Poliisi etsii torstaina Kuopion keskustassa kadonnutta 37-vuotiasta Anna-Maija Koskista.

Poliisi etsii Kuopiossa torstaina 29.12. kadonnutta Anna-Maija Koskista.

Viimeinen havainto Koskisesta, 37, on iltapäivältä Kuopion keskustasta. Keskustasta löytyi myös Koskisen auto, keltainen Peugeot 107.

Itä-Suomen poliisi julkaisi kuvan autosta torstaina sosiaalisen median kanavillaan.

Itä-Suomen poliisi julkaisi 37-vuotiaan Koskisen tuntomerkit perjantaiaamuna Facebook-sivuillaan.

Anna-Maija Koskinen on noin 170 senttimetriä pitkä. Hänellä on pitkät, puoliselkään ulottuvat vaaleat/harmaat hiukset. Katoamishetkellä hänellä on ollut todennäköisesti yllään vihreä takki, vaaleanpunainen paita, musta toppaliivi, mustat farkut, harmaa huivi sekä ruskeat nauhalliset saappaat. Koskinen ei käytä silmälaseja.

Akuuteista havainnoista voi ilmoittaa hätäkeskukseen 112. Muita havaintoja otetaan vastaan sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai puhelimella 0295 415 232.

Poliisi on etsinyt Koskista yön yli pelastuslaitoksen avustuksella.

– Jääalueita on tarkistettu hydrokopterin avulla, komisario Teemu Moilanen kertoo perjantaiaamuna.

Etsintöjä on tehty Kuopion keskustassa ja sen lähistöllä. Poliisi ei ole toistaiseksi tehnyt tai saanut havaintoja Koskisesta.

– Meillä ei ole tällä hetkellä paikkaa, mistä häntä etsiä. Olemme vihjeiden ja tutkinnasta saatavien mahdollisten tietojen varassa.

– Toivomme vihjeitä mahdollisimman paljon, jotta pääsisimme selvittämään henkilön olinpaikkaa, komisario Moilanen jatkaa.

Tässä vaiheessa ei poliisin mukaan katoamisessa ole syytä epäillä rikosta.