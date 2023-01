Sivutielle muilutetulta velalliselta katkaistiin sormi

Tuskissaan ollut mies riisutettiin alasti. Hän joutui seisomaan ilkosillaan auton valokeilassa.

Etelä-Savon käräjäoikeuden antama tuomio on lainvoimainen. Arkistokuva

Nuori velallinen lyötiin Pieksämäellä maahan ja kuskattiin sidottuna huppu silmillä syrjäiselle sivutielle. Siellä miestä hakattiin pesäpallomailalla ja häneltä katkaistiin kirveellä sormi. Lopuksi velallinen jätettiin alastomana tielle.

21-vuotias velkoja on tuomittu Etelä-Savon käräjäoikeudessa törkeästä pahoinpitelyistä ja vapaudenriistosta kolmen vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja 11 000 euron korvausvastuuseen. Tuomitun mielestä korvauksia olisi pitänyt sovitella, koska velallinen on hänen mukaansa tiennyt, mitä velan maksamatta jättämisestä seuraa.

21-vuotias mikkeliläinen mies lähti 19-vuotiaan apurinsa kanssa viime syyskuun 23. päivän iltana tapaamaan pieksämäkeläistä miestä, joka oli hänelle velkaa 2 000 euroa.

Pieksämäkeläinen tuli asuntonsa alaovelle ja ojensi velkojalle 500 euroa. Velallisen mukaan velkoja löi häntä heti nyrkillä kasvoihin useamman kerran.

Pieksämäkeläinen suistui maahan. Velallinen vietiin kädet nippusiteillä sidottuna henkilöauton takapenkille, jossa hänen päähänsä laitettiin tyynyliina. 19-vuotias mies asettui istumaan viereen ja piti huppua paikoillaan.

Ajomatka tuntui velallisesta pitkältä. Tietämättömyys omasta kohtalosta ahdisti mieltä. Mies pelkäsi henkensä puolesta.

Lopulta auto pysähtyi. Velallinen sai nousta autosta. 21-vuotias mies jatkoi hänen pahoinpitelyään nyrkein ja pesäpallomailalla. Uhri sai iskuja mailasta myös päähän.

Velkoja kysyi maahan lyödyltä mieheltä, kumpikätinen hän on. Mies arvasi kysymyksen tarkoituksen ja valehteli olevan vasenkätinen.

Velkoja katkaisi sen jälkeen häneltä vasemman käden etusormen kirveellä. Myös nimetön vahingoittui. Mies oletti saavansa "turpaansa", mutta hän ei olisi uskonut menettävänsä sormeaan.

Tuskissaan ollut pieksämäkeläinen riisutettiin alasti. Hän joutui seisomaan ilkosillaan auton valokeilassa.

21-vuotias mies lähti jo ajamaan pois paikalta, mutta palasi kuitenkin antaakseen velalliselle vaatteet ja puhelimen.

Pieksämäkeläinen oli kyyditty sivutielle lähelle Mikkelintien ja Virtasalmentien risteystä. Pieksämäeltä on paikkaan vajaat 20 kilometriä.

Velkoja lähti kaasuttelemaan kohti Mikkeliä. Poliisipartio pysäytti auton matkalla ja otti parivaljakon kiinni.

Aluesyyttäjä Jari Auvinen vaati Etelä-Savon käräjäoikeudessa 21-vuotiaalle miehelle rangaistusta törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta. 19-vuotiasta miestä Auvinen syytti vapaudenriistosta tai vaihtoehtoisesti avunannosta vapaudenriistoon.

Pieksämäkeläinen vaati velkojalta yhteensä 11 000 euron vahingonkorvauksia. Syytteiden teonkuvaukset pääpiirteissään myöntänyt velkoja esitti vahingonkorvausten osalta sovitteluvaatimuksen.

Miehen mukaan pieksämäkeläinen on tiennyt jo velanottovaiheessa mahdolliset seuraukset, mikäli hän ei maksa velkaansa sovittuna eräpäivänä. Velkoja muistutti laittoman kaupankäynnin vaaroista.

– Myös toisen, loukatun osapuolen täytyy myös osaltaan kantaa jonkinlainen vastuu tapahtumista, velkoja ilmoitti.

Käräjäoikeus on tuominnut mikkeliläisen Paulus Akhona Turusen törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta yhteiseen kolmen vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Oikeus on velvoittanut Turusen korvaamaan velalliselle tämän vaatimusten mukaisesti 500 euroa lyöntien aiheuttamasta kivusta ja särystä, 3 000 euroa sormen katkaisemisesta, ihmisarvon loukkaamisesta 3 000 euroa sekä pysyvästä kosmeettisesta haitasta 2 000 euroa.

Lisäksi oikeus on määrännyt Turusen korvaamaan yhteisvastuullisesti pieksämäkeläiselle vapaudenriiston aiheuttamasta kärsimyksestä 2 500 euroa. Parivaljakon on myös maksettava yhteisvastuullisesti valtiolle uhrin 1 841 euron oikeuskulut. Apurin vastuu summasta on rajattu 500 euroon.

19-vuotias apuri on saanut avunannosta vapaudenriistoon 870 euron sakot.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio on lainvoimainen.