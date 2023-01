IS selvitti: Porissa pakeneva murhaepäilty on pizzeria­yrittäjänä toiminut bussikuski

49-vuotias mies myi taannoin ravintolatoimintansa ja palasi työhön bussikuskiksi. Poliisin mukaan henkirikoksen uhri on hänen vaimonsa.

IS:n tietojen mukaan poliisi epäilee Porin Pormestarinluodossa tapahtuneesta henkirikoksesta 49-vuotiasta ulkomaalaistaustaista miestä. Hän on työskennellyt kaupungissa pizzeriayrittäjänä ja bussikuskina.

IS:n tietojen mukaan mies on noin parin vuoden ajan toiminut pizzeriayrittäjänä, mutta myynyt ravintolatoimintansa noin kolme kuukautta sitten toiselle yrittäjälle.

Aiempina vuosina hän on työskennellyt linja-auton kuljettajana Porissa. IS:n tietojen mukaan hän palasi vanhaan työpaikkaansa yrityskauppojen jälkeen.

Maanantaina hän ei ilmaantunut työvuoroonsa. Paikallislehden mukaan hän on tunnettu työssään ”harvinaisen supliikkina".

Sosiaalisen median profiilissaan mies kertoo olevansa lähtöisin Pohjois-Afrikan Tunisiasta.

Satakunnan Kansan mukaan epäilty rikos on tapahtunut miehen asunnolla, jossa nähtiin sunnuntaina ambulanssi, useita poliisiautoja ja lopulta myös ruumisauto.

Kyseessä on kaksikerroksinen rivitaloasunto. IS:n tietojen mies on omistanut asunnon yksin vuodesta 2013 saakka.

Asunnon ovessa ei ainakaan maanantaina näkynyt minkäänlaisia poliisin eristysnauhoja – ainoastaan miehen sukunimestä kertova nimilaatta. Asunto sijaitsee alle neljän kilometrin päässä Porin keskustasta.

Yrittäjämiehellä ei ole merkittävää aiempaa rikoshistoriaa. Vuonna 2004 hänet on tuomittu käräjäoikeudessa pahoinpitelystä, jossa uhrina on ollut toinen mies. Vuonna 2014 epäilty on saanut tuomion liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Kotipaikkakuntansa käräjäoikeudesta mieheltä löytyy kaksi parinkymmenen vuoden takaista velkomusjuttua ja kaksi avioeroa saman naisen kanssa.

Poliisi sai tiedon henkirikoksesta sunnuntaina iltapäivällä, kun asuntoon omilla avaimilla mennyt henkilö löysi asunnosta naisen ruumiin.

Sittemmin poliisi kertoi, että kyse on perheensisäisestä henkirikoksesta: miestä epäillään vaimonsa murhasta.

Virkavalta tiedotti tuoreeltaan, että sillä on käsitys epäillystä tekijästä, jota alettiinkin välittömästi etsiä. Poliisi tutkii henkirikosta murhana, koska teon epäillään olleen ennalta suunniteltu.

Maanantai-iltaan mennessä murhaepäilty oli edelleen vapaalla jalalla.