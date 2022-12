Rikoskokonaisuus alkoi paljastua, kun sivullinen teki poliisille ilmoituksen pahoinpitelystä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee vangitsemisia keskiviikkona ja torstaina.

Poliisi vaatii kuutta henkilöä vangittavaksi kokonaisuudessa, jossa järjestyksenvalvojia epäillään eriasteisista pahoinpitelyistä. Käräjäoikeudelle toimitettujen ennakkotietojen mukaan keskiviikkona vangittavaksi vaaditaan kolmea vuosina 1999, 2000 ja 2002 syntynyttä miestä.

Keskiviikkona kello 13 käräjäoikeus käsittelee tapausta, jossa vuonna 1999 syntynyttä miestä epäillään kolmesta pahoinpitelystä ja kahdesta törkeästä pahoinpitelystä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet helmikuun ja joulukuun välisenä aikana vuonna 2022. Pahoinpitelyistä yksi tapahtui Helsingissä ja loput Vantaalla.

Käräjäoikeuden saamien ennakkotietojen mukaan poliisi vaatii torstaina vielä kolmea muuta henkilöä vangittavaksi eriasteisista pahoinpitelyistä. Poliisi on pidättänyt kaikki kuusi epäiltyä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Luoto Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta vahvistaa Ilta-Sanomille, että kaikki kuusi vangitsemisvaatimusta liittyvät pahoinpitelyihin, joista poliisi epäilee kuutta järjestyksenvalvojana toimivaa henkilöä.

– Tällä hetkellä pidätettyjä on kuusi. He kaikki eivät ole epäilyjä kaikissa jutuissa.

Poliisi voi pitää epäiltyjä pidätettynä vain rajallisen ajan, minkä jälkeen käräjäoikeus päättää epäiltyjen vangitsemisesta tai vapauttamisesta.

Luoto kertoo, että poliisi kartoittaa edelleen tapahtumia ja yrittää tavoittaa pahoinpitelyjen uhreja. On mahdollista, että kaikki rikokset eivät ole vielä poliisin tiedossa.

Poliisi kertoi tapaninpäivänä, että erityyppisiä epäiltyjä rikoksia yhdistää uhrien nöyryyttäminen, alistaminen ja että järjestyksenvalvojat ovat ylittäneet räikeästi toimivaltansa.

– Epäillyissä rikoksissa järjestyksenvalvojat ovat kuljettaneet heidän työtehtävillään kohtaamat kohdehenkilöt suojaisampaan paikkaan juna-asemien läheisyydessä, jonka jälkeen he ovat pahoinpidelleet uhrit ja kuvanneet teot, Itä-Uudenmaan poliisin rikoskomisario Mikko Minkkinen sanoi tiedotteessa tapaninpäivänä.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa järjestyksenvalvojien työaikana. Rikoskokonaisuus alkoi paljastua poliisille, kun sivullinen henkilö ilmoitti poliisille pahoinpitelystä.

Poliisi sanoi tiedotteessa toivovansa yhteydenottoja epäiltyihin pahoinpitelyihin liittyen. Timo Luoto sanoo, että poliisi on saanut tapaninpäivän jälkeen yhteydenottoja kansalaisilta. Hän toivoo, että yhteydenottoja tulee lisää henkilöiltä, jotka kokevat, että järjestyksenvalvojat ovat kohdelleet heitä kaltoin.

– Niihin väitteisiin suhtaudutaan vakavasti. Tämä asia selvitetään, ja asia saa täyden huomion. Kyse on merkittävästä asiasta.

Luoto ei osaa vielä sanoa, mikä tekojen motiivi on. Poliisi selvittää, mitä epäiltyjen pahoinpitelyjen taustalla on.

– Aika niukasti voin tässä vaiheessa tiedottaa, koska emme halua vaarantaa esitutkintaa. Ymmärrämme, että tapaus kiinnostaa mediaa ja kansalaisia, mutta meille ykkösintressi on turvata esitutkinta.

Poliisi on kuulustellut epäiltyjä. Luoto kertoo, että epäillyt ovat suhtautuneet pidätykseen vaihtelevasti.

– Jotkut ovat olleet yhteistyökykyisempiä kuin toiset.

Epäillyt työskentelevät Avarn Security -turvallisuusyhtiössä. Asian vahvisti STT:lle yhtiön toimitusjohtaja Niclas Sacklén. Yhtiössä on aloitettu sisäinen selvitys tapahtumista.

– Avustamme tietenkin myös viranomaisia heidän tutkimuksissaan kaikin voimin. Kaikista kenttätapahtumista tehdään tilanneraporttia. Näistä tapauksista saimme tietää poliisilta jouluviikonloppuna, onneksi vastaavia tapauksia ei ole kantautunut korviini – meillä on sentään lähes 3 500 työntekijää, Sacklen kertoi STT:lle sähköpostilla.

Poliisi julkaisi tapaninpäivänä listan tapauksista, joista se toivoo lisätietoja

7.2.2022 Malminkartanon Juna-asema, Helsinki

Asianomistaja on noin 25–35-vuotias vaaleaihoinen mies, jolla on tapahtumahetkellä musta takki, musta lippalakki väärinpäin päässä, liilakeltainen paita, harmaat verkkarit ja mustat lenkkarit. Tapahtumasta taltioidulla tallenteella näkyy, kuinka asiakasta talutetaan käsistä ja järjestyksenvalvojat puristavat miestä käsistä, solvaavat ja uhkailevat tätä. Asianomistaja tönäistään pois ja hänen käsketään jatkamaan matkaansa.

11.6.2022 Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Asianomistaja on vaaleaihoinen mies, jonka on päällä siniset farkut ja tummansininen paita. Häntä on sumutettu OC-sumutteella ja hänelle on laitettu käsiraudat.

19.6.2022 Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Asianomistaja on mies, jota pidetään kiinni molemmista käsistä. Hänen puhelimensa otetaan pois ja hänen jalkojaan hakataan teleskooppipatukalla. Pian mies päästetään irti ja hän juoksee pois tilanteesta. Järjestyksenvalvojat heittävät hänen puhelimensa viereiseen pusikkoon.

12.9.2022 tuntematon paikka

Asianomistaja viedään pitkän puhutuksen jälkeen läheiseen metsään, jossa häntä pahoinpidellään teleskooppipatukalla lyömällä. Asianomistaja on nuori mies, noin 15–20-vuotias, silmälasipäinen ja laiha. Tallenteella asianomistaja kertoo järjestyksenvalvojille etunimensä

2.10.2022 Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Asianomistaja on ulkomaalaistaustainen, noin 40–60-vuotias ja mies. Hänet kuljetetaan Tikkurilan juna-asemalla hissiin, jossa hänet pahoinpidellään nyrkein lyömällä.

28.11.2022 Aviapolis, Vantaa

Kaksi asianomistajaa kaadetaan maahan ja epäillyt työntävät kädellä lunta asianomistajien kasvoihin. Samalla heitä uhkaillaan kovasanaisesti väkivallalla. Tilanteen jälkeen asianomistajat päästetään jatkamaan matkaansa. Asianomistajien tuntomerkit: kaksi noin 20–35-vuotiasta miestä. Toisella miehellä on vaalea talvitakki, tummat housut, tummat hiukset. Toisella musta talvitakki, mustat housut sekä tummat hiukset.

5.12.2022 tuntematon paikka

Asianomistaja on viety maahan, ja hän huutaa kivusta. Asianomistajaan kohdistetaan vielä toistaiseksi tuntemattomalla tavalla väkivaltaa ja hänen suunsa peitetään ilmeisesti kädellä. Järjestyksenvalvojat uhkailevat miestä samalla kun tämä huutaa. Asianomistajan tuntomerkit: noin 30–50-vuotias mies, vaaleat viikset ja parta, harmaa paita ja musta takki.

5.12.2022 tuntematon paikka

Järjestyksenvalvojat seuraavat poispäin kävelevää miestä, syyttävät häntä heidän aikansa tuhlaamisesta ja uhkailevat väkivallalla. Tilanteessa olevat järjestyksenvalvojat potkaisevat ja tönäisevät poispäin juoksevaa miestä. Asianomistajan tuntomerkit: mies, musta toppatakki, mustat Adidaksen verryttelyhousut, mustat kengät, harmaa paita ja vaalea olkalaukku.