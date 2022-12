Lauhtunut sää saa vuoden vaihtumaan sateisissa merkeissä. Lämpötila voi kohota jopa +5 asteeseen.

UudenvuodENAATTONA eri puolilla Suomea sataa joko vettä, räntää tai lunta, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

Torstailta perinnöksi jääneet sateet kulkevat vielä perjantaina Suomen yllä kohti koillista ja hiipuvat hiljalleen perjantain ja lauantain aikana. Maan etelä- ja länsiosissa satelee perjantaina paikoin vettä. Sadealueen perässä Suomeen virtaa lauhempaa ilmaa, joka nostaa lämpömittarin elohopean plussan puolelle.

Perjantaina päivän aikana etelässä ja lännessä liikutaan 0–4 asteen tuntumassa. Lapissa pohjoisosissa pakkasta voi olla enimmillään 10 astetta. Idässä ja muualla Lapissa pakkasta on tiedossa 0–7 astetta. Iltaa kohti sää lauhtuu idässä.

Aatonaatto on melko tuulinen, ja puuskat voimistuvat entisestään lauantain aikana. Tuulet johtuvat Latvalan mukaan seuraavasta Suomeen suuntaavasta sadealueesta.

Sateet alkavat uudenvuodenaattona lännestä sisämaan puolelta räntänä, mutta muuttuvat hiljalleen vedeksi. Lumena sateet tulevat enimmäkseen Keski-Suomessa, idässä ja pohjoisessa.

– Sateiden myötä ilma lauhtuu, ja lämpötila voi Perämeren rannikolla ja Etelä-Lapissakin mennä plussan puolelle. Oulun eteläpuolella lämmintä on nollasta viiteen astetta. Lämpimintä on Ahvenanmaalla ja lounaisrannikolla. Kuusamon puolella on pientä pakkasta, Latvala kertoo.

Uudenvuodenpäivän vastaisena yönä sateet väistyvät Pohjois-Suomen puolelle. Niitä seuraa uusi lounaasta saapuva sadealue, jonka reitti ja ajoitukset voivat Latvalan mukaan vielä muuttua. Sää viilenee mahdollisesti koko maassa jälleen pakkasen puolelle, kun lännestä leviää sateiden jälkeen kylmempää ilmaa.

Peräkkäiset lumi- ja vesisateet vaikuttavat paikasta riippuen siihen, säilyykö lumipeite maassa vuodenvaihteen yli.

– Alueilla, joilla lunta on vain parin senttimetrin verran, lumipeite hupenee. Esimerkiksi Kittilässä lunta on 50 senttimetriä, joten sieltä lumet eivät ole vaarassa kadota, Latvala kertoo.

Sen sijaan Lounais-Suomesta lumet saattavat vesisateiden myötä sulaa täysin. Esimerkiksi Ahvenanmaalla mitattiin keskiviikkoaamuna kaksi senttimetriä lunta, joten on mahdollista, ettei vuodenvaihteen jälkeen lunta ole alueella jäljellä enää lainkaan.

Uudenvuoden lämpötilat ovat Latvalan mukaan tänä vuonna hieman keskimääräistä korkeammat.

– Tavallisesti tähän aikaan vuodesta päivän ylin lämpötila on esimerkiksi Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla nollan tienoilla tai pari astetta plussan puolella. Nyt on mahdollista, että Ahvenanmaalla päästään jopa viiteen plusasteeseen. Oulussa liikutaan tähän aikaan vuodesta tavallisesti parissa pakkasasteessa, mutta nyt voidaan mennä pari astetta plussalle, Latvala kertoo.