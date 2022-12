Vuosi vaihtuu vesisateessa etelärannikolla. Uudenvuodenaatto on koko maassa sateinen ja tuulinen päivä.

Uuttavuotta juhlitaan tänään lauantaina vetisessä ja tuulisessa säässä. Jo aamulla varhain alkoi sataa Länsi-Suomessa: puoli yhdeksän maissa satoi Porissa, Raumalla, Turussa, Salossa ja Hangossa. Aamulla Ahvenanmaa oli jo poutaantunut.

– Sieltä on tulossa kapea sadealue, joka menee aika vauhdilla maan etelä- ja keskiosan yli itään. Sisämaassa saattaa osittain tulla räntää ja idempänä lunta, kertoo Forecan meteorologi Joonas Koskela.

Myöhemmin iltapäivällä ja alkuillasta etelässä on hetken poutaisempaa. Keskiyötä kohden vesisateet yleistyvät jälleen etelärannikolla ja etelän sisämaassa. Eteläisellä rantaviivalla Hangosta Vaalimaalle on sadekuuroja liikenteessä.

– Voi olla, että vuodenvaihde menee aika märässä säässä, jos ennuste toteutuu, Koskela sanoo.

Vesi- ja räntäsateiden lisäksi tuuli voimistuu lauantain aikana koko maassa.

– On tosi tuulista. Ensin tuulee etelästä ja sitten illan aikana tuuli kääntyy lounaan puolelle ja jatkuu koko yön. Ei mikään kaikkein mukavin ulkoilusää ole illaksi ja yöksi tulossa.

Myöhäisiltaan saakka lämpötila nousee: eteläisimmässä osassa maata voidaan olla jopa viisi astetta plussan puolella. Nollaraja nousee Lappiin saakka: pakkasta on pohjoisimmassa Suomessa vain muutamia asteita illan ja yön aikana.

– Puolenyön vaiheilla ollaan selvästi plussan puolella etelässä. Huomisaamuun mennessä sää selkenee ja lännessä ja etelässä mennään pakkasen puolelle.

Lappiin sateet leviävät myöhemmin iltapäivällä ja illalla: siellä sataa enimmäkseen lunta. Keski-Lapissa lämpötilat liikkuvat nollan ja viiden pakkasasteen välillä.

– Sielläkin tuuli on voimakasta ja puuskaista. Ei kyllä ole hyvää juhlintasäätä missään päin maata. Jos ei koko aikaa sada, sitten kyllä tuulee. Ulkojuhlat ovat kyllä aika lailla sään armoilla. Ei näytä kauhean mukavalta.

Uudenvuodenpäivä sen sijaan on etelässä sään puolesta kaunis päivä: lämpötilat kääntyvät pakkaselle ja on selkeää. Tuuli tosin lisää pakkasen purevuutta. Lännen ja luoteen puolelta virtaa kylmempää ilmaa ja huomenna iltapäivällä lähes koko maassa on pakkasta lukuun ottamatta lounais- ja länsirannikkoa.

– Enimmäkseen on nollasta viiteen astetta pakkasta.

Tuoreimpien ennusteiden mukaan tammikuun ensimmäinen viikko on joulukuun viimeistä selvästi kylmempi: viikon puolivälissä voi olla Etelä-Suomessakin -15 astetta pakkasta. Sateet jäävät vähemmälle, mutta pieniä lumisateita voi saapua Länsi- ja Etelä-Suomeen.