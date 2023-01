Avarn Securityn toimitusjohtaja sanoo, ettei yrityksessä voida tehdä johtopäätöksiä yksittäisen kuvatallenteen perusteella.

Se alkoi Aleksin mukaan pirtelöstä.

Ja päättyi siihen, että järjestyksenvalvojia Vantaan Tikkurilassa kuvanneen Aleksin kimppuun käytiin ja hänet kaadettiin maahan mahalleen.

Aleksin mukaan varmemmaksi vakuudeksi suihkutettiin vielä OC-sumutetta eli paprikasumutetta.

Päivä oli 5. kesäkuuta 2019.

Tapahtumien koko kulkua ja yksityiskohtia on mahdotonta varmistaa. IS:n käytössä on Aleksin ja hänen puolisonsa Tanjan kertomus sekä Aleksin kuvaama video.

Haastateltavien sekä heidän kaverinsa nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojelemiseksi.

Joni, Aleksi ja hänen vaimonsa Tanja olivat tulleet Helsingin keskustasta Tikkurilaan.

Tapahtumista Aleksi kertoo näin:

Burger Kingissä Joni halusi pirtelön. Sitä ei ollut. Joni kysyi uudelleen.

– Alkoi inttää humalaspäissään, Aleksi kertoo.

– Vartijat olivat siinä vieressä ja päättivät, ettei tämä kaveri enää haluakaan pirtelöä, vetivät maihin ja raahasivat ulos.

Aleksi kertoo alkaneensa kuvata videota heti vartijoiden saavuttua, koska tunnisti yhden samaksi, jonka oli omien sanojensa mukaan nähnyt ”retuuttavan nuoria asemalla”.

Oheisella videolla näkyy, kuinka ”apua” huutavan Jonin kättä väännetään ja hänet vedetään lattiaa pitkin kädestä retuuttamalla kadulle.

Kenkä irtoaa matkalla. Joni kyselee, mitä hän on tehnyt, Aleksi huutaa vieressä, ettei kukaan ole tehnyt mitään.

Tilanne rauhoittuu hetkeksi, kun Jonille annetaan vaihtoehdot jatkaa matkaa tai lähteä putkaan. Hän valitsee matkan ja saa luvan laittaa kengän jalkaan.

Videolla Aleksi ilmoittaa yhtä järjestyksenvalvojista osoittaen ”videon olevan tästä kaverista jo toinen”.

Tilanne eskaloituu uudelleen, kun Aleksi ilmoittaa järjestyksenvalvojalle ”v-ttu, kyttikselle menee ilmoitus”.

Järjestyksenvalvoja lähtee kohti ilmoittaen ”ole hyvä ja poistu aseman alueelta”.

– Sekuntiakaan ei annettu poistua, saman tien vain maahan ja vielä kaasut naamalle, kuvailee sivusta seurannut Tanja.

Videon perusteella kehotusta ei ollut edes teoriassa mahdollista totella. Videolla puhutaan kaasusta, mutta itse suihkutusta siitä ei varmasti pysty näkemään.

Aleksi kertoo toisen kätensä leikatun vuonna 1994 ja siinä olevan nivelrikko, joka estää täyden suoristumisen.

– Kättä väännettiin ja runnottiin ihan sikana, mutta sain (aluksi) toisella kädellä pidettyä puhelinta kuvaamassa.

– Kaksi riskiä ukkoa painoi polvella maahan ja sitten tuli kolmas vartija, nainen, huutamaan ”anna se käsi”.

Aleksi koki ”käden antamisen” olleen haastavaa, koska se oli oman vartalon alla, jota painettiin maahan kahden miehen painolla.

Aleksin käsityksen mukaan he olivat jo valmiiksi silmätikkuina, koska hän oli aikaisemminkin kuvannut järjestyksenvalvojien toimintaa.

– Ne olivat taas seurailleet meitä ja tulivat siihen taakse Burger Kingiin, Tanja arvioi.

– Olisimme kyllä lähteneet muutenkin, kun sitä pirtelöä ei tullut.

Järjestyksenvalvojat kutsuivat poliisit.

– He uskoivat vartijoita ja meidät vietiin putkaan, vaimo myös, koska hän huusi siinä vieressä, että ”toi on mun mies”, Aleksi muistelee.

Joni sai lähteä vapaasti.

Poliiseja ei Aleksin mukaan kiinnostanut tuoreeltaan katsoa videota.

– Sitten aamulla meillä oli jo kova halu päästä pois putkasta. He sanoivat vain, että pitää edetä virallista tietä.

Rikosilmoitusta ei tehty. Nyt tilanne on uusi.

– Nyt kun tämä vyyhti alkoi purkautumaan, tuntuu, että niitä voidaankin saada vastuuseen, Tanja sanoo.

Videolla näkyvät keltaliiviset järjestyksenvalvojat ovat lähijunissa ja juna-asemilla toimivan Avarn Securityn työntekijöitä. Videolla on myös Securitaksen työntekijöitä, mutta he pysyivät Jonin mukaan sivustakatsojina. Securitas turvaa Tikkurilan aseman yhteydessä toimivaa liikekeskusta.

Ilta-Sanomat tavoitti sähköpostilla Avarn Securityn toimitusjohtajan Niclas Sacklénin. Hänen mukaansa yrityksessä ei voida tehdä johtopäätöksiä yksittäisten tietojen tai kuvatallenteen perusteella.

– Olemme kiinnostuneita kaikista tiedoista, jotka auttavat meitä tässä selvitystyössä.

Itä-Helsingin poliisi kertoi tapaninpäivänä aloittaneensa tutkinnan pahoinpitelyvyyhdissä, jossa on epäiltyinä kuusi Avarnin työntekijää, ja osa tutkittavista tapahtumista on paikallistettu Tikkurilaan. Avarn Security on purkanut epäiltyjen työsuhteet.

Juuri tämä tutkinta sai Jonin, Aleksin ja Tanjankin harkitsemaan uudelleen rikosilmoituksen tekemistä, vaikka tapahtumista on kulunut jo aikaa.

Sacklénin mukaan Avarn Security on käynnistänyt sisäisen selvityksen poliisin tutkintaan liittyvistä tapahtumista.

– Aiomme lisäksi teettää ulkopuolisen selvityksen yrityskulttuuristamme ja toimintatavoistamme, jotta pystymme puuttumaan ajoissa mahdollisiin haasteisiin, Sacklén kommentoi yleisellä tasolla julkisuudessa olleita rikosepäilyjä.

Maanantaina tiedotettiin, että Itä-Uudenmaan poliisi pidätti viime viikonloppuna kolme uutta henkilöä todennäköisin syin epäiltynä rikoskokonaisuuteen liittyviin rikoksiin.