Turistit tuijottelevat Nooraa saunan ikkunasta ja tunkeutuvat terassille istumaan – "Öisin ei itseä naurata ehkä niin paljon"

Kylteistä ja pihatien katkaisevasta kettingistä huolimatta turisteja eksyy Noora Aholan pihaan käytännössä joka yö.

Noora Aholan pihalla ravaa niin paljon turisteja, että pihatielle on jouduttu pystyttämään lukuisia kylttejä sekä kulun estävä kettinki.

Rovaniemellä Norvajärven rannassa asuva Noora Ahola on perheineen joutunut ottamaan järeät keinot käyttöön taistellakseen perheen kotipihaan eksyviä revontulituristeja vastaan.

Norvajärven otollisiin revontulten­katselu­oloihin matkalla olevat turistit ovat viiden viime vuoden ajan ajaneet parkkiin Aholan piha-alueelle. Pahimmillaan pihaan on kurvannut kokonainen turistibussi.

Ahola on vuosien saatossa pystyttänyt pihatielle lukuisia kylttejä. Perheen pihaan ei myöskään pääse enää autolla yöaikaan, sillä pihatie päätettiin katkaista heijastetulla kettingillä.

– Tienvarressa taitaa olla jo kahdeksan erilaista kylttiä, niitä on viety aina kauemmas ja kauemmas. Jos kymmenen prosenttia pysähtyy ensimmäiseen, niin sieltä silti aina osa tulee perille asti, Ahola kertoo.

Ahola esittelee yhtä turisteja varten pystetyistä kylteistä.

Tien halkaisevasta ketjusta sekä yksityisalueesta ilmoittavista kylteistä huolimatta moni turisti jatkaa matkaansa Aholan pihan läpi Norvajärvelle

Perheen suurimman päänvaivan aiheuttaa ajankohta, jolloin autoja pihatiellä ajelee. Revontulet näkyvät parhaiten yöaikaan, joten turistivirta alkaa perinteisesti yhdeksän aikaan illalla ja jatkuu pahimmillaan neljään asti aamuyöllä.

Ennen kettingin asennusta pihaan ajanut auto tarkoitti käytännössä aina yöunien katkeamista. Aholan perheeseen kuuluvat koirat nimittäin reagoivat autojen meteliin.

Kettinki päädyttiin asentamaan vuosi sitten.

– Viime vuonna jossain vaiheessa todettiin, että ei olla kolmeen kuukauteen nukuttu ainoatakaan yötä kokonaan.

Turistirumba alkaa loka-marraskuussa ja jatkuu aina huhtikuulle asti. Turisteja eksyy Aholan mukaan pihatielle ja piha-alueelle joka päivä ja yö.

Turistit ovat aiheuttaneet vaaratilanteitakin. Autoja on saatettu jättää paikkoihin, joista niitä ei kunnolla näe, ja kotieläimiä ja lapsia on meinannut jäädä revontulituristien autojen alle. Viime talvena lähistöllä oli kelkkakolari.

Kaikilta turisteilta ei löydy vaadittavaa pelisilmää yksityisalueiden sääntöjen noudattamisen suhteen. Joskus turistit ovat esimerkiksi istahtaneet Aholan terassille. Lähistöllä on paljon kesämökkejä, joiden terasseja niin ikään hyödynnetään. Joskus turisteja on myös päässyt tyhjinä olevien mökkien sisään evästämään.

– On jätetty pikkuteitä auraamatta, ettei ne mökkipihoihin ainakaan auton kanssa pääsisi, mutta kyllähän niitä tulee lumikengillä, kävellen ja vaikka millä vehkeillä.

– Ilmasta ei ole vielä tippunut yhtään turistia, mutta kyllä aina katsoo, kun joku helikopteri pörrää, että nytkö niitä alkaa laskuvarjollakin tulemaan, Ahola naurahtaa.

Kylttejä on viety yhä kauemmaksi ja kauemmaksi Aholan pihasta.

Niitä löytyy pihatieltä jo kahdeksan erilaista.

Kylteistä ja kettingistä huolimatta Aholan yöt eivät ole vieläkään rauhallisia. Pihatie on kapea soratie, joten turistit joutuvat peruuttamaan päästäkseen pois paikalta. Autoja jää tuon tuostakin tietä reunustaviin lumihankiin jumiin.

– Kun on pakkasta se 20 astetta, ei niitä tosiaan sinnekään voi jättää. Sitten niitä käydään hinailemassa pois. Ainahan siinä on oma rumbansa, mutta eihän ketään voi jättää auttamatta.

Kun turistit eivät pääse enää Aholan pihaan, päättää osa jättää autonsa kapealle pihatielle. Tämä tarkoittaa sitä, ettei Ahola pääse poistumaan kotoaan joinakin iltoina.

– Sitten on turistit jossain, ja auto on siinä parkissa. Jos pitäisi johonkin kotoa päästä, niin ei sitä pääse. Ei autoja viitsi hinailla, kun ne on siihen tielle lyöty odottelemaan.

Aholan pihalla on sattunut vaaratilanteita, joissa perheen koirat tai lapset ovat olleet lähellä jäädä turistien autojen alle.

Aholan mukaan perheeltä löytyy kolme uutta isompaa kylttiä, jotka odottavat asennusta.

Vaikka turistivirta on häiritsevää ja ongelmallista, ovat kohtaamiset piha-alueelle eksyneiden turistien kanssa pääasiassa positiivisia ja varsin mieleenpainuvia.

Joskus turistit ovat kurkkineet ikkunoista sisään, kun Ahola on istunut saunassa. Kerran pihaan eksyi järven jäältä kelkkajälkiä pitkin noin 25 italialaista.

– Siellä pukattiin lastenvaunuja ja vaikka mitä. Meillä on hevosia, niin kysyivät, saako käydä hevosia katsomassa. Se oli päiväsaikaan se, ne ovat sellaisia mukavia kohtaamisia. Öisin ei itseä naurata ehkä niin paljon.

Suurin osa eksyneistä turisteista pahoittelee erehdystään, mutta osa ei hyväksy olevansa väärässä paikassa.

– On myös niitä, jotka ovat hyvin aggressiivisia. Väittävät, että heillä on täysi oikeus olla tässä, että mitä tulette tänne valittamaan.

Aholan mukaan Rovaniemen kaupunki sekä turisteja palveleva Visit Rovaniemi ovat tietoisia turistiongelmasta ja asiaan pyritään puuttumaan.

Norvajärvelle vie kyllä yleisiäkin teitä, mutta tiet kaipaisivat parempaa ohjeistusta. Lisäksi järven lähistölle voisi Aholan puolesta rakentaa asianmukaisen parkkipaikan sekä jäteastioita turistitarpeisiin.

– Sitten on aina niitä, jotka etsivät sitä omaa rauhaa. Mutta kyllä luulen, että se määrä olisi huomattavasti pienempi, mitä niitä enää yksityisteille eksyisi.

– Onhan tuolla järvellä tilaa, jos heillä olisi paikka, johon jättää auto.

Noora Aholan turistiongelmasta uutisoi ensimmäisenä Lapin Kansa.