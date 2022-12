Poliisi on saanut runsaasti yhteydenottoja poikkeuksellisen epäillyn väkivaltavyyhdin jäljiltä.

Poliisi on saanut runsaasti yhteydenottoja järjestyksenvalvojien epäiltyyn väkivaltavyyhtiin liittyen.

Poliisi on pyytänyt aiemmin yhteydenottoa sellaisilta henkilöiötä, jotka ovat kokeneet joutuneensa kaltoin kohdelluksi tai pahoinpitelyn uhriksi järjestyksenvalvojien toimesta.

Ilmoitusten kautta poliisin tietoon on tullut myös muutamia mahdollisia uhreja, jotka liittyvät nyt tutkinnassa oleviin epäiltyihin pahoinpitelyihin.

– Joitain asianomistajia olemme saaneet selville tietojen perusteella. Tarkkaa määrää en pysty sanomaan, koska en ole itse ehtinyt käymään läpi vihjeitä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Luoto kertoo.

Luoto sanoo, että tämän tiedon perusteella epäiltyjen tekojen uhrit ovat miehiä.

– Uhreina on miehiä. Jonkinlaisia epäiltyjä tämän motiivista on.

Luoto ei avaa mahdollista motiivia esitutkinnan alkuvaiheeseen vedoten.

Poliisi on kertonut aiemmin, että tutkinnassa olevaan poikkeukselliseen vyyhtiin voi liittyä myös enemmänkin epäiltyä kuin nykyisen kuuden järjestyksenvalvojan lisäksi.

Luoto ei kommentoi mahdollisten uusien epäiltyjen määrää. Hänen mukaan uudet epäillyt tai pidätykset eivät ole kuitenkaan poissuljettuja.

Nyt poliisi keskittyy käymään läpi tutkintaan liittyvää materiaalia, kuten viestiketjuja ja epäillyistä pahoinpitelytapauksista kuvattuja videoita.

– Meillä on vielä aika paljon aineistoa läpikäymättä.

Luodon mukaan poliisilla on tutkinnassa materiaalia ”runsaasti”.

– Jos tallenteilta tai rikosilmoituksista paljastuu uusia tapauksia, tai tunnistamme tiedossa oleviin tapahtumiin liittyviä uusia osallisia, ei ole poissuljettua, että tulisimme kuulemaan vielä lisää henkilöitä epäiltyjen asemassa.

Poliisi selvittää parhaillaan, onko epäillyistä pahoinpitelyistä kuvattuja videoita jaettu eteenpäin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai viestiryhmissä.

Tutkinnanjohtaja kertoi torstaina Ilta-Sanomille, että epäillyillä järjestyksenvalvojilla on ollut omia vartalokameroita.

– Selvitämme, onko tallenteita jaettu eteenpäin ja jos on, niin miten laajalla jakelulla ja onko jakamisessa mahdollisesti syyllistytty johonkin rikokseen, Luoto vastasi IS:lle torstaina.

Se, miten järjestelmällistä videoiden mahdollinen jakaminen on ollut, Luoto ei kommentoi.

– Selvitys mahdollisesta jakamisesta on vielä kesken, joten en voi ottaa kantaa jakamisen laatuun.

Luodon mukaan tutkinnan pääpaino on keskittynyt osin resursseistakin johtuen epäiltyihin väkivaltarikoksiin.

– Muihin sivunimikkeisiin emme ole voineet vielä samalla voimalla keskittymään, Luoto sanoo videoiden mahdolliseen jakamiseen liittyen.

Viisi kuudesta epäillyistä järjestyksenvalvojista ovat iältään hieman yli 20-vuotiaita miehiä. Kuudes epäilty on 31-vuotias mies. He ovat toimineet Avarn Securityn järjestyksenvalvojina. Epäillyt on irtisanottu yhtiön palveluksesta.

Luoto ei ota kantaa siihen, miten hyvin epäillyt ovat tunteneet toisensa tai onko heillä ollut jotain omaa ”rinkiä”, jossa videoita on jaettu.

– En osaa sanoa, onko jotain sisäpiiriä ollut. Näissä epäillyissä rikoksissa, joissa on tehty nyt vangitsemisia, on ollut eri ihmisiä eri kokoonpanoilla.

Keskiviikon ja torstain aikana viisi kuudesta epäillystä vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä eriasteisista pahoinpitelyistä. Kuudes järjestyksenvalvoja pysyy myös yhä epäiltynä.

Poliisin saamien ilmoitusten joukossa on ollut myös paljon ilmoituksia, jotka eivät liity tutkinnassa olevaan tapaukseen, kuten useamman vuoden vanhoista tai muualla Suomessa olevista tapahtumista.

– Jos ihmiset ovat joutuneet rikoksen kohteeksi vaikka Tampereella tai Turussa, niistä pitäisi tehdä omat rikosilmoitukset paikallisesti. Poliisi ei pysty kirjaamaan ilmoituksia vihjesähköpostin kautta, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Luoto sanoo.

Poliisi toivoo tutkittaviin epäiltyihin tekoihin liittyviä asianomistajia olemaan yhteydessä osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.