Avarn Security -vyyhti: Poliisi etsii useita epäiltyjen rikosten uhreja – julkaisi 5 tapauksen listan

Turvallisuusalan rikosvyyhdin tutkinta etenee. Tutkittavien tapausten lukumäärä on jo 24. Viikonloppuna kolme uutta henkilöä pidätettiin epäiltynä pahoinpitelyrikoksista.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että se tutkii turvallisuusalan työntekijöihin koskevaan kokonaisuuteen liittyen yhteensä 24:ää tapausta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet toukokuun ja joulukuun välisenä aikana 2022.

Tutkittavassa kokonaisuudessa on mukana useita eri epäiltyjä rikosnimikkeitä: pahoinpitelyjä, laittomia uhkauksia, kunnianloukkauksia, salassapitorikoksia ja huumausaineen käyttörikoksia.

Lue lisää: IS selvitti: Avarn Securityn esimiehiksi ylenneitä syytetty pahoinpitelyistä – yksikään tapaus ei ole johtanut tuomioon

Lue lisää: "Poika oli ihan paniikissa ja itki" – Inka todisti järjestyksen­valvojien järkyttävää käytöstä Tikkurilassa

Lue lisää: HS: Nuori mies huutaa tuskissaan järjestyksen­valvojien alla – karmiva tapahtuma tallentui videolle

Poliisi pitää todennäköisenä, että asianomistajia tulee vielä lisää, kun tutkinta etenee.

– Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että toistaiseksi vielä tuntemattomat asianomistajat, jotka liittyvät erityisesti alla mainittuihin tapauksiin, ilmoittautuisivat poliisille osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi, kertoo tutkinnanjohtaja komisario Paavo Ritari.

Poliisi on tehnyt tiiviin listan sellaisista vyyhtiin mahdollisesti liittyvistä tapauksista, joista asianomistajaa ei ole pystytty vielä selvittämään. Tutkinnassa on kuitenkin jo onnistuttu tavoittamaan ”jokunen” aluksi kateissa olleista asianomistajista.

– Jokusen olemme pystyneet selvittämään, sekä vinkkien että oman toiminnan perusteella, Ritari kertoo.

Poliisi kaipaa lisätietoa etenkin seuraavista tapauksista:

7. toukokuuta 2022: Malminkartanon juna-asema, Helsinki

Poliisin mukaan asianomistaja on noin 25–35-vuotias mies. Tapahtuma-aikaan hänellä oli yllään musta takki, musta lippalakki – joka oli päässä väärin päin, lilankeltainen paita, harmaat verkkarit ja mustat lenkkarit.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että tallenteella näkyy, miten miestä on talutettu käsistä.

– Järjestyksenvalvojat puristavat miestä käsistä, solvaavat ja uhkailevat tätä. Asianomistaja tönäistään pois ja hänen käsketään jatkaa matkaansa, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

19. kesäkuuta 2022: Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Asianomistaja on poliisin mukaan 30–45-vuotias suomea virolaisella aksentilla puhuva mies. Poliisin mukaan häntä on pidetty kiinni molemmista käsistä.

Tallenteen perusteella poliisi epäilee, että miehen puhelin on otettu pois, minkä jälkeen hänen jalkojaan on hakattu kahdesta suunnasta teleskooppipatukalla. Mies on kuitenkin päässyt pian irti ja paennut juosten. Näyttää siltä, että järjestyksenvalvojat ovat tämän jälkeen heittäneet miehen puhelimen viereiseen pusikkoon.

2. lokakuuta 2022: Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Ulkomaalaistaustainen 40–60-vuotias mies on kuljetettu Tikkurilan juna-asemalla hissiin. Poliisi epäilee, että mies on pahoinpidelty hississä nyrkein lyömällä.

5. joulukuuta 2022: Tuntematon paikka (todennäköisesti Tikkurilan juna-aseman lähialue)

Asianomistaja on poliisin mukaan noin 30–50-vuotias mies, jolla on vaaleat viikset ja parta. Yllään hänellä oli tapauksen sattuessa harmaa paita, musta toppatakki, mustat Adidaksen verryttelyhousut, mustat kengät ja vaalea olkalaukku.

Poliisi epäilee seuraavanlaista tapahtumien kulkua:

Järjestyksenvalvojat ovat seuranneet poispäin kävellyttä miestä. He ovat syyttäneet häntä aikansa tuhlaamisesta ja uhkailleet väkivallalla.

Mies on juossut pois, mutta järjestyksenvalvojat ovat potkineet ja tönäisseet tätä. Asianomistaja on viety maahan, ja hän on huutanut kivusta.

– Asianomistajaan kohdistetaan vielä toistaiseksi tuntemattomalla tavalla väkivaltaa ja hänen suunsa peitetään ilmeisesti kädellä. Järjestyksenvalvojat uhkailevat miestä, samalla kun tämä huutaa tuskissaan, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

6. joulukuuta 2022: Tikkurilan juna-aseman lähialue, Vantaa

Asianomistaja on noin 20–25-vuotias nuori mies. Tapahtumahetkellä hän oli pukeutunut maastonvihreään takkiin, tummiin housuihin ja mustaan pipoon.

Itsenäisyyspäivänä iltapäivällä toistaiseksi tuntematon mieshenkilö on viety poliisin tietojen mukaan kameroiden ulkopuolelle. Poliisi epäilee, että sen jälkeen mies on pahoinpidelty teleskooppipatukoilla lyöden.

Kolme uutta pidätystä

Itä-Uudenmaan poliisi pidätti viikonloppuna kolme uutta henkilöä todennäköisin syin epäiltynä rikoskokonaisuuteen liittyviin rikoksiin.

Tutkinnanjohtaja Paavo Ritari tarkentaa vielä, että pidätettyjä epäillään pahoinpitelyrikoksista eli samantapaisista rikoksista kuin viittä jo aiemmin vangittua järjestyksenvalvojaa.

– Heidän (uusien pidätettyjen) osaltaan selvitämme alkuviikon aikana onko meillä tarvetta vangita heitä, komisario Ritari kertoo.

Poliisi epäilee uusien pidätettyjen olleen paikalla jo aiemmin tiedossa olleissa tapauksissa. Ritari ei ota suoraan kantaa siihen, ovatko pidätetyt kuvanneet tai levittäneet tapauksista kuvattua videomateriaalia.

– Tällä hetkellä tutkimme sitä, onko kuvattuja videoita levitelty. Tässä vaiheessa enempää en voi sanoa, mutta tämä otetaan huomioon ja asiaa ehdottomasti tutkitaan.

Asianomistajia etsitään nyt myös kesällä 2022 sattuneista tapauksista, pisimmillään lähes kahdeksan kuukauden takaa. Onko mahdollista, että pidätyksiä tulee vielä lisää?

– Meillä on takavarikossa paljon materiaalia, jota käymme läpi. On mahdollista, että tulee – tai sitten ei tule.

Avarn Security kertoi jo aiemmin päivällä tiedotteessaan, että poliisi oli tehnyt tutkinnassa kolme uutta kiinniottoa. Toimitusjohtaja Niclas Sacklén kertoi olevasta tilanteesta järkyttynyt.

– Olen syvästi pahoillani ja järkyttynyt tilanteesta. Odotamme nyt lisätietoja poliisilta, ennen kuin voimme kommentoida tilannetta tarkemmin tai ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.

Lue lisää: Avarn Security: Poliisi on tehnyt kolme uutta kiinniottoa

Lue lisää: Pahoin­pitely­kohun keskelle joutuneen turva­yhtiön toimitus­johtaja: ”Olen syvästi pahoillani”

Itä-Uudenmaan poliisi on kertonut jo ennen viikonlopun pidätyksiä, että se epäilee ainakin kuutta järjestyksenvalvojaa eriasteisista pahoinpitelyistä työaikana. Järjestyksenvalvojista viisi on vangittu.

Lue lisää: Viisi Avarn Securityn järjestyksenvalvojaa vangittu – poliisi epäilee: kuvanneet väkivaltaa omilla vartalo­kameroilla

Tutkinnanjohtaja Paavo Ritari haluaa vielä muistuttaa, että valtaosa vartijoista ja järjestyksenvalvojista tekee työnsä edelleen hyvin ja ammattitaitoisesti. Samaan aikaan poliisi suhtautuu tutkittavana oleviin rikoksiin erittäin vakavasti.

Pahoinpitelykokonaisuus paljastui, kun yksittäinen sivullinen ilmoitti poliisille pahoinpitelystä. Poliisi on pyytänyt kaikkia, jotka ovat kokeneet joutuneensa järjestyksenvalvojien kaltoin kohtelemaksi tai pahoinpitelemäksi ilmoittautumaan matalalla kynnyksellä Itä-Uudenmaan poliisin sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.