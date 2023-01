Moni varattu etsii hanakasti seuraa Tinderistä, ja varatulle naiselle olisi kysyntää netissä. Toimittaja Olga Oinas-Panuma latasi Tinderin vuorokauden mittaisella Lapin lomalla, ja tuloksena oli 1 155 osumaa.

”Hei sinä tuhmeliini” kilahti viesti puhelimeen samoin kuin ne muut 397 keskustelua.

12 Mikkoa, 23 Villeä, 13 Anttia, 16 Mikaa, 11 Samia ja 14 Jannea.

1 155 osumaa ja 398 viestiä kertyi Tinderiin vuorokauden Lapin lomalla.

Suomalaisista miehistä 22 prosenttia ja naisista 13 prosenttia on pettänyt joskus puolisoaan Finsex-tutkimuksen mukaan. Ilta-Sanomien nettikyselyyn vastasi vuoden 2018 kesällä 26 000 ihmistä. Kyselyyn vastanneista miehistä 36,6 prosenttia ja naisista 32,4 prosenttia tunnusti pettäneensä.

Digimaailman ansiosta seuranhaku on mahdollista nykyään kaikkialla ja kaikkialta. Enää ei ole pakko poistua edes omasta olohuoneestaan.

Halusimme selvittää, miten seuranhaku onnistuu varattuna Tinderissä ja ennen kaikkea, miksi osa ihmisistä haluaa pettää puolisoitaan.

Ei muuta kuin ottamaan sopivan anonyymi kuva, luomaan profiili ja pyyhkimään kaikki oikealle.

– Tyttöjen reissulla Levillä, se mitä Levillä tapahtuu, se Leville jää, kirjoitin kuvaukseen ja aloin tinderöidä.

Olen siis hakemassa kevyttä seuraa. Kerron olevani 30-vuotias ja opiskelleeni yliopistossa.

Toimittajalle sateli osumia ja viestejä seuranhakusovelluksessa Levillä.

Vuorokauden Levin reissulla Kittilässä kertyi 1 155 osumaa ja 398 viestiä erilaisilta 20–50-vuotiailta miehiltä. Kaikkein ronskeimpia jutuissaan olivat 40–50-vuotiaat miehet. Joukossa oli runsaasti seksiehdotuksia.

” ”Ku on tämmönen, mitä mulla on niin ei tätä kannata olla antamatta.”

Viestejä paukkui yötä päivää, ja lyhyiden keskustelujen jälkeen myös varattuja alkoi löytyä. Kun kyselin perusteluja, sain monia vastauksia. Tässä niistä muutamia:

– No kyllähän se jos ei kotona seksii oikeen ole tai se on tylsää, nii saa hakeen seuraa muualta.

– Saan kyllä.. Mutta ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella. Aina ei tarvita liian analyyttistä näkökulmaa, täällä eletään kerran ja siitä pitää nauttia.

Kun huolestun, tulisiko viestittelijälle huono omatunto, hän kertoo, että osaa myös huolehtia, että puolisolla on kaikki paremmin kuin hyvin.

– Parempi kun ei tiedä, Joonas summaa.

Eräs varattu mies kehuu taitojaan petipuuhissa:

– Ku on tämmönen, mitä mulla on niin ei tätä kannata olla antamatta.

– Ja kun on jossain hommassa hyväksi oppinut, niin mitäs sitä ei sitten käyttäisi.

Kerroin, että olen reissussa kaverin kanssa. Siitä hän innostuu.

– Mulla ois 22 cm. Riittäs molemmille.

Erään toisen varatun miehen perustelu on varsin yksinkertainen: hän haluaisi antaa suuseksiä.

– Pitkään ollut mielen päällä että tekisi mieli.

Kun pohdin, mitä emäntä siihen meinaisi, hänellä on vastaus valmiina:

– No mitähän. Kenkää tulis. Harmittaa kun se ei tykkää eikä anna nuolla.

– Ois se ihanaa antaa toiselle nautintoa.

Hän siis tietää riskit.

Avoliitossa petetään avioliittoa harvemmin. Etenkin miesten pettäminen on vähentynyt viime vuosina, selviää Finsex-tutkimuksesta.

Sama tutkimus kertoo myös, että miesten yleisin seksuaaliongelma on, että he elävät seksuaalisessa puutteessa. Monissa heterosuhteissa asiaan vaikuttaa puolison seksuaalisen halun puute, joka on naisilla neljä kertaa miehiä yleisempää.

Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksen tutkimusprofessori Osmo Kontula kertoo, että pettäminen on useimmiten sattumanvaraista eikä kovin tarkasti suunniteltua.

– Kun ollaan parisuhteessa ja liikutaan esimerkiksi työmatkoilla tai lomamatkoilla ilman kumppania, voi tulla houkutuksia solmia jokin muu lyhytaikainen suhde. Yleensä kyse on siitä, että vastaan tulee houkutteleva tilanne, johon tartutaan.

Kun avauduin varatuille matcheilleni, miten itselläni saattaisi tulla huono omatunto, jos hyppäisin vieraaseen petiin, matchini lohduttivat minua kertomalla, ettei heillekään tule huono omatunto.

– En usko että tulee. Kunnon panoa läpi yön. Illalla vois käydä syömässä/baareileen alkuun ja saunan kautta nautiskeleen pitkän kaavan kautta. Tulisko sulla? kyselee yksi.

– En usko että tulee. Vähän omat elämät kuitenkin jo. Yhteisiä velvollisuuksia vain, summaa toinen.

– En usko, ehkä sitten jos ois oikein väkinäistä… Entä sulla? kysyy kolmas ja jatkaa:

– Ihan normaalia, toisen hyvänä pitoa, kieltä jos sais antaa ja sais. Suudella ois kiva, hän jatkaa.

Viestiketjujen aloituksia oli moneen lähtöön.

– Hola! Vierasta k**lia ja hikistä seksiä? tarjoili eräs viestittelijöistä.

Kontulan mukaan parisuhteiden suurin ongelma on, että halut ovat epätasapainossa.

– Suhteissa on kaksi kertaa useammin tilanne sellainen, että mies on se, joka haluaa enemmän kuin saa. Kolmasosa naisista haluaisi enemmän seksiä.

– On iso haaste miettiä, miten parisuhteitten seksuaalista tyytyväisyyttä saataisiin paremmaksi ja miten päästäisiin lähemmäs samaa tasoa. Ihmiset ovat yksilöitä, ja aina halut eivät kohtaa.

Juttelin myös monen vapaan ihmisen kanssa. Kerroin heille, että olen itse varattu, ja kyselin, millaisia ajatuksia se herättää. Vain yksi kertoi, että se on miinus. Monet muut innostuivat:

– Sehän on vaan hyvä, saadaan vähän jännitystä.

– Pitää tyydyttää sinut, kun et kotona saa.

– Pystyy kuha ei jää kii. Siinä on jännitysmomentti silloin.

30-vuotiaalle ”Jennalle” oli seuraa tarjolla runsaasti.

Viesteissä Moni mies ilmoittaa enempää pyytämättä myös peniksensä mitan.

Tinder-miesteni vehkeiden keskimitta huitelee 19 sentissä, ainakin jos heitä itseään uskoo. Vuonna 2012 julkaistussa kansainvälisessä tutkimuksessa suomalaisten miesten penisten keskipituus oli kuitenkin 13,77 senttimetriä.

Kysyn Kontulalta, miksi miehet haluavat kertoa värkkinsä koon.

– Se on psykologinen ja yksilöllinen asia. Joskus miehet ajattelevat, että naiset arvostavat suuria peniksiä, ja haluavat uteliaisuuttaan esimerkiksi nähdä sen. Kuvitelma on kyllä usein väärä, Kontula pohtii.

Hän kuitenkin kertoo, että on laadullisissa tutkimuksissaan törmännyt myös naisiin, jotka arvostavat kookkaita peniksiä.

– Mutta on se harhaista kuvitella, että kaikkia kiinnostaa.

Kun juttu ei luistanut tai en innostunutkaan lopulta ajatuksesta yhteisestä petipuuhasta, sateli viestejä vielä perään.

Eräs jatkoi yksinpuheluaan monen viestin verran:

– Äläpä muuta sano, panettas niin pirusti.

– Olis mukava nuolla oikee kunnolla p****a.

Kun en vastannut, perään saattoi tulla helposti kymmenenkin viestiä, joissa kerrottiin koko komeuden koko, pyydettiin tuhmien kuvien vaihteluun muille sosiaalisen median alustoille kuten Snapchattiin tai Kik Mesengeriin, kyseltiin kuulumisia tai pyydeltiin treffeille.

” Joskus miehet ajattelevat, että naiset arvostavat suuria peniksiä ja haluavat uteliaisuuttaan esimerkiksi nähdä sen.

Moni mies myös kutsui luokseen 200 kilometrin säteellä. Aktiivisissa varatuissa oli niin työmatkalaisia kuin paikallisiakin.

Syitä seksin haeskelulle varattuna oli monenlaisia. Yleisin oli kuitenkin ihan vain himo ja se, että matcheilla halutti vierasta.

Yksittäisenä toiveena esille nousi monien kohdalla suuseksi, johon puoliso ei ollut suostunut. Osa sai kotona seksiä mutta kaipasi lisää, osalla kuiva kausi oli kestänyt jo miehen mielestä liian kauan.

Tinderissä voi valita, minkä tyyppistä seuraa on hakemassa.

Kontula kertoo, että pettäjät hakevat sivusuhteissa usein eksotiikkaa, ja suuseksi voidaan kokea juuri tällaisena eksotiikkana. Pariskunnista iso osa harrastaa suuseksiä.

– On olemassa aika paljon naisia, jotka eivät halua harrastaa suuseksiä.

– Uusissa suhteissa on houkuttavaa se, että kumppani on uusi. Niissä haetaan erilaista seksiä kuin kotona on, Kontula jatkaa.

Hän kertoo, että monissa suhteissa suuseksiä kokeillaan, mutta se saattaa jäädä yhteen tai kahteen kokeilukertaan.

– Siinä pitäisi miettiä, miltä naisesta tuntuu ja miltä miehestä tuntuu.

Kontulan mukaan yksi tapa ehkäistä pettämistilanteita suhteessa on panostaa suhteeseen.

– Pettämistä on vähemmän suhteissa, joissa tunteiden ilmaisu, koskettelu, hellyys ja seksin harrastaminen tulevat luontevasti. Elämäntilanne vaikuttaa paljon. Kun ihmiset ovat stressaantuneita ja väsyneitä, aikaa ei löydy niin helposti suhteelle. Silloin voi tulla houkutuksia.

Uskollisuus on kuitenkin lisääntynyt 1990-luvulta asti, ja yhä useampi ei Finsex-tutkimuksen mukaan hyväksy syrjähyppyjä. Monet pettämiskokemukset ovat myös peräisin vuosien takaa. Kerran pettänyt ihminen ei aina petä uudelleen.

Kun olen jo palaamassa kotiin, kännykkääni kilahtaa vielä viimeinen keskustelunavaus, ennen kuin piilotan profiilin. Viestissä tiedustellaan ainoastaan:

– Pukkia vailla jo ennen aattoa?