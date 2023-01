Pakkanen kiristyy eteläisintä Suomea myöten jopa 20 asteeseen.

Alkava viikko tuo isot muutokset sääkuvaan.

Alkuviikon aikana voi tulla jopa 20 senttiä lunta, sen jälkeen lämpötila alkaa laskea voimakkaasti, ja Etelä-Suomessa päästään talven ennätyspakkasiin.

– Kyllä siltä näyttää, että pakkanen kiristyy ihan kunnolla etelää myöten loppuviikoksi. Ennusteemme kertoo tällä hetkellä –20 asteen lämpötiloja eteläiseen Suomeen asti. Se on se kylmin vaihtoehto. On toki mahdollista, ettei sää mene ihan niin kylmäksi, mutta kyllä me omaan ennusteeseemme uskomme, päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo Ilmatieteen laitokselta sanoo ja naurahtaa päälle.

Syitä sään reiluun viilenemiseen on Sinisalon mukaan kaksi. Suurin syy on ilmavirtauksen kääntyminen pohjoisen ja koillisen suuntaan. Toinen syy on se, että ilmavirtaus vie eristävän pilvipeitteen mennessään, eli sää selkenee.

– Kun pilvet puhaltuvat pois, sää kylmenee hyvinkin nopeasti, Sinisalo painottaa.

Pohjoisenpuoleinen viima vielä lisää pakkasen purevuutta. Viiman kera lämpötila vastaa lähes 25:tä pakkasastetta.

– Viima ei ole ennusteen mukaan hirveän voimakas, ehkä 3–4 metriä sekunnissa, mutta kyllä noissa lämpötiloissa jo pienikin tuulenvire tuntuu, Sinisalo muistuttaa.

Sää selkenee ja pakkanen kiristyy Etelä-Suomessa.

Sinisalo sanoo, että etelän paukkupakkaset eivät tarkoita sitä, että Lapissa lämpötila putoaisi 30 pakkasasteeseen tai kylmemmäksikin. Lapissa pakkasta on samat parikymmentä astetta.

– Suomessa on tasaisen kylmä kautta maan, Sinisalo sanoo.

Kovimmat pakkaset eivät näyttäisi kestävän kuin muutaman päivän.

– Viikonlopun jälkeen näyttäisi, että sää lämpenisi muutaman asteen. Ollaan kuitenkin ennusteen rajalla, ja hajonta on ennusteissa vielä tosi suurta, Sinisalo korostaa.

Ennen pakkasten tuloa Suomeen on kuitenkin tulossa lunta.

Matalapaineen keskus saapuu lumisateineen maanantaina illalla lännestä Suomen lounais- ja eteläosiin. Sadealue liikkuu tiistain aikana Suomen etelä- ja keskiosan yli.

Vuodenvaihteen suojakeleissä sulaneet lumikinokset saavat taas täydennystä.

– Lumisadealueessa on potentiaalia ihan kunnon lumikertymälle. Tiistain aikana voi sataa 10–20 senttiä lunta Hämeeseen ja Keski-Suomeen, ehkä Uudellemaallekin.

Ilmatieteen laitos on jo antanut varoituksen huonosta ajokelistä läntiseen Suomeen maanantai-illaksi sekä maanantain ja tiistain väliseksi yöksi.

Ajokeli muuttuu huonoksi maanantai-iltana alkavan jäätävän tihkusateen ja lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Lumisateen tuomaan huonoon ajokeliin saa taas liikenteessä varautua alkuviikosta.

Tiistaiksi ajokeli huonontuu entisestään. Huonosta ajokelistä varoitetaan koko Etelä- ja Keski-Suomessa aina Etelä-Savoa ja Etelä-Karjalaa myöten. Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Keski-Suomessa ajokeli on Ilmatieteen laitoksen mukaan peräti erittäin huono ja vaarallinen.

– Varsinkin tiistaina aamulla lumisade voi olla sankkaa, mikä kannattaa ottaa työmatkaliikenteessä huomioon. Etelässä ajokeli on mahdollisesti erittäin huono, Sinisalo korostaa.