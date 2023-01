Yrittäjä paljastaa, miltä vuokra­mökit näyttävät vuoden viimeisten bileiden jälkeen: ”Oksennus on hyvin yleinen tuote Levillä”

Levillä on valmistauduttu kiireiseen juhlaviikonloppuun. Erilaiset eritteet, käytetyt kondomit ja nuuskapussit eivät ole yllättävä näky siivoojille, kun juhlat vuokramökeillä ovat ohi.

Joulun ja uudenvuoden aika on Levillä kiireisintä sesonkia.

Levillä on valmistauduttu vuoden kiireisimpään viikonloppuun, kun uudenvuoden juhlijat ja joululomailijat ottavat kaiken irti lumisista laskettelurinteistä.

Kiirettä riittää myös Levin alueen siivous- ja huolintapalveluja tarjoavilla yrittäjillä, jotka vastaavat suosittujen vuokramökkien siivouksesta. Muun muassa huolinta- ja siivouspalveluja tarjoava Aavalevi-niminen yritys vastaa 140 mökin vaihtosiivouksista.

Toimitusjohtaja Jens Pitkäsen mukaan mökkejä vuokraavat ihmiset ovat perinteisesti siistejä vieraita.

– Pääsääntöisesti ihmiset ovat siistejä. Ei voi tietenkään yleistää, mutta jos mökissä on yöpynyt suomalainen lapsiperhe, paikat jätetään usein hyvään kuntoon. Nuorisoporukoiden ja turistien jäljiltä on joskus toisenlaista, Pitkänen kuvailee.

Levin laskettelurinteet ja vuokramökit ovat olleet ahkerassa käytössä vuoden viimeisimpinä päivinä.

Pitkäsen mukaan joskus vieraat ovat niin siistejä, että mökit näyttävät lähes koskemattomilta.

– Monesti on soitettu omistajille, että onko mökissä oikeasti majoittunut joku. Käytetyt lakanat on viikattu niin siististi, että ne näyttävät käyttämättömiltä.

Mökkien törkyisyys lisääntyy hänen mukaansa erityisesti uudenvuoden ja vapun aikaan, jolloin Leville suunnataan erityisesti juhlimaan.

– Esimerkiksi ruskan aikaan on taas melko siistiä, kun eläkeläiset tekevät retkiä ja muutenkin on hiljaisempaa.

Valtaosa loppuvuoden majoituksista on varattu loppuun, Lapin suuret matkailutoimijat kertoivat STT:lle jouluna.

Pitkänen on toiminut alalla noin kahden vuoden ajan. Toistaiseksi pahimmat kauhuskenaariot eivät ole käyneet toteen mökkejä siivotessa. Monenlaista yrittäjä on ehtinyt kuitenkin jo näkemään.

– Oksennus on hyvin yleinen tuote Levillä. Sitä saattaa löytyä pyyhkeistä ja pöntön vierestä. Myös kortsut ovat ihan normi juttu sängyissä, samoin nuuskapussit siellä ja täällä.

Pitkäsen mukaan siivoojien aikataulu on tiukka, ja ylimääräisistä yllätyksistä syntyy usein ylimääräinen lasku.

– Kaikki mökit tulee laittaa kuntoon kello 11:n ja 16:n välillä. Aikataulu menee ihan uusiksi, jos joku pommi tulee vastaan, ja siitä veloitetaan sitten lisää.

” Kortsut ovat ihan normi juttu sängyissä, samoin nuuskapussit siellä ja täällä.

Pitkäsen mukaan siivoojat dokumentoivat tilanteet usein puhelimella ja ovat yhteydessä mökkien omistajiin, jotka taas ottavat yhteyden asiakkaisiin.

Pitkänen muistuttaa vuokramökkeilijöitä tutustumaan omistajien laatimiin ohjeisiin ja sääntöihin. Yrittäjän mukaan matkustusajan voi käyttää näin hyödyksi.

– Suosittelen muutenkin yleisesti lukemaan mökkejä koskevat ohjeet, jotka tulevat sähköpostilla. Ohjeissa kerrotaan tärkeitä asioita. Matkalla niitä on hyvä lukea, sillä siinä vaiheessa kun ollaan mökillä, ei mökkikansioita ehdi usein ruveta lukemaan.

Myös TouhuTiihkali-mökkihuolintayritystä Levillä miehensä kanssa pyörittävä Seija Koponen myöntää, että sesonkipäivät ovat työn haastavinta aikaa.

Sotkun lisäksi voi ilmetä käytännön ongelmia. Voi esimerkiksi käydä niin, että lämmintä vettä ei tule tai uunin peltejä ei osata käyttää mökissä.

– Haastavimpia ovat sesonkipäivät, jolloin muutama yllättävä keikka sotkee aikataulun. Päivän palkitsee, kun saa hoidettua hommat kunnialla loppuun. Kaikissa töissä on ikävät puolensa. Ongelmatilanteet otan haasteena. Niiden selvittäminen on palkitsevaa ja opettavaa, Koponen kuvailee.

– Monille ulkomaalaisille on mysteeri, että asianpesukone ja pyykinpesukone toimivat niin, että tarvitsee erikseen avata vesi, että kone lähtee käyntiin.

– Lämmitys on toinen asia. Monesti ulkomaalaiset katsovat, että pihalla on 30 astetta pakkasta ja he luulevat, että sisälläkin paleltaa.

Seija Koponen (oik.) hoitaa siivouksia pääasiassa miehensä kanssa, mutta sesonkiaikana apukäsinä on esimerkiksi Paula-ystävä.

Joulun ja uudenvuoden aika on Levillä kiireisintä sesonkia, jolloin päivät ovat pitkiä ja Koposella riittää touhua. Hän tekee työtä pääasiassa miehensä kanssa, mutta sesonkiaikana he ottavat kaveriksi myös apukäsiä.

Koponen nauttii työstään siivoojana ja toivoo lomailijoilta joustavaa lomamieltä.

– Me huolitsijat teemme parhaamme, että ehdimme tehdä kaiken ajoissa. Olemme iloisia, jos ilmoitatte tulo- sekä lähtöaikanne, niin se auttaa päiväohjelman laadinnassa, Koponen sanoo.

– Loma alkaa jo kotiovelta, malttakaa pitää kahvitaukoja.

