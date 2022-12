– Paavi Benedictus XVI oli paavi minun makuuni, sanoo Suomen kenties tunnetuin katolilainen, entinen ulkoministeri Timo Soini.

Paavi Benedictuksen kuolinuutinen on herättänyt Suomen entisessä ulkoministerissä Timo Soinissa kahdenlaisia tuntoja.

– Kyllä se tunteisiin meni. Tunnen surua siitä, että elämä päättyy, mutta iloa siitä, että nyt hän on päässyt paremmalle puolelle ajasta iäisyyteen. Se on ihmisen päämäärä, mihin me kaikki pääsemme – lennämme kirkkauteen, Soini pohtii.

Soini on Suomen kenties tunnetuin katolilainen, mutta emerituspaavi Benedictusta hän ei tavannut henkilökohtaisesti. Soini sanoo pitäneensä hänestä kuitenkin hyvin paljon.

– Hänen tuotantonsa on jossain määrin tuttua. Hän oli paavi meikäläiseen makuun, jos näin voi sanoa. Hän oli evankeliumille uskollinen: kirkon oppi on se, mihin uskomme. Olemme pyhiinvaelluksella oleva Jumalan kansa.

Emerituspaavi Benedictus eli yhdeksänkymmentäviisivuotiaaksi, vaikka väistyi paavin tehtävästä jo lähes kymmenen vuotta sitten.

Soinin mukaan katolisen kirkon uskon idea on se, että kirkon opetuksiin uskotaan Jumalan ilmoittamana totuutena.

– Eikä se, että kukin uskoo niin kuin itse haluaa, muodostaa oman uskontonsa ja on niin kuin karkkikaupassa, että tuosta tykkään, tuosta en. Se ei ole kristinuskoa.

Paavi Benedictus oli ensimmäinen paavi kuuteen vuosisataan, joka ei jatkanut tehtävässä kuolemaansa saakka.

– Tehtävä on hurja. Siinä on niin kovat odotukset ja paineet. Hän oli luontaisesti ujo ja pidättäytyväinen. Hän ei ollut kansanvillitsijä niin kuin Johannes Paavali II ja tämä nykyinen paavi.

Timo Soini arvelee, että tiukan paikan tullen kirkon ja uskonnon merkitys nousee.

Soinin mukaan 95-vuotiaana kuollut paavi Benedictus oli johdonmukainen ajattelussaan.

– Hekin, jotka eivät hänen arvomaailmaansa jakaneet, totesivat, että kysymys on älykkäästä ja periaatteellisesta ihmisestä.

Hänen luopuminen tehtävistään vuonna 2013 oli Soinille aluksi järkytys, johon hän lopulta tottui. Paavi Benedictus kertoi luopumisesta syyksi voimiensa ehtymisen.

– Me katoliset olemme kaikki vähän lapsellisia. Paavi on iso symboli kirkon antamasta uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se että joku lähtee siitä omasta vapaasta tahdostaan, on ollut iso asia, jota on ollut vaikea käsitellä.

Soini toivoi, että emerituspaavi olisi vielä jaksanut ensi vuoden puolelle. Hän osasi kuitenkin odottaa suru-uutista Vatikaanista, sillä nykyinen paavi Franciscus pyysi aiemmin tällä viikolla rukoilemaan edeltäjänsä puolesta, sillä tämän terveydentilan tiedettiin heikenneen.

– Olen sen verran asiaan perehtynyt, että kun tulee virallinen tieto, että loppu on lähellä, se kyllä silloin on lähellä.

Entinen ulkoministeri kuvailee paavi Benedictuksen olleen iso osa hänen omaa identiteettiään kymmeniä vuosia ja auttaneen häntä kestämään monenlaisia myrskyjä.

– Ajattelen sen niin, että se on palvelutehtävä. Katoliset ajattelevat, että paavi on Jumalan palvelijoiden palvelija. Pitäisi muistaa se, miksi koko kirkko on olemassa. Tällaiset hetket ovat siinä mielessä siunauksellisia, että ihmisten mieliin tulee, mistä tässä on kysymys.