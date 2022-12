Rankat sateet paiskovat Suomea koko loppuvuoden

”Roiskuttelevia autoja on liikkeellä.”

Suomi-neito on sateen kourissa koko loppuvuoden. Maan yli pyyhkäisee pari kunnollista sadealuetta.

Torstaina lounaasta saapui Suomen kamaralle laaja sadealue. Alueen etureuna kulki torstai-iltana linjalla pääkaupunkiseutu-Tampere-Vaasa.

– Siinä pakkaa tulemaan kohti itää ja pohjoista mentäessä enimmäkseen lunta ainakin tämän yön aikana, sääpalvelu Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr povaa perjantain vastaisesta yöstä.

Viimeistään yöllä lumi muuttuu vedeksi etelässä ja lännessä. Perjantaina sataa vettä myös paikoin idässä. Ainoastaan Lappi säästyy alueena, jossa tulee yksinomaan lunta.

Sää lauhtuu ja tuuli käy lounaasta.

Perjantaina on hetkellinen poutainen vaihe. Selkeää säätä ei kestä kauan, sillä lounaasta lähestyy uusi sadealue.

– Sadealue on aiempaa sadealuetta vetisempi kokonaisuudessaan. Silloin ei puhuta, että sade alkaisi minään muuna kuin vetenä, tai voi tulla alkuvaiheessa räntää etelässä ja lännessä, Juha Föhr ennustaa.

Vesisadetta on lauantai-iltana Oulun seutua myöten ja sataa myös Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Uusi sadealue voi olla hetkittäin räväkkä, mutta toisaalta sadealue liikkuu rivakasti. Sadealue on nopeampi liikkeissään kuin nyt koettu sade.

– Vaikka sataisi kuinka rankasti, ei ehdi sataa paljon, kun itse sadealue liikkuu nopeasti, Föhr toppuuttelee.

Lentokenttäyhtiö Finavia varoitti torstaina jäätävästä tihkusta, joka voi haitata lentoliikennettä. Jäätävä sade pitää kiitotiet liukkaina ja haittaa koneiden moottoreita.

– Ne ovat ilmiöitä, jotka liittyvät siihen, että kun on ollut pakkasta ja on voimakas lauhtuminen. Saattaa syntyä alijäähtyneitä vesisateita.

Föhr sanoo, että on helpompi ymmärtää tapauksia, jossa jäätä muodostuu teiden pinnoille silloin, kun tien pinnat ovat pakkasella ja sen jälkeen sataa.

Lue lisää: Finavia varoittaa lentokaaoksesta

Vettä on maanpinnalla paljon kahden laajan saderintaman pyyhällettyä maan yli.

Yksi kysymysmerkki Forecan Juha Föhrin mukaan on, mihin vedet kertyvät. Maa on lumen peitossa eikä vesi pääse imeytymään maan pinnan läpi. Vettä voi kertyä teillä tiettyihin kohtiin.

– Liikenteessä kannattaa ottaa huomioon, että roiskuttelevia autoja on liikkeellä.

Kahden saderintaman jälkeen sääkuva muuttuu.

Uuden vuoden jälkeen Suomeen virtaa lännen ja lounaan suunnasta kuivempaa ja kylmempää ilmaa. Matalapaineita on näköpiirissä ja sää riippuu siitä, minkä reitin ne ottavat.

Eteläinen reitti tarkoittaa Föhrin mukaan sitä, että suomalaiset jäävät kylmän ilman valtaan. Pohjoinen reitti tuo vaihtelevaa säätä.

– Sää on kyllä aika sik sakia. On suurta matalapaineaktiviteettia ja mahtuu kaikenlaista säätä.

On lauhaa ja on pakkasta. On sadetta ja tuulta. Sateita on kaikissa olomuodoissa.

