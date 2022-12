Husin ylilääkäri Asko Järvinen huomauttaa, että Suomessa jyllää parhaillaan kotikutoinen epidemia.

Kiina höllentää koronarajoituksiaan ja kiinalaisten matkailu on käynnistymässä.

Kiinassa koronaa on paljon liikkeellä. Muun muassa Italia ja Yhdysvallat ovat ryhtyneet vaatimaan kiinalaisturisteilta negatiivista koronatestitulosta.

Suomessa on ihmetelty, miksi Kiinasta saapuvia ei testata täällä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sellaisia rajoituksia ei ole suositellut.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen sanoo, että keskustelu on enemmän poliittista kuohuntaa kuin lääketiedettä.

Järvinen muistuttaa, että tilanne on nyt täysin toisenlainen kuin pandemian alkuvaiheessa vuonna 2020, jolloin Suomessa pyrittiin ulkomaalaisia testaamalla estämään taudin saapuminen maahan.

– Meillähän on nyt väestö pääosin rokotettu ja rokotus estää vaikean taudin saamisen. Ja ei ole tiedossa mitään uutta virustyyppiä, joka aiheuttaisi vaikeaa tautia.

Lisäksi Suomessa riehuu tälläkin hetkellä oma epidemia, jossa on samoja viruskantoja kuin Kiinassa.

THL:n sekvensointidatan mukaan marraskuun lopulla aiempi valtavirus, omikronin BA.5-variantti, on väistynyt Suomessa.

– Samat uudet virusvariantit, joita Kiinasta on raportoitu, ovat meillä nyt valtaviruksina.

Järvinen sanoo, että uusille virusvarianteille rokotus ja aiempi sairastuminen eivät anna selkeää suojaa.

– Eli harvat kiinalaiset ovat pisara meressä, kun tauti leviää täällä Suomessa samojen virusten aiheuttamana.

Koronaviruksen terveystarkastuspiste Helsinki-Vantaan lentokentällä 12. marraskuuta 2021.

Koronasta tiedetään paljon enemmän kuin taudin alkuvaiheessa.

Tietoa on karttunut muun muassa siitä, miten koronatestaukset ovat käytännössä vaikuttaneet taudin leviämiseen.

Järvisen mukaan vuodesta 2020 tiedetään, että testaamisen tulisi olla täydellistä. Muutamasta maahan tulleesta viruksesta syntyi valtaosa kevään 2020 epidemiasta.

– Jos haluttaisiin jotain saada aikaan, pitäisi estää joka ikinen jollakin tavalla. Se on mahdotonta ilman, että palautetaan EU:n sisärajavalvontaa. Ja tiedetään, että siinä ei ole mitään järkeä, koska meillä on samat virukset maan sisällä.

Turistien testaaminen olisi Järvisen mielestä terveydenhuollolle tuhoisaa. Jos pantaisiin kovasti paukkuja testaamiseen, se olisi poissa jostain muualta.

– Meillä tällä hetkellä riehuu korona ja influenssa, meillä on pulaa hoitohenkilökunnasta. Ja meillä aloittavat uudet hyvinvointialueet, mikä varmaankin tekee sen, että hoitoketju toimii ainakin alkuvaiheessa enemmän nilkuttaen.

– Tässä vaiheessa olisi vastuutonta ryhtyä pohtimaan toimenpiteitä, jotka ovat enemmän poliittista sumutusta kuin todellista lääketieteellistä toimenpidettä.

Matkustajia Pekingin kansainvälisellä lentokentällä 27. joulukuuta.

Ylilääkäri Asko Järvisen mielestä on ymmärrettävää, että Italiassa on pelko kiinalaisten turistien tulosta, kun muistetaan kolmen vuoden takaisia tapahtumia. Korona levisi nopeasti etenkin Pohjois-Italiassa, jossa tekstiilitehtailla on kiinalaisia omistajia ja työntekijöitä.

Järvinen näkee, että poliittinen paine kiinalaisturistien testaamisesta on nyt kovaa ja leviää monien maiden siirtyessä käytäntöön.

Poliitikot haluavat näyttää tekevänsä jotain, etteivät aiemmat tartuntapiikit toistu uudestaan.

– Samaan aikaan pitäisi miettiä kylmän rauhallisesti sitä, onko testaamiselle tarvetta ja onko tilanne samanlainen.

Lääketieteellisesti katsottuna asiassa on Järvisen mielestä kummallista poliittista hätiköintiä.

Koronarajoituksissa maat ovat vaatineet tulijoilta joko negatiivista koronatestitulosta tai rokotussuojaa.

– Me tiedämme, että täydellinen rokotussuoja ei anna suojaa tartunnalta. Ihminen voi olla tartuttava ja tuoda taudin maahan.

Järvinen muistuttaa, ettei koronavirusta voi enää tukahduttaa. Kiina yritti tukahduttamista ja lopputulos on nähtävissä.