Jyrki Lehtolan kolumni: Elon Musk ei olekaan uusi Jeesus ja Putinkin on hengissä – lisää yllätyksiä tulossa vuonna 2023

Maailma on muuttunut liikaa, eikä siinä ole mitään hyvää, vaikka niin ne valmennuksissa väittivät, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Mitä tämä on?!

Piti olla iloinen 20-luku!

Elon Musk olisi uusi Jeesus, sairaaloissa olisi tarjolla tilaa sairaille, ilmastonmuutos pysähtyisi ja samalla olisi ikuinen kevät. Pääministerinä olisi hyväkuntoinen, nuori kutojamummo, joka tutkisi kiinnostuneempana historian suurimpia ajattelijoita kuin puhelimensa kuvafilttereitä.

Ei ollut näin!

Iloinen 20-luku ei toimittanut, mitä meille oli luvattu.

Korona ajoi sisätiloihin, Tinder oli täynnä hulluja rumiluksia, suoratoistopalvelujen tv-sarjat loppuivat kesken ja yhdessä vietetyt päivät ajoivat perheet traumaterapiaan.

Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, emmekä vieläkään ole suojassa Natossa, mikä on Unkarin, Turkin ja Erkki Tuomiojan syytä.

Muualla tapahtuvista asioista ei pitäisi olla meille seurauksia, mutta niitä oli!

Sähkön hinnat nousivat pilviin, ja kaikkialta kuuluu köyhien maalaiseläkeläisten itkua, olisivat aikoinaan sijoittaneet pennosensa oikein, niin eivät nyt valittaisi. Ja kun kylmä saa vihdoin jopa eläkeläiset hiljaiseksi, jakelee Osmo Soininvaara valtaistuimeltaan neuvoja, miten sähköä tulee käyttää.

Inflaatio nosti hintoja, Woltin laskut muuttuivat kreikkalaisiksi tragedioiksi. Asuntolainojen korot nousivat, eikä EU-tuomioistuin puuttunut asiaan, vaikka oikeudenmukaisessa maailmassa hyvätuloisen kolmekymppisen helsinkiläissinkun ei tulisi maksaa arvoaan nostavan omistusasuntonsa lainasta lainkaan korkoa.

” Utelias elämänasenne on kasvun ydin.

Edes asenteen muuttaminen ei auta.

Vuosikymmenen ajan ihmisten ja yritysten turha valmentaminen on ollut eräs kasvavimpia liikealoja. Valmennuksissa ripotellaan pitkin kalliita tunteja muutamia yleisiä, muidenkin valmennusten jakamia ajatuksia. Ne mahtuvat mukavasti kahteen puheliaaseen sisustustyynyyn, mutta enää niiden elämänviisaudet eivät herätä sellaista optimismia kuin muutama vuosi sitten.

Utelias elämänasenne on kasvun ydin. Uskalla matkustella mukavuusalueesi ulkopuolella. Vaikeudet vahvistavat. Muutos on hyvästä ja saa ajattelun uusille raiteille. Rakentavalla keskustelulla erimielisyydet ratkeavat.

Eivät toimi, rahat takaisin! Kaikkia on yritetty uteliaina täällä mukavuusalueen ulkopuolella, ja nyt alkavat voimat loppua, kun ei ole saanut sitä, mitä on itselleen luvannut.

Maailma on muuttunut liikaa, eikä siinä ole mitään hyvää, vaikka niin ne valmennuksissa väittivät. Rakentavasti on kohta vuosi keskusteltu keskenämme, että voi kun Putin kuolisi, elossa on.

Ei ole kivaa!

Vuosi vaihtuu, tulossa on ties mitä yllätyksiä, kun globaali kehitys on sellaista, että kaikki asiat liittyvät toisiin.

Mistä tahansa voi tulla uusia viruksia, hotellin ikkunat ja parvekkeet on tehty putoamisia varten, eikä Saatana II suoraan sanoen ole sellainen superohjus, jota uteliaana odottaa, saisiko takaisin maailman, jossa mikään ei muutu ja yllätyksistä ilmoitetaan hyvissä ajoin.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja