Poliisi kertoi epäilevänsä useita järjestyksenvalvojia työssä tehdyistä pahoinpitelyistä pääkaupunkiseudulla.

Pahoinpitelyistä epäillyt järjestyksenvalvojat ovat Avarn Security -turvallisuuspalvelujen henkilökuntaa, vahvistaa yhtiön toimitusjohtaja Niclas Sacklén STT:lle sähköpostitse. Asiasta kertoivat aiemmin Yle ja Helsingin Sanomat.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi maanantaina ottaneensa kiinni kuusi järjestyksenvalvojaa, joiden epäillään pahoinpidelleen työssään ihmisiä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pääradan lähettyvillä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Poliisin mukaan tekoja yhdistää järjestyksenvalvojien toimivallan räikeä ylittäminen sekä uhrien nöyryytys ja alistaminen. Uhreja on esimerkiksi lyöty teleskooppipampulla ja potkittu.

– Epäillyissä rikoksissa järjestyksenvalvojat ovat kuljettaneet heidän työtehtävillään kohtaamat kohdehenkilöt suojaisampaan paikkaan juna-asemien läheisyydessä, jonka jälkeen he ovat pahoinpidelleet uhrit ja kuvanneet teot, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Sacklénin mukaan yhtiössä aloitettiin eilen sisäinen selvitys.

– Avustamme tietenkin myös viranomaisia heidän tutkimuksissaan kaikin voimin. Kaikista kenttätapahtumista tehdään tilanneraporttia. Näistä tapauksista saimme tietää poliisilta jouluviikonloppuna, onneksi vastaavia tapauksia ei ole kantautunut korviini – meillä on sentään lähes 3 500 työntekijää, Sacklén viestitti STT:lle.

VR vahvistaa, että se ostaa vartiointi- ja järjestyksenvalvonnan palvelut Avarn Securitylta. Yhteishankintasopimuksessa on mukana myös muita julkisen liikenteen toimijoita, kertoo VR:n turvallisuuspäällikkö Tero Pyörökivi STT:lle sähköpostitse.

Pyörökiven mukaan VR:llä ei ole tapauksesta enempää tietoa kuin mitä mediassa on tullut ilmi.

Poliisin mukaan pahoinpitelykokonaisuus paljastui, kun yksittäinen sivullinen ilmoitti poliisille pahoinpitelystä. Poliisi etsii vielä tunnistamattomia uhreja kahdeksassa eri pahoinpitelytapauksessa.

Poliisi pyytää ottamaan yhteyttä, jos on joutunut järjestyksenvalvojan pahoinpitelemäksi Malminkartanon juna-asemalla viime helmikuussa, Tikkurilan juna-asemalla kesäkuussa tai lokakuussa tai Vantaan Aviapoliksessa marraskuussa.

Lisäksi poliisi pyytää uhreja ilmoittautumaan tapauksissa, joissa uhria on pahoinpidelty tuntemattomaksi jääneessä paikassa syyskuussa ja niin ikään tuntemattomiksi jääneissä paikoissa joulukuussa. Yhdessä tapauksista uhri on viety metsään, jossa häntä on lyöty teleskooppipatukalla.

– Toivomme, että edellä mainittuihin tapauksiin liittyvät asianomistajat olisivat poliisiin yhteydessä. Tutkinnan kannalta on erittäin tärkeää, että tavoitamme muut uhrit, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Pahoinpitelyn uhrit voivat olla yhteydessä osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.

Itä-Uudenmaan poliisin viestinnästä kerrotaan, että tutkinnasta on mahdollista antaa lisätietoja aikaisintaan torstaina.