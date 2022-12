Ex-järjestyksen­valvojat: Kiinni­otettujen pahoin­pitelyt ”ihan arkea” – tämä on alan piireissä tunnettu ”kummitus­juna”

Poliisi selvittää tällä hetkellä epäiltyjä rikoksia, joissa järjestyksenvalvojat ovat kuljettaneet kohdehenkilöjä ”suotuisampiin paikkoihin” pahoinpideltäviksi. Kaksi järjestyksenvalvojaa avaa IS:lle, mistä ilmiössä on kyse.

2. Lokakuuta noin 40–60-vuotias ulkomaalaistaustainen mies kuljetettiin Tikkurilan juna-aseman hissiin. Hississä miestä pahoinpideltiin nyrkein lyömällä.

Tapaus on yksi kahdeksasta epäillystä rikoksesta, joista poliisi tiedotti tapaninpäivänä. Itä-Uudenmaan poliisi epäilee ainakin kuutta Avarn Securityllä työskennellyttä järjestyksenvalvojaa eriasteisista pahoinpitelyistä työaikana.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pääradan lähettyvillä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Epäilyissä rikoksissa toistuu tarve kuljettaa työtehtävissä kohdatut henkilöt suojaisampaan paikkaan juna-asemien läheisyydessä, jonka jälkeen uhrien pahoinpitely ja pahoinpitelyn kuvaaminen on alkanut.

Ilta-Sanomien haastattelemien kahden entisen järjestyksenvalvojan mukaan toimintatapaa kutsutaan muun muassa ”hissittämiseksi”. Termillä viitataan toimintaan, jossa kiinniotettuja rangaistaan juna-asemilla kameroilta piilossa.

– Se oli ihan arkea. Juna-asemien hisseissä ei ole valvontakameroita, joten siellä voitiin antaa niin kutsuttua oman käden oikeutta. Radioliikenteen kautta kuuli ilmaisuja, että ”viedään kiinniotettu hissin kautta”, Avarn Securitylle aiemmin työskennellyt järjestyksenvalvoja kertoi IS:n haastattelussa keskiviikkona.

IS:n toisen haastateltavan mukaan termi ”hissittäminen” tunnetaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Vartijana ja järjestyksenvalvojana kahdessa eri turvallisuuspalvelussa työskennellyt mies kertoo, että metodi kulkee myös nimellä ”kummitusjuna”.

Miehen mukaan termi on peräisin nimenomaan pääkaupunkiseudun metro- ja rautatieasemilta.

– Yhdellä asemista on ilmeisesti ollut joskus joku huoltohissi, missä järjestyksenvalvojat ovat antaneet oman käden oikeutta. Kiinniotetut eivät päässeet siis tavallisen junan kyytiin, vaan heidät vietiin ”kummitusjunaan”, mies kuvailee.

Miehen mukaan pääkaupunkiseudun asemia on pidetty haastavina työympäristöinä.

– Pitää olla iso ja ilkeä, että pärjää siellä.

Mies on itse työskennellyt uransa aikana pääasiassa kauppakeskuksissa, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Mies kertoo, että alalla tapahtuu epäasiallista toimintaa kummitusjunan lisäksi esimerkiksi kauppakeskusten huoltokäytävillä, joissa valvontakameroita ei ole. Miehen mukaan ”hissittämistä” on tapahtunut myös kauppakeskusten huoltohisseissä.

Miehen mielestä ilmiössä on kyse järjestyksenvalvojien ja työtehtävissä kohdattavien kohdehenkilöiden vastakkainasettelusta. Miehen mukaan järjestyksenvalvojat kohtaavat uhkailua kohdehenkilöiltä niin työajalla kuin siviilissä.

– Vapaa-ajalla saatetaan käydä työntekijöiden kimppuun. Syntyy epäterveellinen me vastaan te -asetelma, joka karkaa lapasesta.

Miehen mukaan ilmiö on tiedossa työntekijöiden lisäksi myös esihenkilötasolla. Mies kertoo, että osa työntekijöistä kuvaa ”hissittämistä” videoille, joita jälkeenpäin esitellään kollegoille.

Tätä mahdollisuutta myös Itä-Uudenmaan poliisi selvittää kuuden järjestyksenvalvojaan kohdistuneen pahoinpitelyepäilyn yhteydessä. Poliisin mukaan epäillyillä on ollut omia vartalokameroita, jotka eivät poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan ole olleet työnantajan hankkimia.

Poliisi selvittää, ovatko rikoksista epäillyt järjestyksenvalvojat jakaneet eteenpäin kuvamateriaalia epäillyistä pahoinpitelyistä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai viestiryhmissä.

– Selvitämme, onko tallenteita jaettu eteenpäin ja jos on, niin miten laajalla jakelulla ja onko jakamisessa mahdollisesti syyllistytty johonkin rikokseen, rikoskomisario Timo Luoto kertoo.

IS on nähnyt dokumentteja, jotka todistavat haastateltujen järjestyksenvalvojien työsuhteet. IS ei julkaise henkilöiden nimiä heidän yksityisyytensä suojelemiseksi.