen koronapotilas merkitsee viikon-kahden sairauslomaa. Rokotuksesta aiheutuva kustannus on paljon pienempi.

Rokotusten laajentaminen on fiksua siksikin, että meillä on pian vanhenemassa puoli miljoonaa rokotetta. Sekin on olennaista, että korona ei ole mikään tavallinen flunssa vaan osa potilaista sairastuu todella vakavasti. Osa saa kuukausien pituisen taudin. Osa kuolee.

En epäile, etteikö rokotusten laajentaminen voisi paikoitellen aiheuttaa tarvetta rekrytoida lisää väkeä työterveyshuoltoon. Juuri tämän Paananen ja Lukkarinen haluavat estää markkinaa typerästi rajoittamalla.

Julkisella sektorilla hoitajien palkat ja työehdot ovat paremmat kuin yksityisellä puolella. Jos yksityinen onnistuu siitä huolimatta houkuttelemaan väkeä ohi julkisen sektorin, Paanasen, Lukkarisen ja muiden kannattaa ehkä keskittyä pohtimaan syytä siihen.

On tietysti helppoa syyttää hallitusta, aidanseipäitä ja vaarinhousuja, mutta järkevämpää on pohtia julkisen sektorin osaamista työnantajana.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.