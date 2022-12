Poliisi selvittää, ovatko Avarn Securityn järjestyksenvalvojat jakaneet väkivaltavideoita somessa

Epäillyillä on ollut omia vartalokameroita, jotka eivät poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan ole olleet työnantajan hankkimia.

Itä-Uudenmaan poliisi selvittää, ovatko rikoksista epäillyt järjestyksenvalvojat jakaneet eteenpäin kuvamateriaalia epäillyistä pahoinpitelyistä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai viestiryhmissä.

– Selvitämme, onko tallenteita jaettu eteenpäin ja jos on, niin miten laajalla jakelulla ja onko jakamisessa mahdollisesti syyllistytty johonkin rikokseen, rikoskomisario Timo Luoto kertoo IS:lle.

Itä-Uudenmaan poliisissa on tutkittavana laaja Avarn Securityn työntekijöiden työtehtävissä asiakkaisiin kohdistama pahoinpitelyrikoskokonaisuus, jossa ainakin kuutta samassa yrityksessä työskentelevää järjestyksenvalvojaa epäillään useista eri asteisista pahoinpitelyistä pääkaupunkiseudun alueella.

Kuudesta epäillystä tähän mennessä neljä on vangittu. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on eilen määrännyt 23-, 22- ja 20-vuotiaat järjestyksenvalvojat vangittaviksi. Lisäksi tänään on vangittu 21-vuotias järjestyksenvalvoja.

Yhden epäillyn, 31-vuotiaan miehen vangitsemista käsitellään vielä myöhemmin tänään. Myös kuudetta epäiltyä piti alun perin vaatia vangittavaksi, mutta poliisi on hänen osaltaan luopunut vangitsemisesta.

Luoto ei tarkemmin kommentoi sitä, mistä syystä kuudennen epäillyn vangitsemisesta luovuttiin, mutta sanoo, että myös kuudes mies on edelleen rikoksesta epäiltynä.

Poliisi otti rikoskokonaisuuteen liittyen viime viikonlopun aikana kiinni kaikkiaan kuusi järjestyksenvalvojana työskentelevää henkilöä. Poliisi uskoo, että myös uusia epäiltyjä saattaa vielä ilmaantua.

Luoto sanoo, että epäillyillä on ollut omia vartalokameroita, jotka eivät poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan ole olleet työnantajan hankkimia.

Luodon mukaan tutkinta sai alkunsa 12. joulukuuta tapahtuneesta epäillystä pahoinpitelystä, johon liittyneiden takavarikoiden yhteydessä poliisin haltuun päätyi tallenteita, joista paljastui uusia epäiltyjä rikoksia.

Poliisi pyytää edelleen kaikkia henkilöitä, jotka ovat kokeneet joutuneensa kaltoin kohdelluksi tai pahoinpitelyn uhriksi järjestyksenvalvojien toimesta ilmoittautumaan matalalla kynnyksellä Itä-Uudenmaan poliisin sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi

– Tämän laajan rikoskokonaisuuden esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, joten tässä vaiheessa poliisilla ei ole muuta tiedotettavaa. Tapaukset herättävät suurta kiinnostusta niin yhteiskunnallisesti kuin mediassakin, joten tiedotamme asiasta lisää, kun se tutkintaa vaarantamatta on mahdollista, Luoto sanoo tiedotteessa.

– Tutkinnan kannalta on erittäin tärkeää, että tavoitamme kaikki mahdolliset uhrit.