Postinjakajan surma: Poliisi selvittää muutaman henkilön liikkeitä – nämä 6 kysymystä ovat nyt vailla vastausta

Poliisi on saanut paljon vihjeitä tapauksesta.

Vantaalla Myyrmäessä marraskuussa tapahtunut postinjakajan epäilty murha on yhä täynnä avoimia kysymyksiä.

Rikoskomisario Tero Tyynelä kertoo, että poliisi on kuitenkin saanut tapauksesta useita vihjeitä. Näiden vihjeiden perusteella poliisi selvittää tällä hetkellä muutaman henkilön tekemisiä.

Nuoren postinjakajanaisen epäilty henkirikos tapahtui 17. päivä marraskuuta aamuyöstä kello 3.30–3.38 aikavälillä. Epäillyn tekijän on kerrottu pukeutuneen tummiin ja olevan noin 170–180 senttimetriä pitkä mies.

Ainakin seuraavat kysymykset ovat yhä vailla vastausta:

1. Kuka on tekijä?

Tähän mennessä teosta epäiltynä on ollut vangittuna kaksi eri miestä. Heistä ensimmäinen, parikymppinen mies, vangittiin nopeasti epäillyn teon jälkeen, mutta hänet vapautettiin viikko vangitsemisen jälkeen, kun todettiin, että hän ei ollut oikea tekijä.

Marraskuun lopulla toinen epäilty astui kuvaan. Tällä kertaa 19-vuotias mies käveli itse poliisin pakeille ja ilmoitti surmanneensa postinjakajan.

Hänet päädyttiin niin ikään vapauttamaan. Poliisin mukaan epäilty ei osannut kertoa tapahtuneesta mitään sellaista, mitä ei ole julkisuudessa kerrottu.

Tyynelän mukaan nämä kaksi aiempaa vangittuna ollutta miestä on saatu suljettua epäiltyjen listalta pois eikä heidän liikkeitään enää selvitetä.

Lue lisää: Postinjakajan surman tunnustanut ei ollutkaan tekijä – näistä syistä ihminen voi tunnustaa rikoksen, jota ei ole tehnyt

2. Motiivi?

Kun epäiltyä tekijää ei ole vieläkään tavoitettu, on motiivikin yhä pimennossa.

Surmattu postinjakaja oli nuori, noin parikymppinen nainen. Tyynelän mukaan edelleenkään tutkinnassa ei ole tullut ilmi sellaisia viitteitä, että tekijä olisi tuntenut uhrin entuudestaan.

Vielä on vaikea sanoa, oliko teko täysin sattumanvarainen vai ei. Vaikka tekijä ei tuntisi uhria, voi itse teko olla silti harkittu, mutta uhri valikoitunut sattumalta. On myös mahdollista, että kyseessä on ollut uhrille hyvin epäonnekas, tekijän yhtäkkinen päähänpisto.

Lue lisää: Surmattu postin­jakaja oli suomalainen – tämä kaikki tiedetään nyt

Tapaus on järkyttänyt sekä koskettanut alueella asuvia.

3. Mikä oli tekotapa?

Epäillyn rikoksen tekotavasta on hyvin vähän tietoa.

Tyynelä on kuvaillut teon olleen raaka ja julma. Hän on myös vahvistanut, ettei epäillyssä henkirikoksessa käytetty teräasetta. Tiedossa ei ole, käyttikö tekijä jotain muuta välinettä tekonsa toteuttamiseen.

4. Mikä oli tapahtumien kulku?

Tällä hetkellä tiedossa on, että teko tapahtui aamuyöllä kello 3.30–3.38 aikavälillä Myyrmäessä 17. marraskuuta.

Tiedossa ei esimerkiksi ole, kävivätkö tekijä ja uhri keskustelua ennen tekoa. Seurasiko tekijä mahdollisesti uhria tai miten ylipäätään tekijä ja uhri kohtasivat?

Julkisuuteen ei ole kerrottu, mihin tekijä suuntasi epäillyn henkirikoksen jälkeen. Tutkinnanjohtaja Tyynelää joulukuussa tuurannut rikoskomisario Mikko Minkkinen sanoi, että poliisilla olisi tästä jonkinasteinen käsitys.

– Kyllä siitäkin on saatu tietoja. En kommentoi asiaa tarkemmin, Minkkinen totesi joulukuussa.

Lue lisää: Kuuluisa rikos­tutkija Juha Rautaheimo postin­jakajan surmasta: Monta tutkinta­linjaa on varmaankin olemassa

Poliisi oli marraskuussa tuttu näky Myyrmäessä teon tapahtumapaikan lähistöllä.

5. Mitä aineistoa poliisi on saanut kerättyä?

Silminnäkijätietojen lisäksi tutkinnassa voi auttaa alueelta kerätty valvontakameramateriaali. Joulukuussa Minkkinen totesi, että alueelta on kerätty suuri määrä valvontakamerakuvaa, jota poliisi käy läpi. Itse teko ei kuitenkaan ole tallentunut kameroihin.

Tyynelä sanoo nyt, että valvontakameramateriaalia on satoja gigatavuja. Tärkeimmät tallenteet on käyty läpi, mutta nauhojen tarkastelu jatkuu edelleen.

– Myös jo kertaalleen katsottuja nauhoja tarkastellaan uudelleen.

Onko nauhoista löytynyt jotain, mikä poliisia kiinnostaa?

– On löytynyt jotain asioita, joita täytyy selvittää, mutta mitään jättipottia niistä ei ole löytynyt, Tyynelä sanoo.

Lisäksi tekopaikalta on voitu kerätä dna-aineistoa. Poliisi ei ole ottanut kantaa siihen, onko tapahtumapaikalta löytynyt epäillyn dna:ta.

Jos rikospaikkatutkinnassa on saatu taltioitua tekijän dna:ta, mahdollisuudet syyllisen löytämiseen kasvavat. Rikoksen selvittäminen nopeutuu, jos tekijän dna:ta löytyy jo ennestään poliisin rekisteristä, mutta poliisilla on myös mahdollisuus tehdä massatestauksia esimerkiksi tietyn alueen asukkaiden keskuudessa.

Lue lisää: Surma Myyrmäessä oli viimeinen niitti – postinjakaja Saga, 30, jäi sairauslomalle

6. Mitä silminnäkijät näkivät?

Poliisi on jatkuvasti pyytänyt ilmoittamaan kaikki mahdolliset tapaukseen liittyvät vihjeet poliisille.

Tiettävästi poliisi on tavoittanut vain kaksi silminnäkijää, jotka ovat olleet henkirikoksen tekopaikalla tapahtuma-aikaan. Poliisin mukaan silminnäkijät ovat pystyneet kertomaan tekijästä pelkästään sen, että tämä oli tummiin vaatteisiin pukeutunut keskipituinen mies.

Silminnäkijähavaintojen puutteeseen vaikuttaa luonnollisesti se, että henkirikos tapahtui aamuyön tunteina, jolloin suurin ihmisistä oli nukkumassa ja ulkona oli sysipimeää.