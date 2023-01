Sosiaali- ja terveysministeriö sai tahtonsa, kun se alkaa jakaa koronarokotteita muun muassa työterveyksiin. Terve aikuinen tarvitsee neljännen rokoteannoksen saamiseksi lääkärin määräyksen.

Suomi saattaa aloittaa perusterveiden työikäisten neljännet koronarokotukset jo tammikuun aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat olleet jo pitkään erimielisiä siitä, pitäisikö neljännet rokoteannokset ulottaa myös perusterveisiin työikäisiin.

THL:n mukaan rokotusten laajentamiselle ei ole lääketieteellisiä perusteita. STM:n mukaan lääketieteelliset perusteet ovat olemassa.

STM sai joulukuussa tahtonsa läpi, kun valtioneuvosto päätti, että koronarokotteita aletaan luovuttaa myös yksityisille terveydenhuollon toimijoille. Päätöksen tavoitteena on mahdollistaa rokotteiden antaminen myös muille kuin vakavan koronan riskiryhmään kuuluville, siis myös perusterveille työikäisille.

Tarkoitus on, että rokotteen voisi saada halutessaan julkisen terveydenhuollon lisäksi työterveyshuollosta. Johtava asiantuntija Mia Kontio sanoi tiistaina IS:lle, että THL:n suositukset ovat edelleen voimassa.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

– Jos yksityiset terveydenhuollon toimijat ottavat rokotteita vastaan, pitää neljännen rokoteannoksen antamisen taustalla olla edelleen lääkärin määräys riippuen siitä, miten rokotus on järjestetty. Esimerkiksi influenssarokotteiden suhteen on kuitenkin tehty niin sanottuja ryhmäpäätöksiä.

Käytössä pitää siis pystyä perustelemaan esimerkiksi työterveyslääkärille, miksi tarvitsee neljännen rokoteannoksen.

FVR Suomen rokotetutkimuksen lääketieteellinen johtaja Mika Rämet ymmärtää THL:n kannan. Myöskään hän ei näe tällä hetkellä perusteita antaa koronarokotteita perusterveille työikäisille.

Jos työikäisille annettaisiin neljäs rokoteannos, uusia annoksia pitäisi antaa muutaman kuukauden välein jatkossakin, jotta rokotesuoja pystyisi estämään lieväoireisia infektioita.

Rämetin mukaan hyöty jatkuvasta terveiden rokottamisesta on vaatimaton, koska kansallisen rokotusohjelman tarkoituksena on estää vakavia sairastumisia.

– Sen takia THL:n linjaus on hyvin ymmärrettävä. He katsovat, että riskiryhmään kuulumattomilla tehosterokotteen hyöty on hyvin pieni tai olematon, varsinkin jos puhutaan vakavasta sairastumisesta. Ne ryhmät, jotka siitä hyötyvät, ovat jo suosituksen piirissä.

Rämet sanoo, että aikoo itse toimia THL:n suosituksen mukaan.

– Jos suositus muuttuu, otan rokotuksen.

Hän kehottaa ihmisiä, jotka kuuluvat THL:n rokotesuosituksen piiriin, rokottautumaan.

Uudesta koronaviruksen variantista – myös lempinimellä Kraken tunnetusta – XBB.1.5:stä ei vielä ole merkittävästi tutkimustietoa.

– Todennäköisesti tauti ei ole vakavampi kuin aiemmissa varianteissa, Rämet sanoo.

XBB.1.5 on kahden toisistaan hieman poikkeavan omikronin alavariantin yhdistelmä. Suomessakin on tällä hetkellä käytössä päivitetty koronarokote, joka on suunniteltu erityisesti omikronvariantteja vastaan. Lisäksi suojaa antaa sairastettu tauti.

Rämet sanoo, että XBB.1.5 kiertää todennäköisesti rokotesuojaa hieman paremmin kuin aiemmat variantit, mutta rokotteet ajavat vieläkin asiansa uutta varianttia vastaan.

– Rokotteet suojaavat lähes varmasti hyvin vakavalta taudilta.

– Ei ole syytä liikaan huoleen. Kyllä tämänkin kanssa pärjätään.