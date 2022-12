”Viedään kiinniotettu hissin kautta” – Avarn Securityn ex-työntekijät avautuvat hurjasta työkulttuurista

IS haastatteli kolmea Avarn Securityn entistä työntekijää. Kolmikon mukaan ongelmia löytyi niin kentältä kuin työyhteisön sisältäkin. Kaksi työntekijöistä päätyi irtisanoutumaan koeajan lopuksi.

Järjestyksenvalvojina Avarn Securitylle työskennelleille henkilöille poliisin kertomat pahoinpitelyepäilyt eivät tulleet yllätyksenä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona kolme pahoinpitelyistä epäiltyä järjestyksenvalvojaa. Pahoinpitelyistä epäillyt järjestyksenvalvojat ovat turvallisuuspalveluja tarjoavan Avarn Securityn henkilökuntaa.

– Pieni näppylä jättimäisestä mätäpaiseesta on nyt purkautunut. Tämä kulttuuri on ollut tiedossa, mutta asiasta ei ole puhuttu, järjestyksenvalvojana yrityksessä toiminut Lauri kuvailee.

Ilta-Sanomat haastatteli erikseen kolmea Avarn Securityn työntekijää tätä artikkelia varten, ja heidän kertomuksensa antavat yhtenevän kuvan yrityksen toiminnasta. IS on nähnyt dokumentteja, jotka todistavat haastateltavien työsuhteet.

IS ei käytä haastateltavista heidän oikeita nimiään heidän yksityisyytensä suojaamiseksi.

Kolme kuukautta Avarn Securityllä työskennellyt Lauri irtisanoutui yrityksen palveluksesta koeajan päätteeksi.

Lauri työskenteli julkisen liikenteen toimeksiannoissa ja kertoo kohdanneensa työsuhteensa aikana useita tilanteita, joissa hänen mukaansa järjestyksenvalvojat ylittivät toimivaltansa ja kohdistivat halventavaa ja solvaavaa kieltä muihin ihmisiin.

Laurin mukaan hän ei nähnyt kaikkia tapauksia omin silmin, mutta todisti tilanteita esimerkiksi radioliikenteen kautta.

Hänen mukaansa yrityksen työntekijät olivat kehittäneet muun muassa metodin nimeltä ”hissittäminen”, jolla viitattiin toimintaan, jossa kiinniotettuja rangaistiin juna-asemilla kameroilta piilossa.

– Se oli ihan arkea. Juna-asemien hisseissä ei ole valvontakameroita, joten siellä voitiin antaa niin kutsuttua oman käden oikeutta. Radioliikenteen kautta kuuli ilmaisuja, että ”viedään kiinniotettu hissin kautta”.

Avarn Security kertoi keskiviikkona päättäneensä pahoinpitelyistä epäiltyjen järjestyksenvalvojien työsuhteet.

Itä-Uudenmaan poliisin rikoskomisarion Mikko Minkkisen mukaan poliisin tutkimissa epäillyissä rikoksissa järjestyksenvalvojat ovat kuljettaneet heidän työtehtävillään kohtaamat kohdehenkilöt suojaisampaan paikkaan juna-asemien läheisyydessä, jonka jälkeen he ovat pahoinpidelleet uhrit ja kuvanneet teot.

Poliisin mukaan yksi tapauksista on tapahtunut lokakuun alussa Tikkurilan juna-aseman hississä, jossa ulkomaalaistaustaista asianomistajaa pahoinpideltiin nyrkein lyömällä.

Laurin mukaan osa Avarn Securityn järjestyksenvalvojista hamusi itselleen saavutuksia. Osa taas kärsi hänen näkemyksensä mukaan ryhmäpaineesta.

– Radioliikenteessä hehkutettiin, että nyt on uralla jo näin monta kiinniottoa. Työkaverit leveilivät sillä, ketä olivat hakanneet ja missä, Lauri kertoo.

Ylilyönnit kohdistuivat Laurin mukaan usein heikossa asemassa oleviin.

– 99 prosenttia toimenpiteistä kohdistui henkilöihin, jotka olivat yhteiskunnasta pudonneita. Jos tavallinen Matti meikäläinen teki jotain kiellettyä, siihen ei puututtu, mutta jos alemman yhteiskuntaluokan sankari teki saman, siihen puututtiin hyvinkin herkästi.

Lauri korostaa että hänen esittelemänsä ongelmat eivät kuvaa koko turvallisuusalaa.

Poliisin tällä viikolla tiedottamat epäillyt tapaukset ovat tapahtuneet juna-asemien läheisyydessä Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Avarn securityn järjestyksenvalvojina aiemmin työskennelleiden Elin ja Alexin mukaan yrityksessä vallitsi heidän työaikanaan epäterve ilmapiiri.

Molempien haastateltujen henkilöiden mukaan esihenkilöt eivät ratkoneet ongelmia, vaan olivat osa sitä.

– Se koko toiminta pitäisi räjäyttää, tehdä sisäinen puhdistus, ihan johtoa myöten, Elin toteaa.

Elin kertoo irtisanoutuneensa yrityksen palveluksesta epäasiallisen ja erittäin ikävän kohtelun seurauksena.

Alex taas irtisanoutui koeajan päätteeksi, koska koki tulleensa työpaikkakiusatuksi. Hän kertoo tehneensä rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta, mutta se ei hänen mukaansa ei johtanut mihinkään.

Elin kertoo todistaneensa kentälle tilanteita, joissa kollegoina toimineet järjestyksenvalvojat ylittivät toimivaltansa.

– Järkyttävää oli katsoa sivusta eikä pystynyt puuttumaan. Jos olisin kääntynyt esimiesten puoleen, olisin saanut potkut. Se oli mahdoton noidankehä.

Hän mainitsee Tikkurilan aseman olleen ”maineeltaan pahin” ja luonnehtii sitä ”väkivallan pesäkkeeksi”.

Poliisin mukaan epäiltyjä tekoja yhdistää järjestyksenvalvojien toimivallan räikeä ylittäminen sekä uhrien nöyryytys ja alistaminen. Uhreja on esimerkiksi lyöty teleskooppipampulla ja potkittu.

Itä-Uudenmaan poliisin tiedottamista kahdeksasta tapauksesta kolme on tapahtunut Tikkurilan asemalla.

– Saatettiin suunnitella, että hei, otetaan huomenna perjantaina poka, siis joku sopiva henkilö, kohde.

– Ne olivat monesti ihan suunniteltuja juttuja, missä ja miten tehdään. Kun Tikkurilan asemaa suljettiin, pokia saatettiin viedä vessoihin ja hisseihin hakattaviksi.

– Kuvattiin videoita ja katsottiin nauraa räkättäen. Tähän osallistui useampi järjestyksenvalvoja, Elin kuvailee.

Alexin mukaan jotkut työkaverit provosoivat tahallaan asiakkaita ”päästäkseen painimaan”.

Kaikkien kolmen haastateltavan mukaan yrityksen järjestyksenvalvojat hyödyntävät työssään niin sanottuja haalarikameroita. Elin mukaan käytössä oli myös muita välineitä, jotka eivät kuulu vartijoiden varustukseen.

– Se oli rajua. Valitettavasti olin muutaman kerran työvuorossa seuraamassa sivusta väkivaltatilannetta. En ole siitä ylpeä. Onneksi kukaan ei kuollut.

IS:n haastattelemat henkilöt eivät uskaltaneet hakea apua tai kertoa kokemastaan esihenkilöille.

– Totta kai jäin pohtimaan tapahtuneita ja halua kertoa asioista olisi ollut. En vaan oikein tiennyt, mihin suuntaan olisi pitänyt kertoa, Lauri pohtii jälkikäteen.

Alex kertoo kokeneensa kollegoiden käytöksen itseään kohtaan nöyryyttävänä, väheksyvänä ja alistavana.

– Se oli läsnä koko ajan. Levitettiin valheellisia tietoja. Ei haluttu työskennellä parina.

– Kiellettiin vasikoimasta työkavereita, joten oli parempi olla hiljaa, Elin sanoo.

ILta-Sanomat tavoitti Avarnin toimitusjohtajan Niclas Sacklén keskiviikkona puhelimitse.

Miten kommentoitte tällä hetkellä poliisin epäilyssä olevia väkivaltatapauksia, Avarnin toimitusjohtaja Niclas Sacklé?

– Tämä on harmillista. Käytös, mistä syytetyt ovat epäiltynä, on vastoin kaikkia meidän ohjeita sekä lakia. On ihan käsittämätöntä, että tämmöistä pääsee tapahtumaan. Tuomitsemme kaikki epäillyt teot. Mutta hyvä että asiat huomataan ja selvitetään perinpohjaisesti, ettei vastaavaa tapahtuisi enää uudestaan.

Poliisin mukaan tapaukseen liittyvien epäiltyjen määrä voi vielä kasvaa. Onko Avarnilla tietoa mahdollisista uusista epäillyistä tai siitä, kuinka monta henkilöä epäiltyyn vyyhtiin liittyy?

– Meillä ei ole tiedossa muita epäiltyjä kuin mitä poliisi tutkii. Olemme mukana tutkinnassa ja annamme kaiken avun ja tiedon siihen liittyen.

Epäillyt henkilöt on irtisanottu Avarnin palveluksesta. Milloin irtisanomiset ovat tapahtuneet?

– Tämä tapaus on ollut tutkinnassa ja poliisilta saatujen tietojen perusteella näimme parhaaksi päättää kyseisten henkilöiden työ meillä Avarnilla.

Ilta-Sanomien haastattelemien Avarnin entisten työntekijöiden mukaan joidenkin Avarnin järjestyksenvalvojien väkivaltainen käytös olisi jatkunut systemaattisesti jo vuosien ajan. Miten kommentoit väitteitä?

– Edellinen kerta, kun Avarnin henkilökunnan todettiin syyllistyneen vääryyteen, oli tietääkseni vuonna 2016. Tämä väite tuntuu täysin tuulesta temmatulta.

Millaisesta tapauksesta tuolloin oli kyse?

– En tiedä. Olen ollut toimitusjohtaja reilun vuoden ajan. Se oli kauan ennen minun aikaani.

Entiset työntekijät kertovat väkivallalla uhkaillun ja sen käyttämisen kansalaisia kohtaa olevan ”arkipäivää” osalle Avarnin järjestyksenvalvojista. Heidän mukaansa työntekijöiden rikkomukset olisivat myös joidenkin esihenkilöiden tiedossa, mutta he vaikenisivat siitä.

– Jos tällaista toimintaa tapahtuisi, meidän pitäisi kyllä tietää siitä. Meillä ei ole mitään tietoa tämänkaltaisesta toiminnasta. Jos tietäisimme, kyseessä olisi rikosepäily, ja ilmoittaisimme siitä saman tien itse. Poliisi tutkii nyt julki tulleita tapauksia. Nämäkin kuusi epäiltyä ovat kuusi liikaa.

Ovatko jotkut Avarnin esihenkilöistä olleet tietoisia työntekijöiden väkivallasta ja/tai vaienneet siitä, kuten entiset työntekijät niin kertovat?

– En usko tähän ollenkaan. On vaikea kommentoida, jos en tiedä kuka tästä on teille kertonut. En tiedä, mitä tähän edes vastaisi. Kuulostaa täysin poskettomalta ja käsittämättömältä väitteeltä.

Oletteko te olleet tietoinen tämänkaltaisesta väitetystä toiminnasta?

– En todellakaan. Epäilen vahvasti tämän totuusperää.

Poliisin tietoon tulleet epäillyt rikokset kohdistuvat etenkin Vantaan Tikkurilan juna-asemalle. Miksi epäilykset kohdistuvat juuri junaliikenteeseen ja tietylle asemalle.

– En tiedä. Mutta olen ymmärtänyt, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla olevat rautatieasemat ovat haastavampia kohteita verrattuna johonkin toiseen kohteeseen. Mutta en pysty arvioimaan, miksi kyseessä ovat juuri nämä kohteet. Poliisin pitää varmaan nyt tutkia sitä.

Mitä tarkoitat ”haastavimmilla kohteilla”?

– Siellä on enemmän ihmisiä liikkeellä.

Poliisin mukaan epäillyissä rikoksissa järjestyksenvalvojat ovat kuljettaneet uhreja suojaisampaan paikkaan juna-asemien läheisyydessä, kuten hisseihin, missä heitä on pahoinpidelty. Entiset työntekijät kertoivat tämänkaltaisen ”hissittämisen” olevan yleisesti tiedettyä arkipäivää joidenkin järjestyksenvalvojien kohdalla.

– Kuulostaa hurjalta ja ihan uskomattomalta. En ole kyseistä termiä koskaan kuullutkaan ennen tätä. Epäilen kyllä tämän todenperäisyyttä. Meillä on ollut läpi yrityksen historian täysi nollatoleranssi väkivallalle. Tuomitsemme kaiken väkivaltaisen käyttäytymisen. Siihen liittyvät toimenpiteet ja prosessit ovat meillä kristallinkirkkaita. Tuntuu, kuin joku sanoisi nyt mustaa valkoiseksi.

Onko teille tullut ilmoituksia työntekijöiden asiakkaisiin kohdistamasta väkivallasta nyt tutkinnassa olevien epäiltyjen tapausten lisäksi?

– Ei ole tullut.

Avarnin keskiviikkona 28. joulukuuta julkaisemassa tiedotteessa Avarn toteaa yhtiön työntekijöiden olevan ” poliisiviranomaisen vartijoiksi ja järjestyksenvalvojiksi hyväksymiä ja koulutuksen saaneita ammattilaisia”. Toimitusjohtajan mukaan vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi voi päästä ammattiopiston, ammattikorkeakoulun tai yksityisen järjestämän koulutuksen kautta.

– Koulutusta valvovat viranomaiset. Koulutuksen jälkeen anotaan vartijan korttia. Ennen vartijakortin antamista poliisi tekee taustatutkimuksen kaikille korttia hakeville henkilöille. Sen jälkeen hän voi toimia vartijana tai järjestyksenvalvojana ja kouluttaa itseään eteenpäin. Tämä on siis viranomaisluvan alainen ala.

Eli poliisi selvittää myös henkilöiden rikostaustan etukäteen?

– Kyllä.

– Meillä Avarnilla on jatkuvaa koulutusta sekä voimankäytöstä että muusta käyttäytymisestä. Ne ovat meidän sisäisiä koulutuksia. Ihan viranomaisen hyväksymiä ja järjestämiä, jotta pääsee tälle alalle. Kaikille meidän julkisen liikenteen esihenkilöille on myös teetetty asiakkaan toimesta suojelupoliisin turvallisuusselvitys.

Onko työntekijöiden soveltuvuuteen muita menetelmiä käytössä?

– Meillä on omat työhaastatteluprosessit ja testit. Sen takia tämä onkin niin harmillista. Meillä on reilusti yli 3 000 työntekijää, ja sitten muutama kourallinen pääsee meidän ja viranomaisten selvitysten, koulutusten ja haastatteluiden läpi. Mutta hyvä että jäivät kiinni.

Onko työntekijöiden soveltuvuuteen tarvetta kiinnittää lisää huomiota jatkossa?

– Me käymme läpi omat prosessimme ja katsomme, mitä voisimme parantaa ja miten haavia voisi vielä tiukentaa.

Ohjeistaako Avarn työntekijöitään yleiseen käytökseen ja rajojen noudattamiseen?

– Totta kai. Tässä ei ole mitään harmaata aluetta. Joka ikinen järjestyksenvalvoja ja vartija tietää tasan tarkkaan, mitä saa tehdä ja mitä ei. Että miten missäkin tilanteessa toimitaan. Se on ihan mustaa valkoisella. Ei siinä ole mitään epäselvää. Jos sen rajan yli askeltaa, on se työntekijän tietoinen valinta.

Poliisin tietoon tulleet epäillyt rikokset ovat paljastuneet videoilta, joita epäillyt ovat kuvanneet. Haastattelemiemme entisten työntekijöiden mukaan Avarnin järjestyksenvalvojat käyttäisivät niin sanottuja ”haalarikameroita”.

– Avarnilla ei ole niitä. Ne ovat kiellettyjä meillä. Ne ovat virallisesti kiellettyjä jo kauan aikaa sitten. Minulla ei ole tietoa niiden käytöstä. En tiedä, millä on kuvattu. En ole nähnyt mitään materiaalia. Poliisilla on tästä varmaan parempaa tietoa.

Aiheuttaako tämä jotain muutoksia Avarnin tai järjestyksenvalvojien toimintaan?

– Aloitimme sisäisen tutkinnan heti tapaninpäivänä. Nyt autamme poliisia kaikessa missä voimme. On myös meidän etu saada selville mitä on tapahtunut. Samassa sisäisen tutkinnan yhteydessä olemme ryhtyneet tarkastelemaan, onko prosesseissamme tai ohjeistuksissamme jotain, mitä voisimme parantaa. Varmasti löytyy jotain. Käännämme kaikki kivet tässä asiassa.