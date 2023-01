Hyvinkään vanhimmalla hautausmaalla tapahtui uudenvuoden aikana ikävää ilkivaltaa. Seurakunta on tehnyt rikosilmoituksen.

Uudenvuoden vaihduttua arkeen hyvinkääläiseltä hautausmaalta paljastui irvokas näky.

Maanantaiaamuna 2. tammikuuta Hyvinkään seurakunnalle tuli tieto, että Rautatienrakentajien hautausmaalla oli tapahtunut ilkivaltaa.

Paikan päällä selvisi, että paikalla oli kaadettu useita hautakiviä ja rikottu kynttilälyhtyjä.

– Ilmeisesti myös uudenvuoden raketteja oli ammuttu hautakivien päältä, vt. kirkkoherra Virpi Koivisto kommentoi maanantai-iltana Ilta-Sanomille.

Hautausmaalta oli kaadettu yhteensä kuusi hautakiveä. Seurakunta on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Hautakivet oli kumottu maahan asti.

Juuri nyt vahingoille ei ole tehtävissä mitään. Hautakivet ovat jäätyneet maahan kiinni ja näissä sääoloissa niiden nostaminen voisi aiheuttaa lisää vahinkoa.

– Ne (hautakivet) on täytynyt jättää siihen tilaan ja odottaa, että sää lämpenee. Sen jälkeen voidaan nostaa uudelleen pystyyn, kirkkoherra Koivisto toteaa.

Kirkkoherran mukaan seurakunnalla ei ole tietoa tapahtumista tai itse hautakivien kaatajista. Hautaustoimen päällikkö Markku Husso totesi aiemmin maanantaina Aamupostille, että Rautatienrakentajien hautausmaa on ainoa Hyvinkään hautausmaista, jolla ei ole kameravalvontaa.

Seurakunta on ollut yhteydessä niihin hautojen haltijoihin, joita ilkivalta koskee.

Seurakunta ohjeistaa hautaoikeuden haltijoita tarkistamaan, onko muistomerkeille aiheutunut vahinkoa. Sen jälkeen he voivat tehdä tapahtuneesta oman rikosilmoituksen ja korvausvaateen poliisille.

Hautakiviä ei voida nostaa lumisesta ja jäisestä maasta ennen lauhtumista.

Hyvinkään keskustassa sijaitseva Rautatienrakentajien hautausmaa on Hyvinkään vanhin hautausmaa. Jo vuonna 1858 käyttöön otettu hautausmaa oli valtion rautatielaitoksen omistuksessa vuoteen 2000 asti.

Seurakunnan sivuilla hautausmaan todetaan olevan keskeinen paikka Hyvinkään historiassa. Se perustettiin Helsingistä Hämeenlinnaan kulkevan rautatien rakentamisen aikana, kun Hyvinkäällä oli tarvetta hautausmaalle. Myöhemmin paikalle on haudattu rautatien rakentajien jälkeläisiä ja tunnettuja hyvinkääläisiä.

Kirkkoherra on järkyttynyt historiallisen hautausmaan kokemasta kammottavasta kohtelusta.

– Se on kaunis ja perinteikäs hautausmaa-alue. Kyseessä on hyvin rakas ja tärkeä paikka monille hyvinkääläisille. Tämä on surullista ja ikävää. Hyvin ajattelematonta käytöstä, Koivisto kuvailee.