Poliisi kertoo päässeensä kuulustelemaan rikoksesta epäiltyä.

Poliisi on päässyt kuulustelemaan Helsingin Ullanlinnassa tapahtuneesta henkirikoksesta epäiltyä lääkärimiestä. Rikoksen tekoajankohta on tarkentunut tutkinnassa. Rikoksesta epäilty on psykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Rikoksen uhri on miehen vaimo.

Henkirikoksesta epäilty mies vangittiin tiistaina 20. joulukuuta todennäköisin syin taposta epäiltynä.

Poliisi sai perjantaina 16. joulukuuta ilmoituksen kadonneesta henkilöstä. Kadonneeksi ilmoitettu vuonna 1975 syntynyt nainen löytyi surmattuna lauantaina 17. joulukuuta.

Poliisin mukaan henkirikoksen epäillään tapahtuneen perjantaina 16. joulukuuta aamuyöllä pariskunnan asunnossa.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että alustavana rikosnimikkeenä on tappo, ja käräjäoikeuden vangitsema mies on ainoa, jota rikoksesta epäillään. Poliisi on kuullut epäiltyä.

– Kysymykset rikoksen motiivista tai muista yksityiskohdista selvitetään esitutkinnan aikana, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jari Koski sanoo tiedotteessa.

Syytteen nostamisen määräaika on 8.3.2023.

Henkirikoksen uhri ilmoitettiin kadonneeksi perjantai-iltana 16. joulukuuta. Poliisille oli kerrottu, että nainen ei tullut perjantaina töistä kotiin. Myöhemmin ilmeni, että nainen ei ollut edes mennyt töihin perjantaina aamulla.

Poliisi ei ole kertonut, kuka katoamisilmoituksen teki. Poliisi oli kuitenkin käynyt parin yhteisessä kodissa myöhään perjantai-iltana eli sen jälkeen, kun nainen oli ilmoitettu kadonneeksi. Poliisi oli keskustellut naisen aviomiehen kanssa.

Poliisi oli käynyt asunnossa sisällä, mutta ei tehnyt mitään sellaisia havaintoja, että mihinkään jatkotoimiin olisi tuolloin nähty tarvetta ryhtyä.

Uhri löytyi, kun rikoksesta epäilty oli siirtämässä vaimonsa ruumista autoon. Naapuri oli tehnyt havaintoja epäilyttävästä toiminnasta ja ilmoittanut asiasta poliisille.

Pari ehti olla naimisissa noin puolitoista vuotta.