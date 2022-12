STT vieraili Rautjärvellä ja tapasi paikallisia, joista kukaan ei tuntenut tekijää.

Rautjärven kirkon tuhopoltosta epäilty mies ja hänen motiivinsa ovat mysteeri pikkupaikkakunnan asukkaille. Häntä ei asukkaiden mukaan tavattu edes lähikaupalla.

STT vieraili Rautjärvellä keskiviikkona, missä tunnelmat olivat edelleen apeat.

– Pahalta tuntuu. Vasta oltiin täällä pihalla kuvia ottamassa, kertoo Rautjärven kirkon raunioille saapunut perhe, jonka tyttären rippijuhlia vietettiin samassa paikassa edellisenä kesänä. Perhe halusi esiintyä nimettömänä paikkakuntaa järkyttäneen tapahtuman jälkeen.

Kirkon merkitys pienen, noin 3 000 asukkaan Rautjärven kuntalaisille on erityisen suuri. Kauniin ulkomuodon lisäksi ihmiset muistelevat siellä vietettyjä omia rippijuhliaan, häitään ja sukulaisia haudoissa hautuumaalla.

Lapsuuden kirkolle on saapunut myös Rautjärven Niskapietilästä kotoisin oleva Leena Miettinen miehensä kanssa.

– Piti ihan lähteä Imatralta saakka katsomaan, että tämän uskoo, hän sanoo.

Miettisen tavoin on ilmeisesti ajatellut moni muukin, sillä kirkon pihalle lipuu autoja noin kymmenen minuutin välein.

STT:n haastattelemien paikkakuntalaisten mukaan kirkon raunioilla järjestettiin tapaninpäivänä saarna, jolloin paikalla oli noin 600 ihmistä.

– En ole ikinä nähnyt kirkolla niin paljon autoja, kertoo Pirkko Javanainen, joka on yksi joulupäivänä poltetusta kirkosta selviytyneistä.

Hän muistelee, miten pappi savun huomattuaan kehotti ihmisiä poistumaan rauhallisesti kirkon sivuovesta.

– Tunti siitä kun pääsimme ulos kaatui kirkon torni. Sitten meni toinen tunti ja kupoli tuli alas. Sinä iltana ei nukuttanut. Aina tuli jostain ne liekit silmiin, hän kertoo.

Eli elämäänsä erakkona – kävi kaupassa Imatralla ja Savonlinnassa

Javanainen kertoo, että hänen tyttärensä oli ennen Imatran Prismassa töissä, jonne epäilty tuli usein tekemään kauppaostoksia juuri ennen kaupan sulkemisaikaa. Erikoisen miehen käytöksestä teki myös se, että hän kääri ostoksensa erillisiin paketteihin kaupan paketointipisteellä, joka on tarkoitettu kukille ja särkyville tavaroille.

Javanaisen tyttären mukaan miehellä oli jo tuolloin, noin kymmenen vuotta sitten, samat vaatteet päällään kuin poliisin nyt julkaisemissa kuvissa.

Rautjärven kaupan yhteydessä toimivassa kapakassa istuvat miehet kertovat nimettömänä, että he eivät tunteneet epäiltyä erakkomiestä. Miesten mukaan kylillä on kuitenkin puhuttu, ettei paikkakuntalainen erakko halunnut vierailijoita kotiinsa ja piti ovet lukittuina. Taloa ja tonttia ympäröi paksua muuria muistuttava kuusiaita. Lisäksi miehen on kerrottu käyneen kaupassa Savonlinnassa asti, joka sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Rautjärveltä.

Javanaisen mukaan mies ei ole metsätöiden ohella tehnyt muita töitä.

Javanainen kertoo käyneensä epäillyn erakkomiehen kanssa lapsena samaa koulua, ja hänen miehensä on ollut tämän kanssa samassa rippikoulussa. He eivät kuitenkaan koskaan olleet missään tekemisissä keskenään.

Poliisi epäilee, että Rautjärven puukirkon polttamiseen liittyvä mies on sama, joka löytyi kuolleena myöhemmin omakotitalon palopaikalta. Poliisin mukaan vainaja oli talon asukas, eikä kuolemaan epäillä liittyvän rikosta. Talo sijaitsee Torsansalossa noin 30 kilometrin päässä palaneesta kirkosta.

– Mie oon Torsansalosta kotoisin, mutta en enää ilkeä sanoa, että olen sieltä, Javanainen huokaa.

Palo levisi nopeasti, epäilty nähtiin paikalla jo edellisenä päivänä

Rautjärven vapaapalokunnan päivystysvuorossa oleva Kalevi Nupponen oli joulupäivän aamuna ensimmäisenä paikalla kirkon pihalla. Hän kertoo, että hälytys tuli vapaapalokunnalle puoli yhdeksältä aamulla, puoli tuntia jumalanpalveluksen alkamisen jälkeen.

Nupposen mukaan kirkon pelastamiseksi ei ollut enää silloin mitään tehtävissä.

– Olin paikalla kello 8.40. Ei sitä voinut kutsua sammuttamiseksi. Siellä oli täysi palo päällä. Lähinnä suojattiin, etteivät lähellä olevat rakennukset pala.

Nupponen kertoo, että kaikki olivat jo ulkona, kun hän saapui paikalle.

– Toki selvittelin myöhemmin päivällä ketä siellä oli paikalla ja rupesin soittelemaan ihmisille. Onneksi kaikki löytyi kotoa. Myös kanttori vahvisti, että kaikki tulivat ulos.

Javanaisen mukaan hänen tuttavansa olivat nähneet palosta epäillyn miehen kirkolla jouluaattona iltapäivällä. Miehen liikkeistä kirjoitti aikaisemmin Helsingin Sanomat.