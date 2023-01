Yhteiskunnallinen keskustelu on ollut aika vilkasta, tutkinnanjohtaja Hanna Tiirinki perustelee hanketta.

Suomesta on tullut nuorten huumekuolemien kärkimaa Euroopassa.

Euroopan tuoreen huumeraportin mukaan Suomessa huumeisiin kuolleista liki 30 prosenttia on alle 25-vuotiaita.

Onnettomuustutkimuskeskus Otkes tarttuu härkää sarvista ja alkaa selvittää, minkälaiset seikat ovat johtaneet nuorten huumekuolemiin ja minkälaista tukea huumeisiin sotkeutunut nuori on saanut.

– Totta kai meidän tehtävämme on tarttua myös sellaisiin ilmiöihin, joista käydään keskustelua ja nostetaan huolta esille yhtä lailla median ja omaisten kuin myös viranomaisten puolelta.

Lehdet kirjoittivat viime vuonna paljon nuorten huumekuolemista, Tiirinki muistuttaa.

Ilta-Sanomat kirjoitti loppuvuonna laajan juttusarjan nuorten huumekuolemista. IS kertoi, miten Suomessa kuolee joka viikko kaksi nuorta huumeisiin.

IS kysyi ratkaisuja tilanteeseen eduskuntapuolueilta. Kansanedustajien mielipiteet jakautuivat reippaasti. Osa haluaa tiukentaa rangaistuksia, kun taas osa toivoo muun muassa erillisiä huumeiden käyttöhuoneita.

Julkisuudessa Otkes on totuttu yhdistämään lento-onnettomuuksien, laivojen karilleajojen ja rakennuspalojen selvittelyihin.

Tutkinnanjohtaja Tiiringin mielestä nuorten huumekuolemien selvittely sopii onnettomuustutkimuskeskuksen toimenkuvaan.

Hänen mukaansa suurin osa alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemista on tapaturmia eli niin sanottuja onnettomuuksia. Kuolemista pääosa on tahattomia ja onnettomuuden kaltaisia.

– Ja meidän tehtävämme on tutkia sellaisia tapahtumia, jotka ovat jollakin tavalla onnettomuuksia, Tiirinki perustelee.

Viime vuonna Otkes julkisti hukkumisen teematutkinnan ja tutki tapaturmaisia hukkumisia.

Nuorten huumekuolemien tutkimuksessa on Tiiringin mukaan samanlainen logiikka. Tutkinnassa ovat huumekuolemat, jotka nuorten kohdalla ovat tapaturmaisia yliannostuskuolemia.

Käynnistyvän tutkimuksen ulkopuolella ovat väkivaltakuolemat.

Tiirinki kertoo, että Otkes on valmistellut huumetutkintaa yli vuoden. Trendi on ollut pitkään tiedossa ja merkit ilmassa. Lisäksi media on nostanut esille, etteivät nuorten huumekuolemat ole Suomessa mikään pieni ongelma.

Tutkimustyö kestää tämän vuoden ajan. Työ etenee tavallisen protokollan mukaisesti ja Otkes antaa selvittelytyön päätyttyä suosituksia yleisen turvallisuuden edistämiseksi.

Työn aikana Otkes kuulee eri asianomaisia, selvittelee viranomaisten toimintaa ja nuoren huumekuolemaa edeltäviä tapahtumia.

Samalla lailla kuin Otkes tutkii yleensä onnettomuuksia, se selvittää, mikä johti nuoren huumekuolemaan.

Yksi keskeinen kulma on viranomaisten toiminta, Tiirinki sanoo.

– Meillä toimii erilaisia toimijoita päihderiippuvuusongelmasta kärsivien nuorten kanssa. Ja viranomaisilla on tietynlaisia velvollisuuksia. Aika usealla näistä nuorista on merkintöjä viranomaisten papereissa jo ennen huumekuolemaa.

Otkes selvittää, olisiko jossain kohdassa voitu tehdä asioita toisin, jotta huumekuoleman kaltaiset tapaturmat voidaan estää.

Tutkimushanketta kommentoi sosiaalisessa mediassa rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.

– Kiinnostava, tärkeä avaus. Tämä on iso kansallinen onnettomuus, Nuotio twiittaa.