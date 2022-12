Rautjärven VPK:n palokuntalaiset olivat jouluaamuna paikalla 14 minuutissa. Puinen kirkkorakennus paloi silti kivijalkaan asti.

Rautjärven kirkon paloa seuranneet ovat esittäneet, että palokunnan tulo kesti pitkään. Pelastajia piti heidän mukaansa odottaa puolikin tuntia.

– Odottavan aika voi tuntua pitkältä, mutta eivät tuollaiset tiedot pidä paikkansa, sopimuspalokuntalainen Jussi Rintala oikoo.

Vanha puukirkko syttyi palamaan joulupäivänä jumalanpalveluksen aikana.

Palokuntalaisten puhelimiin tuli Rintalan mukaan hälytysviesti kello 8.30.

– Meidän paloautomme kojelaudan kamerasta näkyy, että 14 minuuttia siitä, kun hälytys tuli puhelimiin, paloauto oli kirkon pihalla. Minusta yksikkö oli ajankohtaan ja vuodenaikaan nähden erittäin nopeasti paikalla.

Ennen Rautjärven VPK:n sammutusautoa palopaikalla oli päivystävä ryhmänjohtaja. Hän saapui kirkon pihalle kello 8.39.

Hälytys tuli automaattihälytyksenä eli Rautjärven kirkossa olleet ilmaisimet hälyttivät savusta.

Ihmiset alkoivat myös ottaa hätäkeskukseen yhteyttä kirkon palosta. Nopeasti selvisi, että Rautjärvellä oikeasti palaa.

Sammutusauton lähdettyä liikkeelle palomiehet saivat Whatsapp-ryhmässä tiedon, että Rautjärvellä on suuri rakennuspalo ja että kaikki pitää saada liikkeelle, jos on mahdollista.

Palo eteni niin rajusti, ettei mitään ollut tehtävissä kirkon pelastamiseksi.

Rautjärven paloasema sijaitsee noin viiden kilometrin päässä kirkolta.

Palokunnan jäsenet asuvat noin viiden kilometrin säteellä asemasta. Keskimääräinen lähtöaika on Jussi Rintalan mukaan 6–7 minuuttia.

– Kun on talvikeli, pitää ottaa huomioon, että ihmisillä ovat auton ikkunat jäässä ja ikkunat pitää raapata. Äkkiä tulee minuutti, kaksi lisää ennen kuin paloauto saadaan liikenteeseen, Jussi Rintala laskee.

Lähtönopeuteen vaikuttaa Rintalan mukaan myös aikainen aamu. Ihmiset saattavat olla hälytyksen tullessa nukkumassa.

Jussi Rintala saapui palopaikalle hieman muita myöhemmin. Hän oli ollut töissä yövuorossa ja saapunut kotiin aamuseitsemältä.

– Vaimo tuli herättämään yhdeksän jälkeen, että kirkko palaa. Siitä viisi minuuttia niin olivat vaatteet päällä, ja lähdin miehistöautolla perässä kirkolle.

Ryhmäjohtajan jälkeen ensimmäisenä paikalle saapui Rautjärven VPK:n paloauto, jossa oli neljä miestä. Paloauton jälkeen tuli säiliöauto ja sitten miehistöauto.

Rautajärveläisten pelastajien jälkeen paloa sammuttamaan saapui Imatran vakinainen työvuoro, joka päivystää reilun 20 kilometrin päässä. Lisäksi apuun tuli sopimuspalokuntalaisia Ruokolahdelta, Tainionkoskelta, Imatralta, Simpeleeltä.

Jussi Rintala kertoo, että kun ensimmäinen paloauto saapui kirkon pihalle, kirkon kellotorni oli ilmiliekeissä ja kirkkosalin ikkunoista näkyi liekkejä.

Paljon mitään ei ollut tehtävissä.

Kirkossa oli vaahtosammuttimia ja Rintala näki, että joku oli käyttänyt niitä.

– Pihalla näkyi tyhjiä sammuttimia. Mutta toki jos on niin rajusti syttynyt palo, siinä eivät enää pienet sammuttimet auta alkusammutuksenakaan. Mutta hyvä, että joku oli yrittänyt ainakin.

Kirkon torni kaatui kymmentä yli yhdeksän, Rintala muistelee.

Kirkon vieressä on seurakunnan sosiaalitiloja ja ruumiskylmiö. Palomiehet ryhtyivät suojaamaan rakennuksia.

Kirkkorakennus paloi lopulta kivijalkaan asti.

– Ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia mennä irrottamaan alttaritaulua. Kirkkosali oli tulessa jo siinä vaiheessa, kun tultiin, Jussi Rintala muistelee.

Rautjärven kirkko oli rakennettu 1881.

Rautjärven VPK on Rintalan mukaan harjoitellut säännöllisesti kirkossa. Pyhäkössä on tarkistettu paloilmaisimet. Lisäksi on käyty läpi, mitä kirkosta pitää pelastaa mahdollisen tulipalon sattuessa.

Harjoituksia on ollut vähintään kerran vuodessa. Viimeksi palomiehet harjoittelivat kesällä.

Harjoituksissa palomiehet olivat suntion opastuksella käyneet läpi, mitä kirkosta pitää pelastaa. Kirkkohopeat, kirkkotekstiilit ja alttaritaulu haluttiin ainakin saada turvaan.

– Alttaritaulussa piti tietää, miten se otetaan. Taulu leikataan puukolla kehyksiä myöten irti ja sitten rullataan. Ja tärkeää oli tietää, miten päin taulu rullataan, jotta kuva säilyy ehjänä, Rintala kertaa.

Harjoituksissa palokuntalaiset olivat tarkastaneet kirkossa olevien ilmaisimien paikat.

Ilmaisin tunnistaa savun tai lämmön, ja antaa automaattisen hälytyksen hätäkeskukseen. Hälytys tulee sen jälkeen palokuntalaisten puhelimiin

Jussi Rintala muistelee, että kirkossa oli parikymmentä ilmaisinta. Ilmaisimia oli muun muassa kirkon tornissa ja jopa kupolissa.

– Kupoli oli niin matala tila, että sinne piti mennä ryömimällä.

Entinen kirkkoherra Kari Luumi kertoo videolla pelastaneensa palaneesta kirkosta muutamia esineitä:

