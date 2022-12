Sankka lumipyry vyöryy torstai-illan aikana Suomeen, mikä tietää karmeaa ajokeliä tiellä kulkijoille.

Teillä liikkujien kannattaa varata tänään ja huomenna aimo annos malttia ja varovaisuutta.

Torstai-illan aikana Suomeen hyökyy lounaan suunnalta massiivinen pilvivyöhyke, joka kantaa mukanaan runsaita sateita. Suureen osaan maata se tietää rankkaa lumipyryä.

Saderintaman ensireunama iskee tänään iltapäivällä Lounais-Suomeen välillä Turku–Pori, juuri neljän ruuhkan aikoihin.

– Etureunalla sateet alkavat monin paikoin lumena, varsinkin sisämaassa. Rannikolla voi tulla koko ajan vettä, tai vähintäänkin räntää. Viimeistään iltaa kohden rannikolla Porista Hankoon tulee vettä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö summaa.

Heti rannikolta eteenpäin sateet muuttuvat hiutaleiksi. Esimerkiksi Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Hämeessä taivaalta tulee lunta.

– Hieman pohjoisempana, esimerkiksi Satakunnassa, sateen olomuodon ennusteessa on pientä epävarmuutta etenkin yölle. Että kuinka vetistä se sitten on, Pyykkö mainitsee.

Ajokeli muuttuu hankalaksi torstai-illan aikana.

Yötä kohti olosuhteet tien päällä muuttuvat nopeasti tukaliksi. Varoituksia huonosta ajokelistä on annettu koko Suomeen aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

Torstaina ajokelin varoitetaan olevan torstai-illan aikana erittäin huono Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Keskiyöllä erittäin huonon ajokelin varoitus laajenee myös Kymenlaaksoon.

– Muuten Suomessa on varoitus keltaisen tason huonosta ajokelistä. Merialueille on myös kovan tuulen varoitus. Lisäksi läntisellä merialueella on aallokkovaroitus, Pyykkö kertoo.

Keskiyöhön mennessä lumisateiden etulinja ulottuu Oulun eteläpuolelta Savonlinnan seudulle.

– Aamulla sateet ovat levinneet jo Länsi-Lapista Itä-Suomeen Joensuu–Ilomantsi suunnalle. Perjantai-iltapäivää kohden rintama heikkenee, vaikka Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun tietämillä sateet jatkuvatkin. Itärajalla voi tulla jäätäviä tihkujakin.

Etelä-Suomeen on luvassa jälleen runsaasti lunta. Pitkään eivät uudet hanget pysy silti maassa.

Runsaasti lunta joka tapauksessa humahtaa moneen osaan maata.

– Uudenmaan pohjoisosiin voi tulla jopa sellaiset kymmenenkin senttiä lisää, Pyykkö povaa.

Kauaa ei kuitenkaan paksuista kinoksista nautita ainakaan Etelä-Suomessa. Loppuviikon lumirintaman seurauksena lämpötilat pompsahtavat plussan puolelle etelästä maan keskiosiin asti. Myös uusia sateita on luvassa. Ainakin etelässä ja lännessä ne tulevat alas vetenä.

Lounaassa ja etelässä vuosi vaihtuu monin paikoin mustana.

– Lounais-Suomessa on niin vähän lunta, että uusi vuosi taitaa tulla aika paljaalla maalla vastaan. Uudellamaalla ihan kaikki lumi ei välttämättä ehdi sulaa. Mutta ainakin Turusta Poriin näyttää aika tummalta, Pyykkö sanoo.